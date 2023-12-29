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В Минкульте заявили, что Киркорова не лишат звания народного артиста РФ

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Государственной награды можно лишить только в связи со вступившим в силу приговором суда при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, сообщили 29 декабря «Известиям» в Минкульте РФ.

«В соответствии с пунктом 9 Положения о государственных наградах Российской Федерации, утвержденного указом президента Российской Федерации <...> награжденный может быть лишен государственной награды только вступившим в законную силу приговором суда при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления», — подчеркнули в ведомстве.

Таким образом, российский певец Филипп Киркоров не будет лишен звания народного артиста из-за участия в «почти голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе Mutabor.

Ранее, 28 декабря, адвокат Киркорова Александр Добровинский заявил, что участие певца в вечеринке телеведущей Ивлеевой не дает оснований для лишения его звания народного артиста России. По его словам, творчество человека не имеет отношения к тому, что «он пошел не туда, куда нравится публике».

Призыв к лишению Киркорова звания народного артиста прозвучал на фоне скандалов вокруг вечеринки Ивлеевой. «Голая» вечеринка, попавшая в поле зрения правоохранителей, состоялась 20 декабря. Гостями были звезды шоу-бизнеса, одетые согласно дресс-коду almost naked, который подразумевает практически оголенное тело. В ночь на 22 декабря проходил второй день вечеринки в клубе.

21 декабря общественные активисты, в том числе из движения «Зов народа», обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить вечеринку на пропаганду ЛГБТ-движения. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил, что посетивших скандальное мероприятие звезд нужно отлучить от участия в новогодних программах «Голубой огонек».

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Позднее, 26 декабря, Киркоров принес извинения за участие в вечеринке Ивлеевой. Он отметил, что был приглашен на вечеринку, но не знал о характере событий, которые будут на ней происходить. За участие в «почти голой» вечеринке уже извинились и другие ее гости.

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