Польша без доказательств обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

Польский генштаб в пятницу, 29 декабря, без доказательств заявил, что нарушившая воздушное пространство страны ракета была российской.

«Всё указывает на то, что российская ракета вошла в воздушное пространство Польши. У нас есть национальные и союзные радиолокационные подтверждения этого», — передает слова начальника генерального штаба ВС Польши Веслава Кукулы радиостанция RMF24.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что во время инцидента с неопознанным объектом все элементы обеспечения безопасности страны работали правильно. Кроме того, польский генерал Мацей Клиш заявил, что объект, скорее всего, покинул воздушное пространство Польши, пробыв над территорией государства менее трех минут, и вернулся обратно в сторону Украины, добавляет агентство Reuters.

29 декабря утром неопознанный воздушный объект вошел в воздушное пространство Польши, его сопровождала противовоздушная оборона (ПВО) страны. После этого объект пропал с радаров. Из-за инцидента были мобилизованы имеющиеся в распоряжении армии силы и средства. Позже в этот день президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным руководством после нарушения воздушного пространства республики со стороны Украины.

15 ноября 2022 года на территорию Польши упали два снаряда, они угодили в зерносушилку, расположенную на польско-украинской границе. Тогда президент Украины Владимир Зеленский поспешил обвинить в происшествии Москву, однако на следующий день была установлена принадлежность ракет к Вооруженным силам Украины.

Это подтвердил и президент США Джо Байден, сообщив НАТО и G7, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО. В результате инцидента погибли два человека.

16 ноября 2022 года военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «Известиями» предположил, что ПВО пытались атаковать российскую ракету, но сбились с курса и угодили на территорию Польши. Также он отметил, что снаряды больше всего напоминают украинские С-300 с истекшим сроком годности.