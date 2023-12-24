Вучич на фоне беспорядков заявил об отсутствии революции в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич 24 декабря выступил с экстренным онлайн-обращением к сербским гражданам после попыток местных протестующих ворваться в здание городской администрации столицы страны Белграда.

Вучич настоятельно призвал граждан сохранять спокойствие. Речи о революции в стране идти не может, уточнил он.

«Тысячи звонков были от людей со всей Сербии, которые хотят защитить свою страну. Не делайте этого, страна достаточно сильна, чтобы защитить демократию. Когда они [протестующие] говорят о революции, они пытаются разрушить независимость нашей Сербии», — подчеркнул Вучич.

Кроме того, он указал точное количество участников беспорядков в Белграде, которое составило 2490 человек.

Ранее в этот день сообщалось, что протестующие в Сербии, которые не согласны с итогами прошедших 17 декабря выборов, окружили здание администрации Белграда, поднялись на ступени и пытались сломать двери.

Тогда же Вучич заявил, что насильственной смены власти в государстве не будет. Он подчеркнул, что в Сербии власть сменяется на выборах, это демократическая страна, и она останется такой в будущем.

По итогам парламентских выборов Вучич 18 декабря заявил о получении коалицией правящей Сербской прогрессивной партии абсолютного большинства в парламенте — она набрала более 47% голосов. Тогда сербский президент отметил, что коалиция «Сербия не должна останавливаться» получит не менее 127 депутатских мандатов из 250. Также, по его данным, будет получено не менее 67 из 120 мест в парламенте автономного края.

После этого в центре Белграда, столице Сербии, протестующие блокировали центральные улицы и окружили правительственные здания с требованием отменить результаты прошедших выборов. Они обвинили власти в фальсификациях, вбросах подписей, подкупе избирателей и несправедливой конкуренции. Организаторами протестов выступили исключительно прозападные партии, которые уже много лет находятся в оппозиции.