Сербская оппозиция решила прекратить ежедневные митинги у избиркома

Оппозиционная партия «Сербия против насилия» намерена прекратить ежедневные митинги у здания избирательной комиссии. Об этом заявил один из руководителей партии Мирослав Алексич в интервью телеканалу N1 в субботу, 30 декабря.

Алексич объяснил, что проводить демонстрации у дверей избиркома больше не имеет смысла, поскольку в самом здании уже никого нет. Однако это не означает, что оппозиция отказывается продолжать свое дело. По словам Алексича, у партии уже есть планы на акцию протеста после Нового года.

«Мы будем периодически организовывать такие большие собрания», — подчеркнул он.

Оппозиционер также упомянул, что партия не останется в стороне, если правительство попытается создать в январе республиканский и белградский парламенты.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» показал кадры митинга сербской оппозиции в центре Белграда. На кадрах видно, что толпа людей полностью продолжает перекрывать движение на многополосной дороге, при этом столкновений с полицией не наблюдается.

Сторонники оппозиции собрались на очередную акцию протеста в центре Белграда 29 декабря. Основными ее участниками стали молодые люди. Протестующие разместились на оживленных перекрестках, мешая проезду транспортных средств. Организовала акцию оппозиционная группа «Борьба».

Позже протестующие на дороге разбили палатки, решив остаться там на ночь. Активисты также развернули поблизости полевую кухню, где митингующие могут перекусить, выпить воды и взять необходимые средства гигиены.

Днем ранее, 28 декабря, лидер Сербской радикальной партии (СРП) Воислав Шешель заявил, что за протестами в Сербии стоят спецслужбы Запада, прежде всего разведка ФРГ. Он напомнил, что власти страны были вынуждены применить силу, когда началось нападение на здание городского собрания Белграда.

По его мнению, Запад испытывает сербского лидера Александра Вучича перед тем, как предпринять новые действия.

Первый протест состоялся 24 декабря: митингующие блокировали центральные улицы Белграда и обвинили власти в фальсификациях. Несогласные окружили здание администрации и пытались сломать двери. Организаторами митингов выступили прозападные партии, которые уже много лет находятся в оппозиции.

Акции оппозиции начались после того, как по итогам парламентских выборов президент Вучич 18 декабря сообщил, что правящая коалиция Сербской прогрессивной партии получила абсолютное большинство в парламенте, набрав более 47% голосов.

Вучич заявил, что насильственной смены власти в Сербии не будет. Он подчеркнул, что в стране власть сменяется на выборах, это демократическое государство и оно останется таковым.

В тот же день стало известно, что в ходе протестов серьезно пострадали восемь полицейских. К ответственности привлекли 38 человек. Несмотря на это, 25 декабря в Белграде прошли новые акции сторонников оппозиции. Протестующие использовали кричалки, мегафоны и трубы-вувузелы.