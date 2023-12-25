Вучич заявил о задержании 35 участников беспорядков в Белграде

В Белграде задержали более 35 протестующих, несогласных с итогами прошедших 17 декабря выборов. Об этом 24 декабря сообщил президент Сербии Александр Вучич.

По его словам, двое полицейских, которые разгоняли толпу, были серьезно ранены, одному из них едва удалось остановить кровотечение, транслирует телеканал Pink TV слова Вучича.

«На данный момент арестовано более 35 головорезов. Акция продолжается и не прекратится. Личности некоторых лиц в настоящий момент устанавливаются, и все они будут арестованы в течение ночи. Где бы они ни притаились, спрятаться им не удастся», — передает телеканал слова сербского лидера.

По словам Вучича, протестные движения были спланированы заранее, у правительства «есть веские доказательства этого».

Вечером 24 декабря Вучич созвал срочное заседание национальной безопасности страны на фоне проходящих беспорядков в Белграде.

Ранее в этот день сообщалось, что протестующие в Сербии, которые не согласны с итогами прошедших 17 декабря выборов, окружили здание администрации Белграда, поднялись на ступени и пытались сломать двери. Полиция применила против протестующих слезоточивый газ.

В ночь на 25 декабря корреспондент «Известий» сообщил, что полиция начала разгонять протестующих у здания администрации в столице Сербии. Здание окружали сотрудники правоохранительных органов, а сторонники оппозиции покидали площадь.

Президент Сербии Александр Вучич 24 декабря выступил с экстренным онлайн-обращением к сербским гражданам после попыток местных протестующих ворваться в здание городской администрации. Он настоятельно призвал граждан сохранять спокойствие. Кроме того, Вучич указал точное количество участников беспорядков в Белграде, которое составило 2490 человек.

Тогда же Вучич заявил, что насильственной смены власти в государстве не будет. Он подчеркнул, что в Сербии власть сменяется на выборах, это демократическая страна и она останется такой в будущем.

По итогам парламентских выборов Вучич 18 декабря заявил о получении коалицией правящей Сербской прогрессивной партии абсолютного большинства в парламенте — она набрала более 47% голосов. Тогда сербский президент отметил, что коалиция «Сербия не должна останавливаться» получит не менее 127 депутатских мандатов из 250. Также, по его данным, будет получено не менее 67 из 120 мест в парламенте автономного края.

После этого в центре Белграда, столице Сербии, протестующие блокировали центральные улицы и окружили правительственные здания с требованием отменить результаты прошедших выборов. Они обвинили власти в фальсификациях, вбросах подписей, подкупе избирателей и несправедливой конкуренции. Организаторами протестов выступили исключительно прозападные партии, которые уже много лет находятся в оппозиции.

24 декабря эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер сказал «Известиям», что оппозиция в Сербии старается доказать свою нужность Западу. Он указал на то, что протесты в Сербии стали вялотекущими, поскольку они перешли с национального на городской уровень, что уже говорит о слабости митингующих.