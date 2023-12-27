Французский политик обвинил ЕС и НАТО в организации в Сербии нового майдана

Страны Запада планировали организовать в Сербии «оранжевую революцию». Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Прямо сейчас в Сербии происходит попытка «оранжевой революции» со стороны НАТО и его доверенного лица ЕС! На прошлой неделе сербский президент победил на выборах — атлантисты не выдержали и приняли меры. <…> Попахивает евромайданом», — написал он 25 декабря в соцсети X.

Французский политик выразил мнение, что НАТО уже несколько месяцев угрожает Сербии и хочет навязать ей «вассальный режим». Он добавил, что теперь наверняка западные СМИ будут полны пропаганды на эту тему.

Ранее, 26 декабря, стало известно, что сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия», протестующие против результатов прошедших в стране выборов, снова вышли на митинг в центре Белграда. Обстановка у здания республиканской избирательной комиссии (РИК) поначалу напоминала некое музыкальное мероприятие. Вскоре после этого около 1,5 тыс. протестующих начали движение по улице князя Милоша.

Акции оппозиции начались после того, как по итогам парламентских выборов президент Александр Вучич 18 декабря сообщил, что правящая коалиция Сербской прогрессивной партии получила абсолютное большинство в парламенте, набрав более 47% голосов. Первый протест состоялся 24 декабря — митингующие блокировали центральные улицы Белграда и обвинили власти в фальсификациях. Несогласные окружили здание администрации и пытались сломать двери. Организаторами протестов выступили прозападные партии, которые уже много лет находятся в оппозиции.

Исполняющий обязанности мэра города Александр Шапич назвал протесты майданизацией, а Вучич заявил, что насильственной смены власти в Сербии не будет. Он подчеркнул, что в стране власть сменяется на выборах, это демократическое государство, и оно останется таковым.

В тот же день стало известно, что в ходе протестов серьезно пострадали восемь полицейских. К ответственности привлекли 38 человек. Несмотря на это, 25 декабря в Белграде прошли новые акции сторонников оппозиции. Протестующие использовали кричалки, мегафоны и трубы-вувузелы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя «Известиям» ситуацию, указала на попытки коллективного Запада раскачать ситуацию в стране, используя техники «майданных переворотов».

26 декабря экс-глава контрразведки Сербии и председатель «Движения социалистов» Александр Вулин подтвердил, что за насильственными протестами в Белграде стоит Запад. Он подчеркнул, что в стране начата «цветная революция».