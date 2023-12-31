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Жители Донецка рассказали об обстреле ВСУ Киевского района города

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Жители Донецка рассказали «Известиям» о том, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Киевский район города в воскресенье, 31 декабря.

«Только я зашла в квартиру, я с улицы зашла в квартиру, оно как бахнет, все задрожало. Всё посыпалось. Думаю, ну это, наверное, где-то у нас во дворе на втором этаже стекла посыпались», — сообщила местная жительница.

Также мужчина рассказал, что по дому, где он живет, снаряды украинских военных попадали уже пять раз.

«У меня соседку убило в подъезде. А стреляют, раз пять наш дом обстреливали. В крыше дырка», — сказал местный житель.

«Известия» также показали последствия удара ВСУ по городу. На кадрах можно увидеть поврежденные личный транспорт и жилые многоквартирные дома.

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Ранее в этот день сообщалось о том, что ВСУ сбросили на территорию Петровского района Донецка взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Уточнялось, что в том же направлении было выпущено три снаряда калибром 155 мм.

Также 31 декабря стало известно, что украинские военные с помощью беспилотника сбросили взрывчатку на бригаду скорой помощи в Донецке. Как сообщалось, это был уже не первый целенаправленный обстрел автомобилей скорой медицинской помощи.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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