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В Сербии привлекли к ответственности 38 человек за участие в беспорядках

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Фото: Global Look Press/IMAGO
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В Сербии привлекли к ответственности 38 участников протестов, которые пытались проникнуть в здание городской ассамблеи Белграда. Об этом 25 декабря сообщает портал Novosti.

«Работники министерства внутренних дел в сотрудничестве с Высшей прокуратурой Белграда привлекли к ответственности 38 человек, которые во время ночных инцидентов попытались насильственно проникнуть в здание городской ассамблеи», — указано в материале.

По данным полиции, около 2400 граждан внезапно собрались накануне вечером, около 18:00. В течение нескольких часов протестующие бросали в полицейских камни и палки. В результате восемь сотрудников правоохранительных органов получили ранения, отметил глава полицейского управления Ивица Ивкович.

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Беспорядки перед администрацией Белграда начались в воскресенье, 24 декабря. Протестующие, не согласные с итогами прошедших 17 декабря парламентских выборов, окружили здание администрации, поднялись на ступени и пытались сломать двери. Исполняющий обязанности мэра города Александр Шапич назвал протесты майданизацией.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что насильственной смены власти в государстве не будет. Он подчеркнул, что в Сербии власть сменяется на выборах, это демократическая страна и она останется такой в будущем. Тогда же сербский лидер сообщил о задержании в Белграде более 35 протестующих. По его словам, на тот момент в ходе протестов были серьезно ранены двое полицейских.

По итогам парламентских выборов Вучич 18 декабря заявил о получении коалицией правящей Сербской прогрессивной партии абсолютного большинства в парламенте — она набрала более 47% голосов. Тогда же сербский президент отметил, что коалиция «Сербия не должна останавливаться» получит не менее 127 депутатских мандатов из 250. Также, по его данным, будет получено не менее 67 из 120 мест в парламенте автономного края.

После этого в Белграде протестующие блокировали центральные улицы и окружили правительственные здания с требованием отменить результаты прошедших выборов. Они обвинили власти в фальсификациях, организаторами протестов выступили прозападные партии, которые уже много лет находятся в оппозиции.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя «Известиям» ситуацию, указала на попытки коллективного Запада раскачать ситуацию в стране, используя техники «майданных переворотов». Она назвала следование конституции страны, а также уважение к выбору сербского народа единственно возможной реакцией в данной ситуации.

Кроме того, в Белграде на фоне протестов прошла встреча Вучича с послом России Александром Боцан-Харченко.

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