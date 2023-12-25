Студенты в Белграде в рамках акции протеста перекрыли центральную улицу

Сербские студенты, несогласные с итогами парламентских выборов в стране, перекрыли улицу Кнезе Милоша в центре Белграда. Об этом сообщает корреспондент «Известий» с места событий 25 декабря.

На кадрах видно, что местная молодежь сидит на проезжей части, кто-то посреди дороги играет в мяч. Для привлечения внимания также используются свистки.

О предстоящей акции сообщали сербские СМИ. Протест должен был длиться в течение часа, после чего молодые люди пообещали заблокировать дороги в двух местах, если ведомства не ответят на их вопросы.

Беспорядки перед администрацией Белграда начались в воскресенье, 24 декабря. Протестующие, несогласные с итогами прошедших 17 декабря парламентских выборов, окружили здание администрации, поднялись на ступени и пытались сломать двери. Исполняющий обязанности мэра города Александр Шапич назвал протесты майданизацией.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что насильственной смены власти в государстве не будет. Он подчеркнул, что в стране власть сменяется на выборах, это демократическое государство и оно останется таким.

Тогда же сербский лидер сообщил о задержании в Белграде более 35 протестующих, в ходе протестов серьезно ранены восемь полицейских. К ответственности привлекли 38 человек.

По итогам парламентских выборов Вучич 18 декабря заявил о получении коалицией правящей Сербской прогрессивной партии абсолютного большинства в парламенте — она набрала более 47% голосов. Тогда сербский президент отметил, что коалиция «Сербия не должна останавливаться» получит не менее 127 депутатских мандатов из 250. Также, по его данным, будет получено не менее 67 из 120 мест в парламенте автономного края.

После этого в Белграде протестующие блокировали центральные улицы и окружили правительственные здания с требованием отменить результаты прошедших выборов. Они обвинили власти в фальсификациях, организаторами протестов выступили прозападные партии, которые уже много лет находятся в оппозиции.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя «Известиям» ситуацию, указала на попытки коллективного Запада раскачать ситуацию в стране, используя техники «майданных переворотов». Она назвала следование конституции страны, а также уважение к выбору сербского народа единственно возможной реакцией в данной ситуации.