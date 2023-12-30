Небензя посоветовал Западу ждать «самых плохих новостей» по Украине

Киев не достиг успеха в своих военных планах, поэтому Западу стоит ожидать «самых плохих новостей» по Украине в ближайшее время. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН в пятницу, 29 декабря. Трансляция заседания велась на YouTube.

«Военные планы киевского режима потерпели тотальное фиаско. Поэтому ждите в самое ближайшее время самых плохих для вас и ваших украинских прокси новостей. Причем независимо от того, будут ли в Вашингтоне и Брюсселе утверждены новые пакеты военной финансовой помощи для [президента Украины Владимира] Зеленского и его шайки или нет, это лишь оттянет агонию его режима, но не предотвратит», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что попытка Украины и Запада решить все свои проблемы на поле боя оказалась провальной. Одолеть Россию военным путем — это, по мнению Небензи, невыполнимое желание.

«При этом исходящая с территории Украины угроза, создаваемая странами НАТО, безусловно, будет устранена. Либо в рамках специальной военной операции, либо с использованием политико-дипломатических инструментов», — высказался политик.

Кроме того, Небензя сообщил, что в настоящее время Украину уже нельзя назвать независимым государством. Она превратилась в частную военную компанию Запада.

«По сути, Украина сегодня — это не что иное, как частная военная компания в руках западных стран, задача которой — нанести максимальный урон России», — убежден он.

Также постпред опроверг безапелляционные обвинения западных стран в якобы ударах по гражданской инфраструктуре Украины. По словам Небензи, украинская администрация размещает средства противовоздушной обороны (ПВО) в жилых районах, что запрещено международным гуманитарным правом.

«Если сегодня есть о чем поговорить — то исключительно о действиях систем украинской ПВО, размещаемой в жилых кварталах украинских городов в нарушение международного гуманитарного права», — сообщил Небензя.

По его словам, в украинских соцсетях пользователи давно предупреждают об этом сограждан. Кроме того, они публикуют видеозаписи, на которых ясно видно, что в повреждениях гражданской инфраструктуры виноваты не российские ракеты, а украинская ПВО.

«Они размещают всё новые и новые видео о том, как российские ракеты и беспилотники попадают по объектам военной инфраструктуры и складам вооружений, вызывая характерную детонацию, а ракеты украинской ПВО, промахнувшись и сбившись с курса, падают на жилые дома и мирные объекты», — объяснил он.

Внеплановое заседание СБ ООН состоялось по запросу Киева и стран Запада в связи с массированным ударом ВС РФ по военным объектам Украины. Ранее в этот день главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный заявил об атаке на объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты страны. До этого на территории всей страны была объявлена воздушная тревога, продлившаяся три часа. Сообщалось о взрывах в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Харькове. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о шести взрывах в городе. Помимо этого, в Хмельницкой, Тернопольской и Сумской областях также прогремели взрывы.

Министерство обороны РФ сообщило, что в период с 23 по 29 декабря ВС РФ нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и дронами по военным объектам Украины, все они поражены. Удары наносились по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК), аэродромной инфраструктуре, арсеналам, а также местам хранения оружия, добавило ведомство.

Как отметил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков, целью ударов Вооруженных сил (ВС) РФ по Украине были склады с западным оружием и системы противовоздушной обороны. По словам Старикова, благодаря воздушной операции российские войска не только нанесли удары по складам с оружием НАТО, но и перегрузили украинскую систему ПВО, заставив выпустить дорогостоящие ракеты по дешевым целям.

В начале ноября о том, что украинский конфликт зашел в тупик и прорыва не будет, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых от него ожидали на Западе.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.