Счет печали и радости: калькулятор депрессии снизит число суицидов

Международная группа ученых разработала калькулятор депрессии — это онлайн-приложение, которое оценивает степень тяжести опасных психических состояний, связанных с недугом . Методика проста в использовании и позволяет проводить тестирование за три-пять минут . Калькулятор могут использовать не только узкие специалисты, но и врачи общей практики, он также подходит для самодиагностики. Разработка поможет обследовать широкий круг людей. Выявление депрессивных состояний на ранних стадиях поможет предотвратить развитие заболеваний на их основе и избежать случаев самоубийств , полагают эксперты.

Самое распространенное заболевание

Ученые из Международного научно-образовательного центра нейропсихиатрии Самарского государственного медицинского университета разработали онлайн-калькулятор для диагностики опасных состояний, связанных с депрессией. В проекте участвовали исследователи как из РФ, так и из некоторых европейских стран. По мнению специалистов, внедрение нового инструмента в клиническую практику позволит отслеживать психическое здоровье и отдельных пациентов, и общества в целом .

Сейчас ученые рассматривают депрессию как комплекс психических нарушений, которые сопровождаются спадом настроения, уменьшением двигательной активности и замедлением мышления . При этом у человека снижается работоспособность, его преследуют чувство вины, низкая самооценка, нарушаются сон и аппетит . Кроме того, могут возникать мысли о суициде.

— Даже при легких депрессиях, когда энергия и двигательная активность сохраняются, суицидальные мысли способны привести к завершенному акту. Причем это может произойти спонтанно — в рамках так называемого депрессивного раптуса — приступа острого, иступленного возбуждения , — рассказала «Известиям» директор МНОЦ нейропсихиатрии СамГМУ Дарья Смирнова.

Коллектив МНОЦ нейропсихиатрии СамГМУ Фото: личный архив Дарьи Смирновой

По ее словам, в мире от депрессии страдает около 5% взрослого населения. За последние годы количество людей, подверженных этому недугу, резко возросло . Это состояние может быть благодатной почвой для развития многих заболеваний. Например, спровоцировать снижение иммунитета , из-за чего люди становятся беззащитны перед инфекциями. Часто недуг становится причиной злоупотребления алкоголем или наркотиками . Существует много исследований, которые показывают связь депрессивных состояний с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктами и раковыми заболеваниями .

Поэтому смертность, связанная с депрессией, неуклонно увеличивается, подчеркнула ученая. Ожидается, что к 2030 году депрессия выйдет на первое место по распространенности и бремени, которое оно оказывает на мировое сообщество, а также по количеству летальных исходов, в той или иной мере спровоцированных этим заболеванием.

— Калькулятор — это своего рода ассистент, который предлагает структурированный подход, чтобы лучше оценить психическое состояние человека. В основе приложения 11 вопросов, которые позволяют выявить признаки депрессивных состояний . Также программа учитывает, как долго сохраняются симптомы. На основе полученных ответов приложение определяет тяжесть заболевания, — объяснила Дарья Смирнова.

Специалист уточнила, что тест занимает три-пять минут . Эта методика представляет собой обследование, которое позволяет быстро определить среди внешне здоровых людей тех, кто страдает той или иной патологией. В простых случаях калькулятор заменит клинико-психологическое интервью, которое занимает до полутора часов .

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Массовая диагностика

Результаты теста, отметила Дарья Смирнова, не стоит воспринимать как окончательный диагноз. Однако для врача-психиатра, расчет калькулятора может стать сигналом, чтобы предположить у пациента наличие психической патологии и назначить лечение .

— Приложение будет полезно не только узким специалистам, но и врачам общей практики, поскольку вопросы, включенные в анкету, можно использовать для сбора анамнеза — сведений о пациенте и его заболевании. Это позволит выявить депрессивные состояния, которые спровоцировали то или иное заболевание. В ряде случаев достаточно устранить эти состояния, чтобы вылечить болезнь, — отметила Дарья Смирнова.

Ученая добавила, что в числе прочего калькулятор позволяет определять биполярные аффективные расстройства. Это спектр психических патологий, при которых характерны резкие колебания настроения — от эйфории до полного упадка душевных сил.

— В фазе подъема человек может быть жизнерадостным и энергичным, но при этом совершать импульсивные поступки, за которые потом расплачивается. И наоборот, в депрессивной фазе человек испытывает заторможенность, снижение душевных и физических сил. При этом нередко возникают ненависть к себе и суицидальные настроения, — рассказала Дарья Смирнова.

Фото: Global Look Press/Walter G. Allgöwer

Она подчеркнула, что такие патологии, как биполярное расстройство, значительно снижают качество жизни. Вместе с тем это прогрессирующее заболевание, при котором каждый последующий эпизод увеличивает амплитуду аффективных состояний. Чем запущеннее заболевание, тем труднее его лечить.

Специалист отметила, что калькулятор прост в использовании. Сейчас он доступен в интернете по ссылке или QR-коду. Опрос можно пройти на русском, английском или итальянском языках. В дальнейшем разработчики намерены создать версию для мобильного телефона . По мнению Дарьи Смирновой, приложение можно использовать и для самодиагностики. Однако нужно иметь в виду, что калькулятор не заменит профессионального медицинского совета или лечения . Он служит только для первичной оценки, но может быть использован в качестве отправной точки для обсуждения возникшей проблемы со специалистами.

— Преимущества калькулятора — в его доступности, простоте и удобстве использования. Поэтому им может воспользоваться любой специалист, который по своим функциональным обязанностям напрямую не связан с психиатрией . Особенно приложение полезно в том, что касается диагностики биполярных расстройств, поскольку аналогичных инструментов для этих целей в нашей стране не существует, — прокомментировал разработку ученых доцент кафедры психического здоровья факультета психологии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Алексей Павличенко.

Однако эксперт отметил, что сейчас нужны исследования, чтобы доказать, насколько он эффективен. Насколько он будет чувствительным, чтобы выявлять пациентов с разной степенью аффективных расстройств .

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

— Преимущество методики в том, что она позволяет отделить биполярное расстройство от депрессии. Это важно, потому что таким пациентам следует назначать разные виды лечения . Даже в том случае, если в данный момент биполярное расстройство проявляет себя в депрессивной фазе, его крайне нежелательно лечить антидепрессантами, — отметил советник директора Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра психического здоровья Узбекистана Тимур Сюняков.

Эксперт пояснил, что около 1% населения в мире имеет ярко выраженные формы биполярного расстройства и примерно 2–3% страдают разными психическими патологиями биполярного спектра . Такие заболевания требуют назначения постоянной терапии.