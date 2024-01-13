Не пей, не бойся, не грусти: как понравиться на первом свидании

Проблемы первого свидания волнуют наших современников не меньше, чем их бабушек и дедушек. Главное, о чем беспокоятся люди, — это боязнь не понравиться новому знакомому и страх самому ошибиться с выбором. Как одеться, о чем нельзя говорить и почему не стоит увлекаться спиртным на первой встрече — в материале «Известий».

Маска, я тебя не знаю

Кандидат психологических наук Алина Королёва считает, что поведение на первом свидании зависит от целей человека.

— Если вы ищите партнера для настоящих эмоционально близких отношений, то не стоит ставить целью «произвести благоприятное впечатление». Продуктивнее быть собой и изучать друг друга, свои ощущения во время общения. Это позволяет узнать настоящие качества и ценности друг друга, а не знакомиться с «маской», чтобы потом вдруг обнаружить массу сюрпризов, — разъясняет психолог.

Психиатр, сексолог Алексей Вилков тоже советует людям сохранять спонтанность и естественность, не надевать масок, не притворяться кем-то другим. Иначе фальшь приведет к усилению напряженности, тревоги и волнения.

— Людям свойственно показывать себя с лучшей стороны, тщательно маскируя свои недостатки. Но такое стремление приводит к неестественному поведению. Полностью избавиться от него сложно, потому что спокойное отношение к первому свиданию — явление довольно редкое, — отмечает сексолог.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Обманутые надежды и боль разочарования после первого свидания не случайны. Чаще всего люди, отправляясь на встречу, представляют в мечтах определенный образ. А влюбляться в образы — это обычное свойство психики, считает Алексей Вилков.

— Все люди преисполнены фантазиями о своем объекте влечения. Поэтому вполне нормально наделять потенциального партнера теми чертами, которые нам важны, — поясняет эксперт.

С точки зрения психиатра, идеализация образа порой неизбежна, когда знакомство происходит в формате онлайн-общения, через сайты знакомств или в соцсетях. В таком случае имеют значение две особенности психики. Во-первых, это проекция: мы невольно и неосознанно проецируем на партнера свои мысли, чувства, переживания и фантазии, как бы дополняя реальность. Во-вторых, играет роль идеализация, когда люди в силу влюбленности или по причине незнания объективных качеств человека наделяют его идеальными чертами.

— Очень часто этот дорисованный образ в итоге не соответствует действительности, даже если мы видели фотографии потенциального партнера и общались с ним по видеосвязи. Реальность обычно вносит свои коррективы, и часто это приводит к разочарованию, — предостерегает Алексей Вилков.

Любые вопросы, которые обсуждаются при первой встрече, помогают потенциальным партнерам лучше узнать друг друга. Психолог не советует скрывать от нового знакомого свои текущие проблемы. Его реакция на сложную ситуацию поможет понять, смотрите ли вы в одном направлении или нет. А всё, что смущает в начале знакомства, стоит изучить максимально внимательно, тогда будут очень быстро отсеиваться неподходящие партнеры.

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— Люди всегда отвечают утвердительно, когда после развода я спрашиваю у них, было ли заметно в самом начале отношений именно то, что в итоге и привело к расставанию. Конечно, не стоит перебарщивать с подозрениями и предвзятым отношением. Иначе получится результат, аналогичный эффекту «дуть на воду после горячего молока». Но игнорировать важные сигналы не стоит, — продолжает Королёва.

Очень важно сохранять непредвзятый взгляд на другого и видеть его реального, а не свои фантазии.

Без страха и упрека

Волнение, конечно же, мешает проявить себя максимально естественно. Но не нужно забывать, что и другой человек тоже стесняется и переживает. Первая неловкость со временем уйдет, общение наладится, если люди на одной волне. Иногда партнерам кажутся романтичными и запоминаются на всю жизнь какие-то мелкие оплошности, допущенные от стеснительности. Если люди не подходят друг другу, ни первое свидание, ни последующие не помогут раскрыться и сблизиться.

Но есть способ снизить волнение. Руководитель брачного агентства Анна Осипова считает, что к первому свиданию надо отнестись легко, не стоит придавать ему судьбоносного значения, а избыточная подготовка не нужна.

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

— Пусть это будет легкое, необременительное приключение, без излишней важности. Вы всего лишь идете узнать нового человека. Возможно, он войдет в вашу жизнь как партнер, как друг. А может быть, благодаря этой встрече вы просто поймете, что именно вы не хотели бы видеть в близком человеке, — подсказывает сваха.

Эксперт не советует долго изучать предпочтения другого, продумывать каждое свое слово и каждый вопрос, тщательно и долго выбирать гардероб, делать себе невероятную прическу. В одежде должно быть привычно и комфортно, тогда и уверенность не покинет. Например, если женщина не носит обтягивающие платья и каблуки, а мужчина не любитель костюмов и галстуков, то не стоит выбирать эти непривычные наряды. Иначе они будут чувствовать себя скованно. Однако во всем важна мера. В спортивных костюмах люди чувствуют себя комфортно, но такая одежда не подходит для романтической встречи. Только если она не происходит спонтанно, незапланированно.

Для блеска глаз

Каждое свидание фактически становится тестом на совместимость, подчеркивает Королёва. Психолог советует людям заранее признать, что они могут не подойти друг другу для отношений. Это избавляет от преждевременных надежд и страха быть отвергнутыми. И не важно, кто первый понял, что ничего не получится. Чем быстрее это произойдет, тем лучше.

— Настройтесь и на то, что вы с потенциальным партнером просто должны понравиться друг другу такими, какие вы есть, а не выбирать кого-то с тем прицелом, чтобы потом дотягивать или переделывать, — говорит Алина Королёва.

Немаловажный момент — надо соответствовать своим фотографиям. По крайней мере, люди должны узнать друг друга при встрече. Поэтому не имеет смысла отправлять человеку, с которым вы намерены завязать отношения, фото 10-летней давности или портрет, прошедший через несколько фильтров.

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Иногда, чтобы избавиться от скованности, люди делают ставку на алкоголь. Но на первом свидании не рекомендуется налегать на спиртные напитки.

— Не пейте вообще либо ограничьтесь одним бокалом для «блеска глаз». Бывали случаи, когда алкоголь портил впечатление и закрывал путь на второе свидание, притом что люди вначале понравились друг другу, — говорит сваха.

В целях безопасности первая встреча должна пройти в людном месте — ресторане, кино или развлекательном центре. Причем эти объекты должны располагаться в транспортной доступности, а не на окраине города. Ни в коем случае не принимайте приглашение в гости и не приглашайте сами незнакомца в свой дом, предостерегает эксперт.

— Если мужчина пришел на встречу без цветов и не оставил чаевые, то это не приговор. По этикету букет — это признак отношения к уже понравившейся женщине, а вас он видит впервые. Чаевые в кафе или ресторане — это добрая воля, он никому ничего не должен и сам решает, хочет оставить дополнительное вознаграждение или нет, — поясняет Анна Осипова.

Подавляющее большинство мужчин полагает, что платить за ужин следует представителю сильного пола. А женщины опасаются, что такой жест будет их к чему-то обязывать.

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— Если вопрос с оплатой ужина имеет значение и повлияет на ваше решение идти на свидание или нет, то стоит обговорить его в переписке или разговоре еще до встречи, — подсказывает Алина Королёва.

Надо ли говорить о бывших

С одной стороны, разговоры о прежних возлюбленных мы воспринимаем негативно. Кому понравится, если на первом свидании рядом с вами третьим лишним витает призрак прошлого? Но, с другой стороны, такая информация тоже помогает при выборе.

— На первом свидании весьма полезно поинтересоваться, по какой причине распались прошлые отношения. Это даст пищу для размышлений. Понятно, что в целом все отношения распадаются по причине несовместимости, но важно то, как об этом говорит конкретный человек, — подчеркивает Алина Королёва.

В воспоминаниях о прошлом у кого-то сквозят боль, уважение к прежнему партнеру, а у других — обесценивание и обвинение. Психолог считает, что сворачивать знакомство надо, если новый знакомый считает, что все «бывшие» очень плохие люди, а ему (или ей) просто сильно не везет в личной жизни. В этом случае велика вероятность, что этот человек будет то же самое рассказывать про вас.

— Иногда можно обнаружить, что эмоционально или даже фактически прежние отношения для человека еще не завершены. Тогда тоже не имеет смысла становиться клином, с помощью которого человек пытается избавиться от своей боли, — советует психолог Королёва.

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По мнению эксперта, порой разговоры «про бывших» люди часто используют, чтобы озвучить скрытые или явные намерения. Самый популярный вариант: «Все мои бывшие были меркантильными, но ты же не такая». На самом деле мужчина транслирует, что девушке не стоит рассчитывать на его деньги. Потом, в отношениях, любая материальная просьба или желание дадут партнеру возможность сказать: «Ты такая же, как все».

— Когда вы находитесь в поисках партнера, имеет смысл определить, что именно для вас является важным в счастливых отношениях, — подсказывает эксперт. — Вспомните о том, что не нравилось вам в прошлых отношениях или разрушило их.

В качестве примера психолог приводит ситуацию, когда бывший муж ценил только домашние хлопоты супруги и обесценивал реализацию в профессии. Значит, в новых отношениях важно, чтобы избранник по достоинству оценил профессиональную реализацию и при этом спокойно относился к бытовым вопросам. Или с бывшей женой поговорить было не о чем. В новых отношениях мужчина может пожелать, чтобы у него с супругой были общие темы для разговоров по душам.

Настройтесь на позитив

На первом свидании сваха советует больше слушать и наблюдать и не вешать на человека ярлыки, если он в чем-то не оправдал ваши ожидания. Надо анализировать ситуацию, обращать внимание на эмоции, а также на то, совпадает ли у вас чувство юмора — это важный момент. Не всегда люди сразу раскрываются, а кого-то действительно подводит ощущение неловкости и стеснительность.

— Часто после первого свидания каждая сторона делает неправильные выводы, много придумывает и додумывает. Я как посредник точно знаю, что в 50% случаев люди в своей поспешности неверно истолковывают итог встреч. Имеет смысл воспользоваться правилом трех свиданий — дать друг другу шансы и смотреть, что будет дальше , — предостерегает сваха.

Фото: ТАСС/AP/Alexander Zemlianichenko

С кем можно продолжить встречи, даже если сразу не проскочила искра? По мнению свахи, проявлять инициативу следует, если человек просто понравился и не раздражает. Часто дело не движется дальше первого свидания только потому, что большинство людей привыкли сразу обращать внимание на недостатки собеседника и в упор не видят ничего хорошего. По словам свахи, если при первом контакте не возникло желания сразу наброситься на человека и затащить в постель, то это не значит, что он не подходит для продолжения общения. Всё должно развиваться поэтапно, разумеется, если цель знакомства — серьезные отношения, а не краткосрочное времяпрепровождение.

После первого свидания Анна Осипова рекомендует подумать и найти в человеке три положительных качества. Таким образом можно запастись положительной энергетикой, направленной на созидание, а не на разрушение и разочарование. И это не фигура речи.

— Все люди, которые давно находятся без пары, мыслят примерно одинаково: «Да где они, нормальные? Кругом одни козлы!» Подобное мышление отражается на лице и проявляется в поведении. С таким посылом хороший человек точно никогда «не притянется». Гоните от себя разрушительные мысли, не слушайте одиноких друзей и синих чулков. Прекрасных мужчин и женщин много, — обнадеживает сваха.

После встречи следует поблагодарить человека за вечер, и тогда станет понятно, готов ли человек продолжать общение. Насторожиться следует в том случае, если при встрече не получается диалога. Бывает, что другой человек говорит исключительно о себе и не проявляет интереса по отношению к визави. Это верный признак, что людям не по пути.

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Если люди понравились друг другу, то они совместно начинают строить планы на второе свидание, завязывается переписка.

— Не расстраивайтесь, если продолжения не последует. Отнеситесь к этому философски: ваше от вас никуда не уйдет. Всему свое время, — говорит сваха.