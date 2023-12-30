Собянин заявил о готовности оказать помощь в восстановлении Белгорода

При необходимости Москва окажет помощь Белгороду в восстановлении города после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 30 декабря заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Выделили бригаду врачей в составе группы Минздрава РФ. С Белгородом нас связывают тесные братские связи. При необходимости выделим необходимую помощь по восстановлению города», — сказано в его Telegram-канале.

Собянин также выразил соболезнования близким и родным погибших при ударе ВСУ по городу.

Кроме того, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил о готовности региона оказать поддержку Белгороду. Он также выразил свои соболезнования белгородцам.

В свою очередь, губернатор Воронежской области Александр Гусев тоже подчеркнул готовность региона оказать необходимую помощь Белгороду. Помимо этого, он выразил соболезнования жителям города.

Также губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что уже связался со своим коллегой из Белгородской области Вячеславом Гладковым. Он отметил, что регион готов оказать Белгороду поддержку. По его словам, «медики и ремонтные бригады с техникой приведены в повышенную готовность и в любой момент готовы выдвинуться на помощь».

Ранее в этот день Гладков сообщил об обстреле центра Белгорода украинскими боевиками. По его словам, зафиксировано попадание в жилой сектор.

В МЧС России сообщили о десяти погибших — девяти взрослых и одном ребенке. Уточнялось, что пострадали 45 человек, из них — четыре несовершеннолетних. Изначально сообщалось, что в результате удара по городу погибли двое детей.

«Известия» показали кадры последствий удара по городу. На записи видны здания, общественный и личный транспорт, которые были повреждены обстрелом, в окнах выбиты стекла.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил «Известиям», что президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации в Белгородской области, которая подверглась обстрелу со стороны украинских военных.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.