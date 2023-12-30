Реклама
Прямой эфир
Общество
Вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 6 км
Политика
Путин отметил развитие взаимоотношений России и Туркмении
Политика
В МИД РФ заявили о намерении США открыть «второй фронт» против России на Южном Кавказе
Авто
Немецкие хакеры обнаружили скрытый «режим Илона» в автомобилях Tesla
Мир
Больше половины американцев посчитали 2023 год плохим для США
Армия
Чичерина выступила перед военнослужащими ЦВО на краснолиманском направлении
Мир
Небензя назвал размещение ПВО Украины в жилых зонах причиной новых жертв
Мир
В Чехии усомнились в способности F-16 переломить ситуацию на Украине
Мир
В США предложили ставить на технику маячки во избежание ее попадания в РФ или Китай
Мир
Bloomberg вновь назвало Маска самым богатым человеком в мире
Мир
ЮАР обратилась в суд ООН с просьбой признать действия Израиля в секторе Газа геноцидом
Общество
В новых внутренних паспортах России появится биометрия
Политика
Кабмин не поддержал законопроект о введении только прямых выборов губернаторов
Мир
В двух префектурах Франции из-за массового отравления запретили продажу устриц
Мир
Байден провел в отпуске почти 40% всего своего президентского срока
Сюжет:

Небензя назвал размещение ПВО Украины в жилых зонах причиной новых жертв

Небензя: работа ПВО Украины приводит к жертвам среди мирного населения
0
Фото: ТАСС/EDUARDO MUNOZ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина размещает свои средства противовоздушной обороны (ПВО) в жилых кварталах, что приводит к жертвам среди ее же мирных жителей. Об этом 29 декабря напомнил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН.

«Если сегодня и есть о чем поговорить, так это исключительно о действиях систем украинской ПВО, размещаемых в жилых кварталах украинских городов в нарушение международного гумправа. <...> Представитель Великобритании безапелляционно заявила, что жертв было бы больше, если бы не работа украинской ПВО. Трудно представить себе больший цинизм. Если бы не работа украинской ПВО, то жертв среди мирных жителей просто не было бы», — приводятся его слова на сайте российского постпредства.

Небензя отметил, что нацистский режим в Киеве готов с помощью западного оружия и средств ПВО убивать не только жителей Донбасса, но и собственное население. По его словам, многочисленные доказательства подобных действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) публикуют в социальных сетях сами украинские граждане.

По данной причине постпред РФ при ООН посоветовал остерегаться заявлений Великобритании о поставке Украине еще сотни ракет для ПВО. Также в ходе заседания Небензя указал на то, что Киев не достиг успеха в своих военных планах, поэтому Западу стоит ожидать «самых плохих новостей» в ближайшее время.

Отступательный потенциал: Залужный раскрыл новую тактику ВСУ
Украинское командование отказалось от идеи большого наступления и готовится к потере новых территорий, полагают эксперты

Внеплановое заседание СБ ООН состоялось накануне по запросу Киева и стран Запада в связи с массированным ударом Вооруженных сил (ВС) РФ по военным объектам Украины.

Ранее в тот же день главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный заявил об атаке на объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты страны. До этого на территории всей страны была объявлена воздушная тревога, продлившаяся три часа. Сообщалось о взрывах в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Харькове. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о шести взрывах в городе. Помимо этого, в Хмельницкой, Тернопольской и Сумской областях также прогремели взрывы.

Министерство обороны РФ сообщило, что в период с 23 по 29 декабря ВС РФ нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и дронами по военным объектам Украины, все они поражены. Удары наносились по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК), аэродромной инфраструктуре, арсеналам, а также местам хранения оружия, добавило ведомство.

Как отметил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков, целью ударов ВС РФ были склады с западным оружием и системы ПВО. По словам Старикова, благодаря воздушной операции российские войска не только нанесли удары по складам с оружием НАТО, но и перегрузили украинскую ПВО, заставив выпустить дорогостоящие ракеты по дешевым целям.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023