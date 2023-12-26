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Сторонники оппозиции в Сербии снова вышли на митинг в Белграде

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Фото: TASS/AP/Darko Vojinovic
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Сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия», протестующие против результатов прошедших в стране выборов, снова собираются в центре Белграда. Об этом сообщает 26 декабря корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Обстановка у здания Республиканской избирательной комиссии (РИК) поначалу напоминала некое музыкальное мероприятие. Люди разных возрастов спокойно стояли, слушая дискотечный трек. Один из мужчин в толпе предлагал собравшимся прикрепить тематические значки.

Вскоре после этого, как сообщил Григорьев, около 1,5 тыс. протестующих начали движение по улице князя Милоша.

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Акции оппозиции начались после того, как по итогам парламентских выборов президент Александр Вучич 18 декабря сообщил, что правящая коалиция Сербской прогрессивной партии получила абсолютное большинство в парламенте, набрав более 47% голосов. Первый протест состоялся 24 декабря — митингующие блокировали центральные улицы Белграда и обвинили власти в фальсификациях. Несогласные окружили здание администрации и пытались сломать двери. Организаторами протестов выступили прозападные партии, которые уже много лет находятся в оппозиции.

Исполняющий обязанности мэра города Александр Шапич назвал протесты майданизацией, а Вучич заявил, что насильственной смены власти в Сербии не будет. Он подчеркнул, что в стране власть сменяется на выборах, это демократическое государство, и оно останется таковым.

В тот же день стало известно, что в ходе протестов серьезно пострадали восемь полицейских. К ответственности привлекли 38 человек. Несмотря на это, 25 декабря в Белграде прошли новые акции сторонников оппозиции. Протестующие использовали кричалки, мегафоны и трубы-вувузелы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя «Известиям» ситуацию, указала на попытки коллективного Запада раскачать ситуацию в стране, используя техники «майданных переворотов».

26 декабря экс-глава контрразведки Сербии и председатель «Движения социалистов» Александр Вулин подтвердил, что за насильственными протестами в Белграде стоит Запад. Он подчеркнул, что в стране начата «цветная революция».

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