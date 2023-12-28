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Лидер СРП заявил о причастности разведки ФРГ к беспорядкам в стране

Шешель: за протестами в Сербии стоит разведка ФРГ
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Фото: REUTERS/Marko Djurica
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За протестами в Сербии стоят спецслужбы Запада, прежде всего разведка ФРГ. Об этом 28 декабря заявил «РИА Новости» лидер Сербской радикальной партии (СРП) Воислав Шешель.

«За этими протестами без всякого сомнения стоят западные спецслужбы. В этот раз Федеральная разведывательная служба Германии (BND) играет главную роль, но участвуют и американская, британская и французская разведки», — сказал он.

Шешель отметил, что власти Сербии были вынуждены применить силу, когда началось нападение на здание городского собрания Белграда. При этом, по его мнению, они запоздали с этим вмешательством, поскольку во время протестов в другие годы протестующие могли блокировать мосты и автомагистрали.

Сейчас Запад испытывает сербского лидера Александра Вучича перед тем, как предпринять новые действия. Прозападная оппозиция назначила 24-часовую блокаду трасс на 29 декабря, которая должна будет перейти в субботний протест в столице Сербии, уточнил глава партии.

«Возможно, что в субботу снова дойдет до насилия на протестах на улицах. Западные силы просто хотят таким образом вынудить Вучича отречься от Косово и Метохии, отказаться от поддержки Республики Сербской в Боснии и Герцеговине и ввести санкции в отношении России», — добавил Шешель.

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Акции оппозиции начались после того, как по итогам парламентских выборов президент Александр Вучич 18 декабря сообщил, что правящая коалиция Сербской прогрессивной партии получила абсолютное большинство в парламенте, набрав более 47% голосов.

Первый протест состоялся 24 декабря: митингующие блокировали центральные улицы Белграда и обвинили власти в фальсификациях. Несогласные окружили здание администрации и пытались сломать двери. Организаторами митингов выступили прозападные партии, которые уже много лет находятся в оппозиции.

Исполняющий обязанности мэра города Александр Шапич назвал протесты майданизацией, а Вучич заявил, что насильственной смены власти в Сербии не будет. Он подчеркнул, что в стране власть сменяется на выборах, это демократическое государство и оно останется таковым.

В тот же день стало известно, что в ходе протестов серьезно пострадали восемь полицейских. К ответственности привлекли 38 человек. Несмотря на это, 25 декабря в Белграде прошли новые акции сторонников оппозиции. Протестующие использовали кричалки, мегафоны и трубы-вувузелы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя «Известиям» ситуацию, указала на попытки коллективного Запада раскачать ситуацию в стране, используя техники майданных переворотов.

26 декабря Вулин подтвердил, что за насильственными протестами в Белграде стоит Запад. Он подчеркнул, что в стране начата «цветная революция». Кроме того, в попытках организовать в Сербии «оранжевую революцию» обвинил западные страны лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

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