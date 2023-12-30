Постпред Гатилов назвал позором молчание УВКПЧ ООН об ударах ВСУ по Белгороду

Молчание главы Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Фолькера Тюрка об ударе Украины по центру мирного города Белгорода является позором для правозащитника международного уровня. Об этом в субботу, 30 декабря, заявил постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

«Где же реакция УВКПЧ и его главы на сегодняшнюю атаку ВСУ по Белгороду, в которой погибло 14 мирных жителей (по последним данным — 18. — Ред), в том числе двое детей, а также пострадало более 100 человек? Где публичный комментарий с «осуждением и ужасом» от того факта, что киевский режим применил ракеты «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении по центру оживленного города в предновогодний день?» — возмутился Гатилов, слова которого приводит официальный Telegram-канал представительства РФ в Женеве.

Гатилов добавил, что ждать подобных заявлений не стоит, их не будет ввиду политической ангажированности Тюрка и УВКПЧ в сторону Вашингтона и Брюсселя.

«Для международного правозащитника это позор, с которым он не имеет права занимать столь высокую должность», — резюмировал российский дипломат.

Ранее в этот день в ООН назвали нарушением международного гуманитарного права удар ВСУ по Белгороду. Там заявили, что атаки против гражданского населения и инфраструктуры нарушают международное гуманитарное право, являются неприемлемыми, должны быть немедленно прекращены.

Также уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в международные органы с требованием осудить украинский удар по мирному населению российского города. Она назвала произошедшее ужасной трагедией.

К этому же призвали в МИД РФ. Там подчеркнули, что за этим ударом киевского режима стоит Запад, который также несет за него полную ответственность. Молчание в ответ на «разнузданное варварство укронацистов и их кукловодов будет сродни пособничеству их кровавым деяниям», добавили во внешнеполитическом российском ведомстве.

ВСУ ударили по центру Белгорода днем в субботу, 30 декабря. В городе действует единая горячая линия по номеру «122» для приема заявок о всех зафиксированных повреждениях и пострадавших.

По поручению президента РФ Владимира Путина на место происшествия вылетела бригада Минздрава во главе с Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим.

По факту обстрела Следственным комитетом РФ было возбуждено дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества».