Генпрокуратуру попросили проверить участие Мишина в «голой» вечеринке

Общественное движение «Ветераны России» обратилось с Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить участие продюсера и руководителя одной из крупных онлайн-платформ Игоря Мишина в «почти голой» вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой. Обращение есть в распоряжении «Известий».

Организация просит также проверить спонсорство мероприятия со стороны компании МТС, в которой Мишин занимает должность вице-президента.

«Участие в столь скандальном мероприятии человека такого уровня вызывает большие вопросы о его роли и роли компании МТС в организации прогремевшей на всю страну «голой вечеринки», — говорится в обращении.

«Ветераны России» потребовали в случае выявления нарушений принять меры правового реагирования в соответствии с законодательством.

Исполнительный директор движения Вадим Мироненко в беседе с «Известиями» отметил, что «Ветераны России» целенаправленно занимаются работой по выявлению проявлений антиобщественного и антигосударственного характера.

«Вся эта вечеринка, конечно, вызывала много вопросов у всех. Как впоследствии выяснилось, в момент ее проведения присутствовал (...) Игорь Николаевич Мишин. И, соответственно, это заставило немножко задуматься, что данный руководитель такой крупной компании делал на данной вечеринке», — заявил он.

«Известия» направили запрос в Генеральную прокуратуру РФ в связи с обращением «Ветеранов России».

О том, что Мишин был среди гостей вечеринки, «Известия» узнали накануне. Продюсер засветился на фотографиях, которые публиковала газета «Коммерсант», но позднее удалила. В распоряжении «Известий» появился кеш снимков, на которых запечатлен Мишин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

«Почти голая» вечеринка состоялась 20 декабря. Гостями были звезды шоу-бизнеса, одетые согласно дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело. В ночь на 22 декабря проходил второй день вечеринки в клубе.

21 декабря общественные активисты, в том числе из движения «Зов народа», обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить вечеринку на пропаганду ЛГБТ-движения (движение признано экстремистской организацией и запрещено в РФ). После общественного резонанса Ивлеева принесла извинения за организацию мероприятия, заявив, что полностью осознала свою ответственность за произошедшее.

За участие в «почти голой» вечеринке уже извинились и другие ее гости. Одним из первых это сделал рэпер Васильев, который был арестован на 15 суток по статье о мелком хулиганстве и оштрафован за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Роскомнадзор изучил материалы с вечеринок Ивлеевой и обнаружил в некоторых фото- и видеозаписях признаки ЛГБТ-пропаганды (движение признано экстремистской организацией и запрещено в РФ). В ведомстве напомнили, что пользователи, разместившие такие материалы, несут административную ответственность (ст. 6.21 КоАП РФ).

26 декабря адвокат Владислав Атаманюк сообщил, что против Ивлеевой подан коллективный судебный иск о компенсации морального ущерба на сумму 1 млрд рублей. По его словам, если указанную сумму удастся взыскать с блогера, то все эти деньги будут переданы в государственный фонд «Защитники Отечества» для поддержки семей раненых и ушедших из жизни военнослужащих, проходивших службу в зоне специальной военной операции на Украине.

28 декабря «Известия» опубликовали список гостей вечеринки. Так, в клуб были приглашены Anna ASTI, Дима Билан, Наталья Ионова (Глюк'oZa), Джиган, Филипп Киркоров, Лолита Милявская и многие другие. Источник рассказал, что среди приглашенных оказались не только звезды эстрады, но и жены и дети крупных топ-менеджеров и депутатов. В частности, Инга Берман и Ольга Карпуть — супруги основателей Capital Group Эдуарда Бермана и Павла Тё — и дочь депутата Артура Чилингарова Ксения.