Реклама
Прямой эфир
Мир
Небензя посоветовал Западу ждать «самых плохих новостей» по Украине
Политика
Кабмин не поддержал законопроект о введении только прямых выборов губернаторов
Мир
В двух префектурах Франции из-за массового отравления запретили продажу устриц
Мир
Байден провел в отпуске почти 40% всего своего президентского срока
Мир
Госдеп одобрил продажу Израилю снарядов калибра 155 мм на $147,5 млн
Мир
На западе Украины за сутки демонтировали два памятника советскому солдату
Мир
Протестующие в Сербии разбили палатки в центре Белграда
Происшествия
Сенатор от Новгородской области Писарева попала в аварию на трассе М-11
Мир
На Украине назвали оружие НАТО и системы ПВО целью недавних ударов ВС РФ
Общество
НА ОГЭ-2024 по математике не разрешили использовать калькуляторы
Общество
Самолет МЧС доставил в Москву из сектора Газа еще 33 россиян
Мир
Полянский сообщил о внеочередном заседании СБ ООН по Украине в ночь на 30 декабря
Культура
Машков рассказал об интегрированной программе подготовки актеров в «Табакерке»
Мир
Небензя указал на единоличную позицию США по прекращению огня в Газе
Общество
Клубу Mutabor после «голой» вечеринки Ивлеевой грозит штраф
Сюжет:

Небензя посоветовал Западу ждать «самых плохих новостей» по Украине

Постпред Небензя: Украину и Запад в ближайшее время ждут самые плохие новости
0
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Dennis Van Tine
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Киев не достиг успеха в своих военных планах, поэтому Западу стоит ожидать «самых плохих новостей» по Украине в ближайшее время. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН в пятницу, 29 декабря. Трансляция заседания велась на YouTube.

«Военные планы киевского режима потерпели тотальное фиаско. Поэтому ждите в самое ближайшее время самых плохих для вас и ваших украинских прокси новостей. Причем независимо от того, будут ли в Вашингтоне и Брюсселе утверждены новые пакеты военной финансовой помощи для [президента Украины Владимира] Зеленского и его шайки или нет, это лишь оттянет агонию его режима, но не предотвратит», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что попытка Украины и Запада решить все свои проблемы на поле боя оказалась провальной. Одолеть Россию военным путем — это, по мнению Небензи, невыполнимое желание.

«При этом исходящая с территории Украины угроза, создаваемая странами НАТО, безусловно, будет устранена. Либо в рамках специальной военной операции, либо с использованием политико-дипломатических инструментов», — высказался политик.

Кроме того, Небензя сообщил, что в настоящее время Украину уже нельзя назвать независимым государством. Она превратилась в частную военную компанию Запада.

«По сути, Украина сегодня — это не что иное, как частная военная компания в руках западных стран, задача которой — нанести максимальный урон России», — убежден он.

Также постпред опроверг безапелляционные обвинения западных стран в якобы ударах по гражданской инфраструктуре Украины. По словам Небензи, украинская администрация размещает средства противовоздушной обороны (ПВО) в жилых районах, что запрещено международным гуманитарным правом.

«Если сегодня есть о чем поговорить — то исключительно о действиях систем украинской ПВО, размещаемой в жилых кварталах украинских городов в нарушение международного гуманитарного права», — сообщил Небензя.

По его словам, в украинских соцсетях пользователи давно предупреждают об этом сограждан. Кроме того, они публикуют видеозаписи, на которых ясно видно, что в повреждениях гражданской инфраструктуры виноваты не российские ракеты, а украинская ПВО.

«Они размещают всё новые и новые видео о том, как российские ракеты и беспилотники попадают по объектам военной инфраструктуры и складам вооружений, вызывая характерную детонацию, а ракеты украинской ПВО, промахнувшись и сбившись с курса, падают на жилые дома и мирные объекты», — объяснил он.

Запасы без прочности: какую цель преследовали удары по объектам на Украине
Российские войска подрывают способность ВФУ вести активные боевые действия в следующем году, полагают эксперты

Внеплановое заседание СБ ООН состоялось по запросу Киева и стран Запада в связи с массированным ударом ВС РФ по военным объектам Украины. Ранее в этот день главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный заявил об атаке на объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты страны. До этого на территории всей страны была объявлена воздушная тревога, продлившаяся три часа. Сообщалось о взрывах в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Харькове. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о шести взрывах в городе. Помимо этого, в Хмельницкой, Тернопольской и Сумской областях также прогремели взрывы.

Министерство обороны РФ сообщило, что в период с 23 по 29 декабря ВС РФ нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и дронами по военным объектам Украины, все они поражены. Удары наносились по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК), аэродромной инфраструктуре, арсеналам, а также местам хранения оружия, добавило ведомство.

Как отметил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков, целью ударов Вооруженных сил (ВС) РФ по Украине были склады с западным оружием и системы противовоздушной обороны. По словам Старикова, благодаря воздушной операции российские войска не только нанесли удары по складам с оружием НАТО, но и перегрузили украинскую систему ПВО, заставив выпустить дорогостоящие ракеты по дешевым целям.

В начале ноября о том, что украинский конфликт зашел в тупик и прорыва не будет, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых от него ожидали на Западе.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023