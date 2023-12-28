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Продюсер Игорь Мишин оказался среди гостей скандальной вечеринки Ивлеевой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Среди участников «почти голой» вечеринки телеведущей Анастасии Ивлеевой оказался известный продюсер, руководитель одной из крупных онлайн-платформ Игорь Мишин.

Его можно заметить на фотографиях, которые публиковала газета «Коммерсант», но позднее удалила. В распоряжении «Известий» 28 декабря появился кеш снимков, на которых запечатлен Мишин.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ

«Известия» направили запрос в газету «Коммерсант», а также в компанию МТС. Сам Мишин на звонки не отвечает.

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«Почти голая» вечеринка, попавшая в поле зрения правоохранителей, состоялась в клубе Mutabor 20 декабря. Среди гостей были звезды шоу-бизнеса, модели, жены некоторых депутатов и топ-менеджеров, одетые согласно дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело. В ночь на 22 декабря проходил второй день вечеринки в клубе, билеты мог приобрести любой желающий.

По данным «Известий», стоимость площадки для вечеринки обошлась в 3,6 млн рублей. В указанную сумму вошли 2,6 млн рублей за аренду помещения в клубе и 1,06 млн рублей за услуги по режиссуре программы мероприятия.

21 декабря общественные активисты, в том числе из движения «Зов народа», обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить вечеринку на пропаганду ЛГБТ-движения (признано экстремистской организацией и запрещено в РФ). После общественного резонанса Ивлеева принесла извинения за организацию мероприятия, заявив, что она полностью осознала свою ответственность за произошедшее.

Роскомнадзор, изучив материалы с вечеринки, обнаружил в некоторых фото- и видеозаписях признаки ЛГБТ-пропаганды. В ведомстве напомнили, что пользователи, разместившие такие материалы, несут административную ответственность (ст. 6.21 КоАП РФ).

Кроме того, один из участников вечеринки, рэпер Николай Васильев, известный под псевдонимом VACÍO, был арестован на 15 суток по статье о мелком хулиганстве и оштрафован за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Также многие звезды шоу-бизнеса после вечеринки начали сталкиваться с отменой концертов. Некоторые артисты, включая Филиппа Киркорова, Диму Билана и Лолиту Милявскую, принесли извинения за участие в мероприятии.

26 декабря адвокат Владислав Атаманюк рассказал, что против Ивлеевой подан коллективный судебный иск о компенсации морального ущерба на сумму 1 млрд рублей. По его словам, если указанную сумму удастся взыскать с блогера, то все эти деньги будут переданы в государственный фонд «Защитники Отечества» для поддержки семей раненых и ушедших из жизни военнослужащих, проходивших службу в зоне специальной военной операции на Украине.

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