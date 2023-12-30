Небензя назвал размещение ПВО Украины в жилых зонах причиной новых жертв

Украина размещает свои средства противовоздушной обороны (ПВО) в жилых кварталах, что приводит к жертвам среди ее же мирных жителей. Об этом 29 декабря напомнил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН.

«Если сегодня и есть о чем поговорить, так это исключительно о действиях систем украинской ПВО, размещаемых в жилых кварталах украинских городов в нарушение международного гумправа. <...> Представитель Великобритании безапелляционно заявила, что жертв было бы больше, если бы не работа украинской ПВО. Трудно представить себе больший цинизм. Если бы не работа украинской ПВО, то жертв среди мирных жителей просто не было бы», — приводятся его слова на сайте российского постпредства.

Небензя отметил, что нацистский режим в Киеве готов с помощью западного оружия и средств ПВО убивать не только жителей Донбасса, но и собственное население. По его словам, многочисленные доказательства подобных действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) публикуют в социальных сетях сами украинские граждане.

По данной причине постпред РФ при ООН посоветовал остерегаться заявлений Великобритании о поставке Украине еще сотни ракет для ПВО. Также в ходе заседания Небензя указал на то, что Киев не достиг успеха в своих военных планах, поэтому Западу стоит ожидать «самых плохих новостей» в ближайшее время.

Внеплановое заседание СБ ООН состоялось накануне по запросу Киева и стран Запада в связи с массированным ударом Вооруженных сил (ВС) РФ по военным объектам Украины.

Ранее в тот же день главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный заявил об атаке на объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты страны. До этого на территории всей страны была объявлена воздушная тревога, продлившаяся три часа. Сообщалось о взрывах в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Харькове. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о шести взрывах в городе. Помимо этого, в Хмельницкой, Тернопольской и Сумской областях также прогремели взрывы.

Министерство обороны РФ сообщило, что в период с 23 по 29 декабря ВС РФ нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и дронами по военным объектам Украины, все они поражены. Удары наносились по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК), аэродромной инфраструктуре, арсеналам, а также местам хранения оружия, добавило ведомство.

Как отметил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков, целью ударов ВС РФ были склады с западным оружием и системы ПВО. По словам Старикова, благодаря воздушной операции российские войска не только нанесли удары по складам с оружием НАТО, но и перегрузили украинскую ПВО, заставив выпустить дорогостоящие ракеты по дешевым целям.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.