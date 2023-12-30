Политолог назвал позором реакцию украинцев на удар ВСУ по Белгороду

Злорадство украинцев в ответ на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду, в результате которого погибли мирные люди, это «большой позор украинского общества». Об этом заявил в беседе с «Известиями» политолог Евгений Михайлов в субботу, 30 декабря.

«Всё, что сейчас происходит, — это большой позор украинского общества», — сказал он.

По словам политолога, среди населения Украины назревает «перелом», однако ненависти не уменьшилось. Он подчеркнул, что удары ВСУ по гражданским — это не то, чем стоит хвалиться.

«Мы не бьем по мирному населению — это основной принцип русского солдата. Но, к сожалению, не украинского солдата, который фактически превратился в фашиствующего воина», — подчеркнул Михайлов.

Ранее в этот день ВСУ нанесли удар по территории Белгорода. По последним данным, погибло 12 взрослых и два ребенка, еще 108 человек пострадало в результате обстрела города, сообщили в Минобороны. В ведомстве указали, что удары осуществились ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении.

«Известия» показали кадры последствий удара по городу. На записи видны здания, общественный и личный транспорт, которые были повреждены обстрелом, в окнах выбиты стекла.

Очевидцы рассказали, что обстановка в городе сейчас тихая. Люди, которым пришлось прятаться в подвале во время прилетов, уже вышли на улицу. По их словам, ВСУ ударили прямо по центральной площади у городской елки. Центр города сейчас перекрыт, везде натянуты ленты. Последствия атаки устраняются.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил «Известиям», что президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации в Белгородской области, которая подверглась обстрелу со стороны украинских военных.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.