В Совфеде назвали военным преступлением обстрел Белгорода со стороны ВСУ

Удар по Белгороду со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) — это военное преступление. Об этом 30 декабря заявила член комитета Совета Федерации по международным делам Елена Афанасьева в беседе с «Известиями».

«Когда просто по центру города бьют и в это время там находятся мирные жители, которые никакого отношения к специальной военной операции не имели (там были дети), когда люди, власти, военные считают военным успехом, а не военным преступлением, они глубоко заблуждаются. Это военное преступление», — сказала она.

По словам Афанасьевой, киевскому режиму всё равно, с кем и как расправляться, он не умеет по-другому. Она указала, что украинские власти подвергали подобным атакам и бывшие города страны, например, Донбасс.

«Теперь они пытаются, безусловно, пытаются это делать по территории Российской Федерации, но так поступают настоящие преступники. <...> Вообще это как террористы действуют. Напугать, запугать, устрашить — вот такие вот методы. Но, ещё раз говорю, любой преступник, рано или поздно, будет наказан», — подчеркнула Афанасьева.

Ранее в этот день ВСУ нанесли удар по территории Белгорода. По последним данным, погибло 14 человек, еще 108 человек пострадало в результате обстрела города, сообщили в Минобороны. В ведомстве указали, что удары осуществились ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении.

«Известия» показали кадры последствий удара по городу. На записи видны здания, общественный и личный транспорт, которые были повреждены обстрелом, в окнах выбиты стекла.

Очевидцы рассказали, что обстановка в городе сейчас тихая. Люди, которым пришлось прятаться в подвале во время прилетов, уже вышли на улицу. По их словам, ВСУ ударили прямо по центральной площади у городской елки. Центр города сейчас перекрыт, везде натянуты ленты. Последствия атаки устраняются.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил «Известиям», что президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации в Белгородской области, которая подверглась обстрелу со стороны украинских военных.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.