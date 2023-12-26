Экс-глава контрразведки Сербии заявил о причастности Запада к протестам в стране

За насильственными протестами в Белграде стоит Запад. Об этом 26 декабря заявил «РИА Новости» экс-глава контрразведки Сербии и председатель «Движения социалистов» Александр Вулин.

«Речь идет не о моем личном мнении, точно знаю, что за насильственными протестами в Сербии стоит Запад. Днями перед выборами представители пронатовской оппозиции сообщали западным дипломатам, что не признают итогов волеизъявления, а те одобряли», — сказал он.

По слова Вулина, единый блок пронатовской оппозиции был сформирован после того, как некоммерческая организация (НКО) NDI (National Democratic Institute) провела специально подстроенное исследование с целью собрать воедино прозападный блок.

Так, изначально Запад пытался собрать правые движения, чтобы подтолкнуть их к участию в протестах, однако этого сделать не удалось.

«В Белграде в ночь на воскресенье начата «цветная революция» по белорусскому сценарию. Партии, сторонники НАТО выдвигались на выборы, но из-за своей непопулярности в народе общение с гражданами возложили на публичные фигуры — артистов, спортсменов, а финансирование с Запада приходило через НКО», — добавил Вулин.

Он подчеркнул, что в ночь на воскресенье была начата «цветная революция». При этом еще перед выборами СМИ в Албании, самопровозглашенной Республике Косово, Северной Македонии, Черногории и Хорватии публиковали сообщения о том, что президент Сербии Александр Вучич будет свержен на улице.

«Но государство сильно, им руководит сильный человек, Вучич не [Виктор] Янукович», — заключил Вулин.

Протестующие, не согласные с итогами прошедших 17 декабря парламентских выборов, в воскресенье, 24 декабря, окружили здание администрации, поднялись на ступени и пытались сломать двери. Исполняющий обязанности мэра города Александр Шапич назвал протесты майданизацией.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что насильственной смены власти в государстве не будет. Он подчеркнул, что в стране власть сменяется на выборах, это демократическое государство и оно останется таким. Тогда же сербский лидер сообщил о задержании в Белграде более 35 протестующих, в ходе протестов серьезно ранены восемь полицейских. К ответственности привлекли 38 человек.

По итогам парламентских выборов Вучич 18 декабря заявил о получении коалицией правящей Сербской прогрессивной партии абсолютного большинства в парламенте — она набрала более 47% голосов. После этого в Белграде протестующие блокировали центральные улицы и обвинили власти в фальсификациях. Организаторами протестов выступили прозападные партии, которые уже много лет находятся в оппозиции.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя «Известиям» ситуацию, указала на попытки коллективного Запада раскачать ситуацию в стране, используя техники «майданных переворотов». Она назвала следование Конституции страны, а также уважение к выбору сербского народа единственно возможной реакцией в данной ситуации.