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Ледяное ворчание: почему не нужно скрывать эмоции

Психологи рассказали, как научиться расшифровывать чужие чувства
Фото: Getty Images/Johner Images
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Буря эмоций иногда не так страшна, как ледяное молчание. Невозможно понять, что именно любимый человек прячет за бесстрастной маской. «Известия» выяснили, что лучше — яркая эмоциональность или подчеркнутая холодность, в каких случаях отсутствие реакции свидетельствует о психических расстройствах и можно ли воспитать ребенка с развитой эмпатией.

К психиатру

Людей, которые скупятся на проявление эмоций, принято называть эмоционально тупыми. Иногда эту особенность принимают за психическое отклонение. Однако клинический психолог, руководитель реабилитационного центра «Двойной диагноз» клиники доктора Исаева Татьяна Метелёва советует прежде всего разобраться в формулировках, чтобы не подменять некорректными высказываниями явления из области клинической психологии или психиатрии.

Эмоциональная тупость — это симптом, который действительно существует в психиатрии. Только звучит он немного иначе: аффективная или эмоциональная выхолощенность, эмоциональная нивелированность. Под этими терминами имеется в виду крайнее снижение либо отсутствие эмоциональной реакции на адекватные или неадекватные раздражители извне, — поясняет Татьяна Метелёва.

По словам эксперта, то, что обычно вызывает у людей бурный всплеск восторга, радости или, наоборот, горя и отчаяния, у человека с такой симптоматикой может выражаться крайне слабо либо вообще никак не проявляется.

— Это достаточно грозный симптом, который относится к негативной симптоматике, присущей, как правило, заболеваниям шизофренического спектра или шизоидного расстройства личности. Лечится такое дефектное состояние крайне сложно, потому что обычно проявляется в результате длительного воздействия болезни на психику человека, — продолжает эксперт.

эмпатия
Фото: Getty Images/Jacob Wackerhausen

В таких случаях требуется специальная психокоррекционная работа и длительное медикаментозное лечение. А вот дефицит сочувствия и сопереживания другому человеку — это уже не эмоциональная тупость, а отсутствие эмпатии. Такое состояние тоже может служить симптомом, но уже не по части большой психиатрии, а как признак расстройства личности.

Психопаты или люди с расстройством личности обычно сложно переживают из-за чего-то или не переживают вовсе. У них нет эмпатии, необходимого понимания и способности присоединиться к чувствам другого человека. Они не способны на сочувствие, сопереживание при виде чужих страданий. Это признак нарушения личности, потому что такая особенность связана и с духовностью, и с морально-нравственными качествами, и с характером, — продолжает Татьяна Метелёва.

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Эмоциональный интеллект

Клинический психолог полагает, что у современных людей очень большая проблема с развитием эмоционального интеллекта, частью которого является эмпатия. Эти свойства развиваются с раннего детства.

Характер человека формируется достаточно долго, в том числе и в младшем подростковом возрасте. А до конца складывается примерно к 18 годам. Такие качества, как доброта, чуткость, способность сопереживать, развиваются главным образом в возрасте от четырех до шести лет, — разъясняет эксперт.

С точки зрения клинического психолога, развитие эмпатии, эмоционального интеллекта и способности понимать чувства других людей очень во многом зависит от родителей. Ребенок в 4–5 лет получает основы эмпатии через то, что ежедневно видит и слышит в своей семье.

девочка с котенком
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

— Например, родитель не проходит мимо больного животного, а несет кошечку или собачку вместе с ребенком в ветклинику. При этом он объясняет малышу, что животное страдает, ему больно. Мама и папа демонстрируют: «Мы сильнее, мы можем помочь и сделаем это», — рассуждает эксперт.

Еще одна важная ситуация — не проходить мимо плачущих чужих детей. На глазах у сына или дочери можно спросить, почему ребенок плачет, что случилось и чем можно помочь. Эту помощь следует тоже оказывать совместно.

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— Когда родитель вместе с ребенком читает книгу, смотрит кино или мультфильм, ему следует объяснять, что хорошо, а что плохо. Обращайте внимание на страдания других людей, — продолжает Татьяна Метелёва.

По мнению клинического психолога, эмпатия вырабатывается, когда родитель поддерживает ребенка, если он плохо себя чувствует или переживает неприятную ситуацию. Взрослому надо обнять малыша и сказать: «Тебе сейчас больно, мне так жаль». Родитель и сам может поделиться своими чувствами и попросить у ребенка поддержку. Таким образом у детей воспитывается эмпатия и способность сопереживать другим людям.

ребенок
Фото: Getty Images/Maskot

Кандидат психологических наук Алина Королева подчеркивает, что иногда родители сами учат детей скрывать или подавлять эмоции при социальном общении, обесценивают их словами: «Не реви, успокойся, не показывай свою слабость».

Вулкан страстей

По словам Королевой, от природы люди имеют разный уровень эмоциональных реакций, это зависит от нервной системы и темперамента. Под воздействием психологических травм и социальных установок природная эмоциональность может существенно меняться. Она притупляется или становится более обостренной. Проживание, выражение и демонстрация своих эмоций — это разные процессы.

Нельзя однозначно сказать, что лучше — сдержанность или яркое проявление чувств. Многое зависит от сферы деятельности. Например, для хирурга и разведчика ценится умение держать свои эмоции при себе, иначе они будут мешать в работе. Актеру, наоборот, важно демонстрировать яркие чувства.

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С точки зрения психолога, если в отношениях у партнеров разный уровень природной эмоциональности (у одного высокий, а у другого низкий), то с этим ничего нельзя поделать. Менять чужой характер — дело неблагодарное. И если человек дорожит отношениями, то остается только адаптироваться к темпераменту партнера и находить плюсы в его особенностях.

— Бурно реагирующий на всё человек добавляет яркости в жизненные ощущения, а спокойный — стабильности. Но если вам важно знать эмоциональную реакцию сдержанного партнера, то можно напрямую о ней спросить. Иногда только так можно узнать у других, что именно они чувствуют в конкретной ситуации, — продолжает Алина Королева.

ссора
Фото: Getty Images/South_agency

Если партнер не демонстрирует эмоций, то это не означает, что у него их нет, подчеркивает эксперт. В душе невозмутимого человека может кипеть настоящий вулкан. Не всегда сдержанность и невозмутимость — постоянные черты характера. Иногда это просто защита от внешнего мира.

У каждого из нас есть типичная реакция на стрессовые ситуации — замереть, бить или бежать. Отсутствие эмоций у партнера может говорить про его нахождение в остром стрессе с реакцией «замереть», для которой как раз характерна эмоциональная замороженность, — рассказывает Королева.

Стресс может касаться самих отношений или других сфер жизни партнера. Важно в этом случае окружить его вниманием, разговорить и помочь выйти из стрессового состояния, чтобы он вернулся к нормальным реакциям. Со временем можно растопить лед недоверия и осторожности. Человек постепенно раскроется, научится выражать и показывать свои настоящие эмоции в безопасной для него атмосфере. А партнер, которому важно видеть проявления чувств другого, наконец-то получит обратную связь.

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Как заслужить доверие

Люди открыто демонстрируют эмоции своему партнеру, только когда ощущают себя в безопасности, считает Королева. И если человек раскрывается, а в ответ получает реакцию отвержения и обесценивания, то в следующий раз ему придется инстинктивно прятать свои чувства, чтобы больше не сталкиваться с неприятными для себя ощущениями.

Эксперт считает отвержение одной из самых травматичных реакций. Фактически это проявление психологического насилия. Сложно ощущать покой и безмятежность, когда, например, близкий человек обижается и долго молчит. Хуже тягостного молчания только резкие слова о том, что партнер утратил свою значимую роль, доверие к нему потеряно и отношения с ним тоже потеряли ценность. Возможно, эти реплики брошены сгоряча, но последствия могут быть плачевны.

пара
Фото: Getty Images/fizkes

— Если вы замечаете за собой подобные реакции, то для того, чтобы вернуть доверие партнера и создать ему безопасную атмосферу для проявления эмоций, придется изменить свое поведение. Возможно, следует открыто попросить прощения и таким образом восстановить доверие. Тогда вы снова сможете видеть его настоящие эмоции, — говорит Алена Королева.

Между тем эмоциональная окраска важна, потому что помогает человеку понять отношение партнера к содержанию разговора, определить, какое значение имеет его просьба. А при конфликте от эмоций зависит, поймет ли другая сторона, насколько нам плохо и больно.

Порой мы не готовы продемонстрировать свои настоящие чувства, так как это делает нас предельно уязвимыми. Поэтому в конфликтах часто демонстрируется агрессия или недовольство. Эти эмоции маскируют истинные чувства, — подсказывает психолог.

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Эксперт советует не принимать всерьез и не анализировать реплики партнера, сказанные в злобе, в пылу конфликта. Иногда слова — это всего лишь слова. Следует «нырнуть» глубже, чтобы понять, что на самом деле прячется за подобной агрессией.

А вот если после продолжительного семейного кризиса исчезли эмоциональные реакции, то это уже тревожный знак. Обычно так происходит, когда отношения отмирают. Человек ведет себя ровно, потому что ему стало совершенно безразлично всё связанное с партнером. Следовательно, о том, что отношения живы, свидетельствуют яркие и сильные эмоциональные реакции: от любви и нежности до раздражения и недовольства. Отсутствие эмоций после кризиса сигналит о том, что внутри партнера уже всё перегорело, предостерегает эксперт.

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