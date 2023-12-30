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Протестующие в Сербии разбили палатки в центре Белграда

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Фото: REUTERS/Zorana Jevtic
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Протестующие в Сербии разбили палатки в центре Белграда. Судя по всему, они собираются остаться на месте митинга на ночь. Кадры происходящего «Известиям» в пятницу, 29 декабря, предоставил журналист Сергей Петров.

Демонстранты установили палатки прямо на дороге, перекрыв движение. На стенках некоторых палаток виднеются плакаты с лозунгами.

Разбита неподалеку и «полевая кухня». Здесь митингующие могут перекусить, выпить воды, взять необходимые средства гигиены — всё необходимое доставлено сюда такими же активистами в качестве поддержки.

Протест проходит мирно: столкновений с полицией не наблюдается. Стражи закона стоят неподалеку, но ограничиваются наблюдением и не мешают гражданам проявлять свою позицию.

«У оппозиции в Сербии был расчет на больший размах протестов после выборов»
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Ранее в этот день сообщалось, что сторонники оппозиции собрались на акцию протеста в центре столицы Сербии Белграда. В протестах в основном участвует молодежь. Протестующие разместились на оживленных перекрестках, мешая проезду транспортных средств. Организовала акцию оппозиционная группа «Борьба».

Накануне, 28 декабря, лидер Сербской радикальной партии (СРП) Воислав Шешель заявил, что за протестами в Сербии стоят спецслужбы Запада, прежде всего разведка ФРГ. Он напомнил, что власти страны были вынуждены применить силу, когда началось нападение на здание городского собрания Белграда.

По его мнению, Запад испытывает сербского лидера Александра Вучича перед тем, как предпринять новые действия.

Первый протест состоялся 24 декабря: митингующие блокировали центральные улицы Белграда и обвинили власти в фальсификациях. Несогласные окружили здание администрации и пытались сломать двери. Организаторами митингов выступили прозападные партии, которые уже много лет находятся в оппозиции.

Акции оппозиции начались после того, как по итогам парламентских выборов президент Вучич 18 декабря сообщил, что правящая коалиция Сербской прогрессивной партии получила абсолютное большинство в парламенте, набрав более 47% голосов.

Вучич заявил, что насильственной смены власти в Сербии не будет. Он подчеркнул, что в стране власть сменяется на выборах, это демократическое государство и оно останется таковым.

В тот же день стало известно, что в ходе протестов серьезно пострадали восемь полицейских. К ответственности привлекли 38 человек. Несмотря на это, 25 декабря в Белграде прошли новые акции сторонников оппозиции. Протестующие использовали кричалки, мегафоны и трубы-вувузелы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя «Известиям» ситуацию, указала на попытки коллективного Запада раскачать ситуацию в стране, используя техники майданных переворотов.

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