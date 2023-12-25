Митинги оппозиции в Белграде назвали майданизацией

Исполняющий обязанности мэра Белграда Александр Шапич 24 декабря назвал митинги оппозиции и беспорядки в центре города майданизацией.

Он показал ущерб, который нанесли ночью протестующие зданию скупщины (представительного органа и администрации) сербской столицы. Участники беспорядков бросали камни и били палками в двери и окна старинного здания, пострадали фасад, внутренние помещения и оборудование в них. Ущерб оценивается как крупный. По мнению Шапича, такой вред историческому зданию могли нанести лишь люди «без совести и ответственности».

«Можете видеть, на что похож «Старый двор», здание под защитой государства, построенное в 1881 году, салон XIX века с оригинальной мебелью — нанесенный ему ущерб невосполним... Сейчас вы видите, насколько термин «майданизация» был правдив. Это нормальный человек не может «разжевать», а тем более комментировать. Снова говорю всем, кто не думает как я, что если вы путем анархии попытаетесь прийти к власти, то уничтожите государство, которое завтра не сможет защитить народ, за который вы думаете, что боретесь», — написал Шапич в соцсети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) и приложил фото и видео разрушений.

На фотографиях, который опубликовал исполняющий обязанности мэра Белграда, видно поврежденную оргтехнику и мебель, разбитые окна в кабинетах, разбросанный мусор, камни и осколки стекла на лестнице.

По итогам парламентских выборов президент Сербии Александр Вучич 18 декабря заявил о получении коалицией правящей Сербской прогрессивной партии абсолютного большинства в парламенте — она набрала более 47% голосов. После этого в центре Белграда протестующие блокировали центральные улицы и окружили правительственные здания с требованием отменить результаты прошедших выборов. Они обвинили власти в фальсификациях, вбросах подписей, подкупе избирателей и несправедливой конкуренции. Организаторами протестов выступили исключительно прозападные партии, которые уже много лет находятся в оппозиции.

Вучич 24 декабря выступил с экстренным онлайн-обращением к сербским гражданам после попыток местных протестующих ворваться в здание городской администрации. Он настоятельно призвал граждан сохранять спокойствие. Кроме того, Вучич указал точное количество участников беспорядков в Белграде, которое составило 2490 человек.

Тогда же Вучич заявил, что насильственной смены власти в государстве не будет. Он подчеркнул, что в Сербии власть сменяется на выборах, это демократическая страна и она останется такой в будущем.

24 декабря сообщалось, что протестующие в Сербии, которые не согласны с итогами прошедших 17 декабря выборов, окружили здание администрации Белграда, поднялись на ступени и пытались сломать двери. Полиция применила против протестующих слезоточивый газ.

В ночь на 25 декабря корреспондент «Известий» сообщил, что полиция начала разгонять протестующих у здания администрации в Белграде. Здание окружали сотрудники правоохранительных органов, а сторонники оппозиции покидали площадь.

25 декабря премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что российские службы безопасности предупреждали Сербию о готовящихся в Белграде беспорядках. Однако, по словам Брнабич, сначала такие сообщения восприняли как дезинформацию, обвинив власти Сербии в распространении «ерунды». Тем не менее нашлись люди, которые восприняли данные сведения серьезно.

Журналист «Известий» Сергей Коваленко показал кадры последствий недавно прошедших беспорядков в Белграде. На данный момент площадь города полностью очищена от протестующих местными правоохранительными органами, ранее была развернута масштабная полицейская операция.