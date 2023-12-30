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Постпред Гатилов назвал позором молчание УВКПЧ ООН об ударах ВСУ по Белгороду

Постпред Гатилов: для международного правозащитника это позор
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Фото: Global Look Press/Vwpics/Chepa Beltran
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Молчание главы Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Фолькера Тюрка об ударе Украины по центру мирного города Белгорода является позором для правозащитника международного уровня. Об этом в субботу, 30 декабря, заявил постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

«Где же реакция УВКПЧ и его главы на сегодняшнюю атаку ВСУ по Белгороду, в которой погибло 14 мирных жителей (по последним данным — 18. — Ред), в том числе двое детей, а также пострадало более 100 человек? Где публичный комментарий с «осуждением и ужасом» от того факта, что киевский режим применил ракеты «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении по центру оживленного города в предновогодний день?» — возмутился Гатилов, слова которого приводит официальный Telegram-канал представительства РФ в Женеве.

Гатилов добавил, что ждать подобных заявлений не стоит, их не будет ввиду политической ангажированности Тюрка и УВКПЧ в сторону Вашингтона и Брюсселя.

«Для международного правозащитника это позор, с которым он не имеет права занимать столь высокую должность», — резюмировал российский дипломат.

Атака на Белгород: ВСУ обстреляли гражданские объекты в центре города
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Ранее в этот день в ООН назвали нарушением международного гуманитарного права удар ВСУ по Белгороду. Там заявили, что атаки против гражданского населения и инфраструктуры нарушают международное гуманитарное право, являются неприемлемыми, должны быть немедленно прекращены.

Также уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в международные органы с требованием осудить украинский удар по мирному населению российского города. Она назвала произошедшее ужасной трагедией.

К этому же призвали в МИД РФ. Там подчеркнули, что за этим ударом киевского режима стоит Запад, который также несет за него полную ответственность. Молчание в ответ на «разнузданное варварство укронацистов и их кукловодов будет сродни пособничеству их кровавым деяниям», добавили во внешнеполитическом российском ведомстве.

ВСУ ударили по центру Белгорода днем в субботу, 30 декабря. В городе действует единая горячая линия по номеру «122» для приема заявок о всех зафиксированных повреждениях и пострадавших.

По поручению президента РФ Владимира Путина на место происшествия вылетела бригада Минздрава во главе с Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим.

По факту обстрела Следственным комитетом РФ было возбуждено дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества».

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