Шубный интерес: россияне переходят с натуральных на искусственные изделия

Россияне стали переходить с шуб из натурального меха на искусственные . Как показывают данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД», в конце 2023-го продажи изделий из экоматериалов выросли на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года . Тогда как спрос на натуральные меховые изделия показывает более скромную динамику — за год лишь +3% . Самым популярным натуральным мехом стала овчина — доля изделий из нее в структуре продаж в 2023-м в сравнении с годом ранее выросла на 4 п.п. — до 61% .

Натуральный рост

Россияне стали активнее покупать шубы из экомеха — их продажи в конце 2023 года выросли на 12%, тогда как число покупок изделий из натурального меха увеличилось лишь на 3% . Об этом свидетельствует фактура оператора фискальных данных «Платформа ОФД» в период с 1 октября по 15 декабря 2023-го по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. С ней ознакомились «Известия». Компания ежедневно обрабатывает по 55–57 млн чеков с более чем 1,1 млн касс в стране.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

При этом средний чек шуб из экомеха вырос только на 5% и составил 12,3 тыс. рублей, у натурального меха динамика была более серьезной — оператор фискальных данных зафиксировал рост в 31% , изделия подорожали в среднем до 68,9 тыс .

Примерно такая же тенденция прослеживается и в случае с шапками: изделия из искусственного меха продавались на 21% активнее, чем из натурального, у которых был рост в 15% . Хотя первые подорожали на 12% — до 1,9 тыс. рублей, а вторые — на 7% (до 10,9 тыс. рублей) .

Эксперты «Платформы ОФД» отметили, что на покупательское поведение давит возросший ценник на натуральные шубы: они дорожают из-за колебания валютного курса, увеличения биржевых цен на мех и логистических издержек . В то же время, спрос на продукцию из экоматериалов поддерживается модными тенденциями на экологичность и практичность . Этот сезон не стал исключением: число покупок таких шуб снова увеличилось, подчеркнули в компании.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

В целом спрос на меха в 2023-м стабилизировался — впервые за несколько лет, отметили в «Платформе ОФД». Ранее продажи продукции из натурального меха ежегодно снижались. Реализацию текущего сезона поддержал модный тренд Slavic girl с образами славянских девушек в мехах, который активно продвигали блогеры .

— Целевая аудитория покупателей такой продукции проживает в «северных» территориях, где теплая одежда скорее необходимость, нежели роскошь, а также в крупнейших городах, где больше покупателей с высоким доходом , — рассказали в компании.

Смена настроения

В 2023-м россияне стали тратить на шубы на 6% больше , об этом свидетельствуют данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператора государственной системы маркировки), издание ознакомилось с ними. Так, в 2021 и 2022 годах средневзвешенная цена составила чуть более 65 тыс. рублей, а в 2023-м показатель вырос до 69,1 тыс. , рассказала «Известиям» глава товарной группы легкой промышленности Анна Петрушина.

— В стране самыми популярными остаются шубы из овчины и норки, то есть натуральные изделия, однако тенденции за последние три года всё же немного изменились: спрос на овчину растет , а на норку сокращается, — отметила она.

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Так, по до данным ЦРПТ, в 2021 году на шубы из норки приходилось 41% всех продаж, зафиксированных в системе, в 2022-м показатель сократился до 36%, а в 2023-м — до 32% . По овчине ситуация обратная: в 2021 году на этот тип меха приходилось 50% всех продаж, в 2022-м — 57%, а в 2023-м — уже 61% .

Представитель производителя верхней одежды из овчины, компании Vira Plotnikova, подтвердил «Известиям», что спрос на такие вещи действительно растет на фоне сокращения продаж шуб из меха. На это влияет сразу несколько факторов, главным из которых можно назвать смену потребительского настроения .



— Люди за несколько десятилетий насытились изделиями из меха, тем более коллекции не сильно отличались друг от друга: количество моделей и их цветов в такой фактуре ограничено , — рассказали в компании. — Тогда как другие материалы, например, шерсть или смесовые (овчина плюс полиэстер), позволяют делать достаточно разнообразные вещи . Также следует учитывать, что изделия из таких материалов более доступны по цене, что позволяет покупателям чаще менять вещи в своем гардеробе.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

На людей влияют и общемировые тенденции, которые активнее подталкивают потребителей к экоизделиям вместо меховых шуб.

«Известия» запросили крупнейших производителей изделий из меха — «Снежную королеву» и «Каляев».