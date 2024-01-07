На затравленного взгляд: как помочь пережившему буллинг ребенку

Травля, о которой так много говорят в последнее время, к сожалению, приводит к реальным трагедиям: например, в калужском колледже девушку так затравили, что она попала в больницу с психическим расстройством. В Брянске в этой же ситуации школьница украла у отца оружие и пришла мстить однокласснице. Жертвам буллинга обязательно нужно помогать — и когда они подвергаются травле, и после того, как она закончилась, иначе эта травма может остаться с человеком на всю жизнь, предупреждают эксперты . Как помочь детям, которые страдают от издевательств, разбирались «Известия».

Подросток с отсутствующим взглядом

Историю с девушкой из Калужского колледжа культуры и искусств рассказали в декабре местные СМИ. Утверждается, что 16-летняя калужанка, которую в течение нескольких месяцев почти ежедневно унижали в учебном заведении, попала на лечение в Московский научно-практический центр психического здоровья детей и подростков . В лечебном учреждении отказались подтвердить «Известиям» эту информацию, сославшись на врачебную тайну.

Согласно истории, описанной в СМИ, девушка училась на актера. Ее стали травить две сокурсницы — публично оскорбляли, превратив фактически ее в изгоя. Издевкам подвергалось всё: одежда, внешний вид, любые слова, достоинства, таланты — хотя очевидных поводов для этого не было.

В московской клинике у калужанки выявили хроническое психическое заболевание, объяснив, что организм просто «самозаблокировался» от внешней среды. 16-летняя девушка просто отключилась от окружающего мира, превратившись в подростка с отсутствующим взглядом.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В брянской гимназии, где 7 декабря восьмиклассница устроила стрельбу, причиной этого, судя по всему, тоже стал буллинг. Девочка была тихая, спокойная, но подвергалась травле и об этом многие знали, сообщают СМИ.

Как понять, что ребенку нужна помощь

Психолог Яна Власова замечает, что дети, столкнувшиеся с травлей, далеко не всегда обращаются за помощью. Но можно заметить, что ребенок стал жертвой, по определенным признакам: повышенная тревожность, неустойчивое настроение, раздражительность, замкнутость, бессонница, отсутствие настроения, внезапное удаление из соцсети, чувство страха, снижение аппетита, отказ от социального общения, поиск причин не посещать учебу. Иногда может произойти резкое снижение успеваемости, появляются просьбы перейти в другое учебное учреждение. Возможны также головные боли, проблемы с ЖКТ , говорит психолог.

— Бывает и так, что жертва может себя начать вести вызывающе, чтобы завуалировать свою беспомощность, — рассказала Яна Власова «Известиям». — Но в любом случае вышеперечисленные признаки в большинстве своем будут присутствовать.

Психолог, главный эксперт программы «Травли NET» Мария Афонина указывает, что у ребенка, подвергающегося травле, снижается самооценка, появляется чувство одиночества, наблюдаются повышенная застенчивость и пониженное доверие к людям.

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— Важно обращать внимание на любые необычные изменения настроения: например, если активный ребенок вдруг становится замкнутым, подавленным , — рассказала она «Известиям». — Нужно забеспокоиться, если у ребенка нет друзей в школе, постепенно сужается круг общения в других местах, а заводить новые знакомства становится всё труднее. У такого ребенка пропадает желание ходить в места, где можно пообщаться.

Сужается и круг интересов: перестают нравиться любимые занятия, появляются жалобы на усталость, апатия и рассуждения о бессмысленности жизни. Ребенок вдруг начинает называть себя «тупым», «уродом» и другими негативными словами.

— Это может проявляться и в нарушении сна — в долгом засыпании, беспокойном сне, сонливости днем, — говорит она.

Социальный психолог, ведущий тренер и эксперт Центра толерантности, эксперт федерального антибуллингового проекта «Каждый важен» Елена Горинова отмечает, что признаки могут быть и более очевидными: ребенок приходит домой с синяками и в порванной одежде, но внятно объяснить причину их появления не может. У него может появиться обидное прозвище, у него отбирают или прячут личные вещи.

— Ребенок не обращается за помощью из-за страха показаться слабым, неспособным дать отпор, из опасения столкнуться с непониманием и насмешками, обвинениями в том, что он сам виноват в том, что с ним происходит, — сказала Горинова «Известиям». — К сожалению, эти страхи проистекают из бытующих до сих пор стереотипов о травле и одного из самых опасных заблуждений — «жертвами становятся не просто так». Правда в том, что жертвой травли может стать любой: и полный, и худой, и двоечник, и отличник, и тихоня, и лидер.

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Более того, говорит эксперт, наиболее уязвимыми к страхам и равнодушию окружающих оказываются как раз внешне успешные, привлекательные дети и подростки, хотя внимание педагоги и родители обычно сосредотачивают на «уязвимых» детях.

Как помочь жертве травли без психолога

Яна Власова считает, что без обращения к психологу обойтись довольно сложно, но первая помощь всегда должна быть в семье. Самое важное — дать понять, что родитель — это человек, который может защитить.

Елена Горинова подчеркивает, что помощи психолога не стоит бояться и избегать, а если ребенок стесняется идти на прием, можно позвонить на анонимные горячие линии психологической помощи. Однако некоторые шаги можно предпринять и самостоятельно. В первую очередь поговорить с ребенком.

— Постарайтесь как можно больше узнать о ситуации , — говорит эксперт. — Будьте настойчивы, но в то же время бережны и деликатны. Дайте ребенку понять: что бы ни происходило, вы будете на его стороне.

Второй шаг — поговорить с классным руководителем и школьным психологом , заручившись их поддержкой. Причем, описывая проблему, ее нужно квалифицировать как буллинг. После этого следует составить план конкретных действий по разрешению ситуации. Будьте настойчивыми, добивайтесь конкретных действий — и следите за их реализацией, регулярно встречаясь с классным руководителем и психологом.

Фото: ТАСС/YURI KOCHETKOV

— Не ищите причин травли в самом ребенке. Поверьте, он ни в чем не виноват и не мог повлиять на ситуацию, — говорит Елена Горинова. — Ваша поддержка и принятие — ключевой ресурс для ребенка в этой сложной ситуации. Постарайтесь контролировать свои эмоции, насколько это возможно. Если ребенок увидит, что вы подавлены, унижены или впадаете в агрессию, он, скорее всего, попытается поберечь ваши чувства — закроется, вместо того чтобы открыться.

Не стоит преуменьшать проблему: именно восприятие ребенком ситуации важно. Слова «ничего страшного», «нужно немножко потерпеть», «это просто шутка» не помогут.

Нельзя при этом и устраивать допрос при попытках узнать, что происходит в школе. Пусть ребенок будет настолько откровенным, насколько он готов. Жертва буллинга должна понимать, что взрослый всегда готов его выслушать, в любую минуту. А когда расскажет — предложите помощь, не призывая ребенка самому разобраться с этой проблемой.

Не терпеть!

Все эксперты подчеркивают: перетерпеть буллинг нельзя! Какой бы престижной не была школа, как бы хорош не был учитель в своем предмете.

— Можно долгое время сдерживать и подавлять свои эмоции, но однажды эта пружина не выдержит. Тем более у подростков. Их психика очень подвижна из-за гормональных изменений, — говорит Яна Власова. — Престиж школы и учителя — это чаще всего нереализованные амбиции родителей, которые удовлетворяет ребенок. И если вдруг подросток столкнулся с травлей, стал жертвой, то, безусловно, нужно защитить и услышать своего ребенка, а не удовлетворять любой ценой свои родительские желания.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

Елена Горинова предлагает выбор: на одной чаше весов реализация родительских стратегий в отношении будущего ребенка, на другой — жизнь ребенка, его здоровье. Выбор здесь выглядит очевидным. И в этой ситуации перевод жертвы травли в безопасную среду — причем в другую школу, а не в другой класс этого же учебного заведения — может помочь .

— Большинство подростков (да и взрослых людей), переживших травлю, относят это событие к наиболее травматичным в своей жизни, сравнивая тяжесть переживаний с переживаниями, которые возникают, например, после смерти близкого человека, — замечает Мария Афонина. — Одно из исследований суицидального поведения показывает, что около 50% подростков, подвергавшихся травле, имеют мысли о совершении самоубийства, 24% девочек и 17% мальчиков составляют конкретный план самоубийства, 18% девочек и 7% мальчиков приводят этот план в исполнение. Всё это указывает на то, что «перетерпеть» травлю практически невозможно.

Не реабилитация, а профилактика

Яна Власова отмечает, что реабилитацией жертв буллинга не занимаются систематически — так же как и просвещением в этой теме. Всё происходит ситуативно, когда случай уже произошел.

— Но прежде всего необходимо заниматься «профилактикой», а не только «лечением» последствия травли, — сказала она. — За организацию этого процесса должны отвечать как родители, так и школа.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Елена Горинова объясняет, что систематическая работа по реабилитации жертв травли не ведется по той простой причине, что каждый случай индивидуален. Более того, нельзя допустить общей стигматизации людей, которые стали объектами буллинга, и формировать вокруг них стереотипы, что это психически нездоровые люди. Травлю проще предупредить, чем потом вести реабилитацию ее участников, подчеркивает она.

Однако, замечает Мария Афонина, системность работы нужна в каждом конкретном случае: жертвы травли нуждаются и в индивидуальной работе с психологом, и в групповых занятиях, и в наблюдении психиатра.

Материалов, которые рассказывают, как помочь жертвам буллинга, сейчас достаточно. Например, у «Травли NET» есть сайт со сборником бесплатных материалов, посвященных этому вопросу.