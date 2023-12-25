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Премьер Сербии поблагодарила РФ за предупреждение о беспорядках

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Фото: REUTERS/Marko Djurica
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Российские службы безопасности предупреждали Сербию о готовящихся в Белграде беспорядках, сообщила 25 декабря премьер-министр Сербии Ана Брнабич в эфире телеканала Pink TV.

«У нас была информация от служб, которые предупреждали об этом. Прежде всего эти данные нам предоставила российская служба безопасности», — сказала она.

Однако, по словам сербского премьер-министра, сначала такие сообщения восприняли как дезинформацию, обвинив власти Сербии в распространении «ерунды». Тем не менее нашлись люди, которые восприняли данные сведения серьезно.

«Я действительно, особенно сегодня вечером, чувствую, что важно встать на защиту Сербии и поблагодарить людей из российских спецслужб, которые располагали всей этой информацией и поделились ей с нами», — подчеркнула Брнабич.

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24 декабря сообщалось, что протестующие в Сербии, которые не согласны с итогами прошедших 17 декабря выборов, окружили здание администрации Белграда, поднялись на ступени и пытались сломать двери. Полиция применила против протестующих слезоточивый газ.

В ночь на 25 декабря корреспондент «Известий» сообщил, что полиция начала разгонять протестующих у здания администрации в столице Сербии. Здание окружали сотрудники правоохранительных органов, а сторонники оппозиции покидали площадь.

Вечером 24 декабря Вучич созвал срочное заседание национальной безопасности страны на фоне проходящих беспорядков в Белграде. Он сообщил, что в Белграде задержали более 35 протестующих, несогласных с итогами прошедших 17 декабря выборов. Кроме того, по его словам, двое полицейских, которые разгоняли толпу, были серьезно ранены, одному из них едва удалось остановить кровотечение.

Президент Сербии Александр Вучич 24 декабря выступил с экстренным онлайн-обращением к сербским гражданам после попыток местных протестующих ворваться в здание городской администрации. Он настоятельно призвал граждан сохранять спокойствие. Кроме того, Вучич указал точное количество участников беспорядков в Белграде, которое составило 2490 человек.

Тогда же Вучич заявил, что насильственной смены власти в государстве не будет. Он подчеркнул, что в Сербии власть сменяется на выборах, это демократическая страна и она останется такой в будущем.

По итогам парламентских выборов Вучич 18 декабря заявил о получении коалицией правящей Сербской прогрессивной партии абсолютного большинства в парламенте — она набрала более 47% голосов. Тогда сербский президент отметил, что коалиция «Сербия не должна останавливаться» получит не менее 127 депутатских мандатов из 250. Также, по его данным, будет получено не менее 67 из 120 мест в парламенте автономного края.

После этого в центре Белграда, столице Сербии, протестующие блокировали центральные улицы и окружили правительственные здания с требованием отменить результаты прошедших выборов. Они обвинили власти в фальсификациях, вбросах подписей, подкупе избирателей и несправедливой конкуренции. Организаторами протестов выступили исключительно прозападные партии, которые уже много лет находятся в оппозиции.

24 декабря эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер сказал «Известиям», что оппозиция в Сербии старается доказать свою нужность Западу. Он указал на то, что протесты в Сербии стали вялотекущими, поскольку они перешли с национального на городской уровень, что уже говорит о слабости митингующих.

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