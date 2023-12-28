Адвокат Киркорова отреагировал на призыв лишить певца звания народного артиста

Участие певца Филиппа Киркорова в «голой» вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой не дает оснований для лишения его звания народного артиста России. Об этом 28 декабря заявил «Известиям» его адвокат Александр Добровинский.

«Звание народного артиста было присвоено за творчество. Как участие в вечеринке Ивлеевой может быть основанием для его лишения? Ему ставят в вину, что он пришел на вечеринку? Что он был одет так, как кому-то не нравится? Человек может быть актером, певцом, режиссером, скульптором, художником, ему присваивается какое-то звание», — сказал юрист.

По его словам, творчество человека не имеет отношение тому, что «он пошел не туда, куда нравится публике».

«Пусть даже заслуженно не нравится. Вот возьмем Федора Достоевского. Великий писатель, редкий мерзавец как человек. И таких примеров очень много можно привести. Достоевского лишить звания писателя? Смешно. Петиция ни о чем, как многое, что связано с вечеринкой», — заявил Добровинский.

Призыв к лишению Киркорова звания народного артиста прозвучал на фоне скандалов вокруг вечеринки Ивлеевой. «Голая» вечеринка, попавшая в поле зрения правоохранителей, состоялась в московском клубе Mutabor 20 декабря. Гостями были звезды шоу-бизнеса, одетые согласно дресс-коду almost naked, который подразумевает практически оголенное тело. Позднее на мероприятие пришли силовики, однако каких-либо задержаний произведено не было. В ночь на 22 декабря проходил второй день вечеринки в клубе.

21 декабря общественные активисты, в том числе из движения «Зов народа», обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить вечеринку на пропаганду ЛГБТ-движения. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил, что посетивших скандальное мероприятие звезд нужно отлучить от участия в новогодних программах «Голубой огонек».

В результате Роскомнадзор изучил материалы с вечеринок Ивлеевой и обнаружил в некоторых фото- и видеозаписях признаки ЛГБТ-пропаганды (движение признано экстремистской организацией и запрещено в РФ). В ведомстве напомнили, что пользователи, разместившие такие материалы, несут административную ответственность (ст. 6.21 КоАП РФ).

Позднее, 26 декабря, Киркоров принес извинения за участие в вечеринке Ивлеевой. Он отметил, что был приглашен на вечеринку, но не знал о характере событий, которые будут на ней происходить. При этом он указал, что в нынешние трудные времена артист его масштаба «не может так безответственно относиться к участию в каких-либо мероприятиях». За участие в «почти голой» вечеринке уже извинились и другие ее гости.