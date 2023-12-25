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«Известия» публикуют кадры с новой протестной акции оппозиции в центре Белграда

Корреспондент «Известий»: оппозиция в Белграде снова начала акцию протеста
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В центре Белграда проходит еще одна протестная акция оппозиции. Как рассказал 25 декабря находящийся на месте корреспондент «Известий» Станислав Григорьев, акции проходят по одной и той же схеме, но каждый раз в них добавляется какой-то новый элемент.

На этот раз протестующие, помимо кричалок, свиста и мегафонов для дополнительного шумового сопровождения используют трубы-вувузелы. Некоторые бьют в барабаны, а также размахивают флагами Сербии.

Протестная акция в столице страны началась у памятника Николаю II, после чего митингующие выдвинулись в центр Белграда.

«Как очень часто бывает на таких мероприятиях толпа внезапно сорвалась с места и пошла куда-то вдаль сначала по одной улице, затем — по второй, сделала резкий поворот и пришла в самый центр города. Будет что-то еще, но что именно — пока неясно. Число участников шествия растет», — рассказал журналист.

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Ранее 25 декабря корреспондент «Известий» сообщал, что сербские студенты, несогласные с итогами парламентских выборов в стране, перекрыли улицу Кнезе Милоша в центре Белграда. На кадрах было видно, что местная молодежь сидит на проезжей части, кто-то посреди дороги играл в мяч. Для привлечения внимания они использовали свистки.

Беспорядки перед администрацией Белграда проходят второй день. Протестующие, несогласные с итогами прошедших 17 декабря парламентских выборов, в воскресенье, 24 декабря, окружили здание администрации, поднялись на ступени и пытались сломать двери. Исполняющий обязанности мэра города Александр Шапич назвал протесты майданизацией.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что насильственной смены власти в государстве не будет. Он подчеркнул, что в стране власть сменяется на выборах, это демократическое государство и оно останется таким. Тогда же сербский лидер сообщил о задержании в Белграде более 35 протестующих, в ходе протестов серьезно ранены восемь полицейских. К ответственности привлекли 38 человек.

По итогам парламентских выборов Вучич 18 декабря заявил о получении коалицией правящей Сербской прогрессивной партии абсолютного большинства в парламенте — она набрала более 47% голосов. После этого в Белграде протестующие блокировали центральные улицы и обвинили власти в фальсификациях. Организаторами протестов выступили прозападные партии, которые уже много лет находятся в оппозиции.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя «Известиям» ситуацию, указала на попытки коллективного Запада раскачать ситуацию в стране, используя техники «майданных переворотов». Она назвала следование конституции страны, а также уважение к выбору сербского народа единственно возможной реакцией в данной ситуации.

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