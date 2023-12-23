Муж на час: как отличить жениха от пикапера

Специалисты по семейным отношениям бьют тревогу: в Сети активизировались так называемые пикаперы — они завязывают знакомства ради мимолетных романов, кружат головы и разбивают сердца доверчивым жертвам. В конечном итоге Казановы бросают девушек без тени сожаления. Как отличить серьезные намерения от поверхностного интереса, кто становится профессиональными соблазнителями и почему женщины-пикаперы могут быть опаснее мужчин — в материале «Известий».

Ради спортивного интереса

Термин «пикап» с английского языка переводится как «подбирать» или «снимать». Он появился в начале 90-х, когда в США вышла книга Росса Джеффриса «Как затащить в постель женщину своей мечты». Однако само явление существует с незапамятных времен, подчеркивает практикующий психолог, старший преподаватель кафедры психологии университета «Синергия» Анна Гусева.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Психиатр, сексолог Алексей Вилков называет пикап разновидностью манипулятивного поведения, цель которого — соблазнение. В мужском пикапе в первую очередь важен спортивный интерес — чем больше девушек «на счету», тем лучше. Для женщины (помимо желания иметь толпу поклонников) основная цель — соблазнить самого лучшего, «выгодного» мужчину для серьезных отношений. При этом чувства тех, кто «не подошел», в расчет не принимаются.

Раньше соблазнители знакомились на улице, в общественных местах, в парках. Теперь это явление ушло в онлайн-сферу. Пикаперы подыскивают претендентов на сайтах знакомств, в приложениях, где и оттачивают специальные манипулятивные техники с целью быстрых свиданий и соблазнения.

— Большинство пикаперов — это юноши в период созревания личности, которые только-только изучают науку отношений между полами. Часто у них имеются различные комплексы, неуверенность в себе. Пикап служит для молодых людей средством повышения самооценки, значимости и улучшения настроения , — рассказывает Вилков.

Сексолог называет юных пикаперов максималистами, которые хотят получить всё и сразу, затрачивая при этом как можно меньше усилий. Им свойственна инфантильность, они не готовы к серьезным отношениям, избегают их и даже боятся. Подобное развлечение в каком-то смысле помогает юношам развить в себе «взрослые» качества. С наступлением зрелости пикап отпадает: мужчина пресыщается и готов формировать серьезные отношения.

Фото: Global Look Press/Stephen Chung

— Но инфантильность может оставаться и в более зрелом возрасте. Однако с годами у соблазнителей появляются серьезные проблемы в личной жизни, они могут разочароваться в пикапе, впасть в депрессию. В лучшем случае мужчины отходят от этой теории, влюбляются, погружаются в обычную семейную жизнь, а пикап оставляют в прошлом, — комментирует Вилков.

На роду написано

Наиболее «талантливые» пикаперы превращают увлечение юности в источник дохода. Они создают свои школы соблазнения, становятся коучами, тренируют других молодых людей. При этом, по словам сексолога, мужчина может иметь крепкие супружеские отношения, воспитывает детей, но порой даже скрывает это обстоятельство. Или говорит ученикам, что добился семейного благополучия благодаря тем навыкам, которыми сейчас делится.

Анна Гусева отмечает, что пикап на 80–85% базируется на так называемом нейролингвистическом программировании (НЛП) — комплексе различных психотехник. Считается, что с помощью специальных приемов человек может изменить свою жизнь и влиять на поведение других людей ради достижения цели. Существует немало курсов, где учат искусству обольщения. Но тренинг не поможет человеку сделаться вторым Казановой или Дон Жуаном, если к этому нет предпосылок.

По словам собеседницы, пикаперами чаще всего становятся мужчины и женщины с нарциссическими чертами — завышенным самомнением и эгоистическим характером. Обычно эта проблема родом из детства. Холодность родителей, постоянная критика в адрес детей и обесценивание способствуют тому, что вырастают люди с неразвитой эмпатией, склонные к манипулятивным действиям. Бывает и наоборот, когда взрослые слишком идеализируют ребенка, рассуждает Анна Гусева.

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

По ее словам, в основе поведения пикапера лежит утверждение, что он не нуждается ни в чьей любви, но это чистая ложь самому себе . В итоге они заводят только поверхностные отношения и сами потом не понимают, от чего страдают.

Психиатр обращает внимание, что наиболее опасно для потенциальных жертв общение с пикаперами, у которых имеются различные патологические отклонения в психике. Они особенно склонны к манипулированию, прагматичны, у них отсутствуют эмоции, нет эмпатии. Такие люди используют пикап только для соблазнения, относясь к девушкам как к объектам и не испытывая к ним никаких чувств. В конечном итоге подобный стиль жизни обрекает пикапера на одиночество.

Особые приметы пикапера

Прирожденные обольстители обладают способностью улавливать важнейшие особенности настроения и физиологического состояния партнера. Они хорошо разбираются в достоинствах и недостатках других , но на первых порах делают вид, что не замечают изъянов, что помогает им влюблять в себя новых и новых людей.

По словам Гусевой, среднестатистический любитель пикапа — это харизматичный открытый человек с безупречной внешностью. По темпераменту — холерик с чертами сангвиника, импульсивный и яркий. Он прекрасно знает, что первое впечатление при знакомстве зависит именно от внешнего вида, и делает ставку на дорогой парфюм и одежду с иголочки. Эти люди никогда не испытывают стеснения, тон их голоса ровный, на среднем регистре, речь поставлена очень хорошо. Мужчины предпочитают открытые позы альфа-самца, девушки привлекают внимание выверенными жестами — слегка дотрагиваются до своих губ, крутят локоны, поглядывают на жертву словно украдкой.

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Пикаперы (и пикаперши) говорят очень много комплиментов, но чаще всего двойных. Похвала сочетается с намеком на то, что человеку нужно что-то в себе исправить, а затем дается совет — над чем именно следует поработать. Например: «Ты красивая и была бы еще лучше, но надо изменить прическу (обувь, одежду, макияж)».

— Пикаперы неслучайно перемежают комплименты с негативными фразами. Таким образом они пытаются вызвать сильные, противоречивые эмоции. Это вызывает у девушки ощущение неопределенности, сбивает с толку, — говорит сексолог Алексей Вилков.

И человек действительно пытается что-то в себе исправить, не понимая, что уже попал в ловушку. Кроме того, обольстители стараются как можно быстрее установить с жертвой тактильный контакт, например в первые же минуты знакомства легко дотрагиваются до плеча или волос.

— Пикапер способен поддержать любой разговор, и складывается ощущение, что вы знаете нового знакомого тысячу лет. При этом он мало рассказывает о себе. На расспросы о прошлых отношениях лишь туманно обмолвится о несчастной любви, от которой до сих пор страдает. Но вы так и не узнаете ни о его прошлом, ни о том, где живет этот человек и какой он на самом деле, — продолжает Анна Гусева.

Еще один отличительный признак — пикапер строит совместные планы на будущее, рассказывает, о чем мечтает. Удивительным образом эти мечты (о доме, квартире, детях) совпадают с намерениями человека, которого он «обрабатывает». Кажется, что люди друг другу идеально подходят, но это лишь испытанный годами шаблонный прием.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Психолог подчеркивает, что женщина-пикапер порой гораздо беспринципнее и хладнокровнее, чем мужчина. Она чувствует себя королевой, а для этого ей необходима свита. Пикаперши иногда просто для забавы знакомятся, влюбляют в себя и «раскручивают» на близость самых привлекательных и даже часто труднодоступных мужчин. Это очень важно для поднятия самооценки женщины. По словам Гусевой, такие дамы используют волнующие формы взаимодействия и способны так «разогреть» мужчину невероятной женской сексуальностью, что ему только и остается, что тянуться за ней. В среде практикующих психологов для этого есть специальное выражение — «крышеснос».

Обычная девушка при знакомстве спешит рассказать о себе, а пикаперша демонстрирует постоянный интерес к мужчине, его душевным переживаниям, любит говорить только о нем, отмечает психолог. Она всегда дает свободу потенциальному партнеру, не вторгается в его жизненное пространство, не ограничивает его. Такая дама не ждет от него никаких подарков и развлечений, зная, что он сам со временем начнет ей давать всё, что нужно.

Психолог советует обращать внимание на эти факторы и не сближаться с людьми, которым присущи подобные признаки. Во всяком случае не следует вступать с ними в интимные отношения в первые 3–6 месяцев знакомства — этого времени достаточно, чтобы начал вырабатываться гормон привязанности окситоцин. И уж тем более не стоит «сдаваться» на первом свидании. Пикаперы, теряя интерес, рвут отношения быстро и резко, а жертвы помнят их годами. Психолог советует держать пикапера на расстоянии, просто дружить с ним и ограничиваться лишь легким флиртом.

Фото: ТАСС/Стоян Васев

— Расцветайте. Находитесь в этой сказке — с комплиментами и мечтами. Пикапер может открыть в вас новые состояния и качества. Но при этом занимайтесь своими делами, идите своей дорогой, — продолжает Анна Гусева.

Если пикапер все-таки решит открыться и довериться, то в какой-то момент под маской Казановы можно обнаружить беспомощного маленького ребенка с истинным «Я», которое находится в зачаточном состоянии. Взрослой, зрелой личности не имеет смысла строить отношения с таким «ребенком».

Как выбрать жениха

Руководитель брачного агентства Анна Осипова советует при знакомстве обратить внимание на то, что нормальный, не склонный к поверхностным отношениям человек обычно заметно волнуется, проявляя инициативу.

— Даже если его самооценка выше неба, он все-таки живой, настоящий. Он не говорит по шаблону, а будет подбирать слова, чтобы вас заинтересовать, — комментирует Осипова.

По мнению свахи, при знакомстве должно насторожить всё излишнее в поведении человека: избыточная скромность, излишняя распущенность, суетливость или, наоборот, скованность.

— Чтобы не разочаровываться, не надо очаровываться. Поверьте, что если при первой встрече всё «заискрило», случился «пожар» и слияние душ, то, как правило, это краткосрочный роман на две недели, который приведет к горькому послевкусию , — говорит Анна Осипова.

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Настоящие чувства не вспыхивают сразу, они разгораются и набирают обороты со временем, считает эксперт. Люди постепенно узнают друг друга, раскрываются и только тогда пускают в свое сердце другого человека.

— Слушайте себя и свою интуицию. Если вы понимаете, что «радио играет чуть громче» — вежливо откажитесь от продолжения знакомства. Или, если хотите, «ставьте опыты» и соглашайтесь, но при этом держите в голове, что это может быть не что-то настоящее, а эксперимент на живых людях, — рассуждает Осипова.