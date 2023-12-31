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Сюжет:

Политолог назвал удар по Белгороду следствием отсутствия успехов ВСУ на фронте

Асафов: ВСУ не добились успехов на поле боя, поэтому занимаются терроризмом
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Фото: REUTERS/Inna Varenytsia
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Вооруженные силы Украины не могут добиться успехов на поле боя, поэтому занимаются терроризмом, о чем ясно свидетельствует удар киевского режима по Белгороду. Об этом заявил в беседе с «Известиями» политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной Палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов в воскресенье, 31 декабря.

«Сейчас нет никакой возможности у киевского террористического режима повлиять на успехи Российской армии на линии боевого соприкосновения, поэтому он занимается терроризмом», — сказал Асафов.

По его словам, террористический удар по мирному российскому городу преследует сразу несколько целей.

Первая — это спровоцировать российское военно-политическое руководство на какие-либо действия, которые можно будет использовать в тактическом и стратегическом военном смысле, отметил эксперт.

Второй целью, по его мнению, является намерение Киева внести панику, страх и ужас в российское общество для того, чтобы разобщить его.

«Пожалуй, основная задача — <…> как раз, чтобы ужас затмил глаза всех нас», — отметил политолог.

Кроме того, Асафов выразил уверенность в том, что Россия разумно и должным образом ответит на эту атаку.

«Я думаю, я уверен, что российское руководство даст разумный, обоснованный и нужный ответ, для того чтобы ликвидировать угрозу нашим регионам, для того чтобы люди могли спокойно ходить по улицам и встречать праздники <…> и, конечно, для того чтобы вот эти угрозы были откинуты как можно дальше от наших границ», — указал он.

Атака на Белгород: ВСУ обстреляли гражданские объекты в центре города
Погибло более 10 человек, еще более 100 пострадали, в том числе дети

В этот же день политолог Петр Колчин в интервью «Известиям» высказал мнение, что после террористической атаки на Белгород Россия может наносить ответные удары по Украине, однако это не в традициях российского менталитета. Россия не использует террор и атаки против мирных жителей ради достижения своих целей или целей каких-либо других государств, указал Колчин.

Накануне, 30 декабря, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по центру Белгорода. По факту атаки Следственным комитетом РФ было возбуждено дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества». По последним данным, в результате обстрела погибли 24 человека, пострадало свыше 100 жителей. Среди жертв есть дети.

В ответ на террористический акт Украины в ночь на 31 декабря ВС РФ поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове. Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» были уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта, сообщили в Минобороны.

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