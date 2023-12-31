Гладков рассказал о прибытии в Белгород полпреда в ЦФО Игоря Щеголева
Полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев прибыл в Белгород. Об этом в воскресенье, 31 декабря, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в Белгород прибыл полпред в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. Провели оперативное совещание с силовым блоком. Доложили Игорю Олеговичу о текущей обстановке в регионе», — написал Гладков в Telegram-канале.
Щеголев и Гладков прошли по местам прилетов снарядов Вооруженных сил Украины (ВСУ)Ю а также пообщалось с жителями, волонтерами и бойцами территориальной обороны.
ВСУ ударили по центру Белгорода днем в субботу, 30 декабря. В Минобороны указали, что удары осуществились ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении. По последним данным, в результате обстрела Белгорода погибли 21 человек, пострадали 110 жителей.
В тот же день в ООН назвали нарушением международного гуманитарного права удар ВСУ по Белгороду. Там заявили, что атаки против гражданского населения и инфраструктуры нарушают международное гуманитарное право, являются неприемлемыми, должны быть немедленно прекращены.
Также уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в международные органы с требованием осудить украинский удар по мирному населению российского города. Она назвала произошедшее ужасной трагедией. К этому же призвали в МИД РФ. Там подчеркнули, что за этим ударом киевского режима стоит Запад, который также несет за него полную ответственность.
По факту обстрела Следственным комитетом РФ было возбуждено дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества».
Позже военный эксперт Игорь Никулин заявил, что обстрел Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ) 30 декабря — это террористическая атака, и несет за нее ответственность в том числе Запад, снабжающий террористов современными военными технологиями и информацией. По его мнению, киевский нацистский режим пытается таким образом отомстить за свое поражение на поле боя.