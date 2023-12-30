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«Известия» показали митинг оппозиции в центре Белграда

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Сторонники сербской оппозиции в субботу, 30 декабря, продолжили начавшиеся накануне в центре Белграда протесты. Видео с места событий показал корреспондент «Известий».

На кадрах видно, что толпа людей полностью продолжает перекрывать движение на многополосной дороге, при этом столкновений с полицией не наблюдается.

Мероприятие сопровождается музыкой, также неподалеку развернута сцена для выступлений. Некоторые из участников привлекают внимание к себе с помощью плакатов, свистков или посуды.

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Сторонники оппозиции собрались на очередную акцию протеста в центре Белграда накануне, 29 декабря. Основными ее участниками стали молодые люди. Протестующие разместились на оживленных перекрестках, мешая проезду транспортных средств. Организовала акцию оппозиционная группа «Борьба».

Позже протестующие на дороге разбили палатки, решив остаться там на ночь. Активисты также развернули поблизости полевую кухню, где митингующие могут перекусить, выпить воды и взять необходимые средства гигиены.

Днем ранее, 28 декабря, лидер Сербской радикальной партии (СРП) Воислав Шешель заявил, что за протестами в Сербии стоят спецслужбы Запада, прежде всего разведка ФРГ. Он напомнил, что власти страны были вынуждены применить силу, когда началось нападение на здание городского собрания Белграда.

По его мнению, Запад испытывает сербского лидера Александра Вучича перед тем, как предпринять новые действия.

Первый протест состоялся 24 декабря: митингующие блокировали центральные улицы Белграда и обвинили власти в фальсификациях. Несогласные окружили здание администрации и пытались сломать двери. Организаторами митингов выступили прозападные партии, которые уже много лет находятся в оппозиции.

Акции оппозиции начались после того, как по итогам парламентских выборов президент Вучич 18 декабря сообщил, что правящая коалиция Сербской прогрессивной партии получила абсолютное большинство в парламенте, набрав более 47% голосов.

Вучич заявил, что насильственной смены власти в Сербии не будет. Он подчеркнул, что в стране власть сменяется на выборах, это демократическое государство и оно останется таковым.

В тот же день стало известно, что в ходе протестов серьезно пострадали восемь полицейских. К ответственности привлекли 38 человек. Несмотря на это, 25 декабря в Белграде прошли новые акции сторонников оппозиции. Протестующие использовали кричалки, мегафоны и трубы-вувузелы.

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