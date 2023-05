Срок дружбы: за счет каких уловок Tinder удерживал пользователей

Компания Match Group, которая владеет несколькими сервисами онлайн-знакомств, включая Tinder, объявила, что приостанавливает свою деятельность на территории России. Об этом сообщили во вторник, 2 мая, в ежегодном отчете компании. Чаще всего владельцы сервисов для знакомств не нацелены на быстрый поиск пары. Они используют множество приемов и алгоритмов, удерживающих пользователя в приложении, например, отправляют аккаунт в теневой бан и не показывают анкету потенциальному партнеру. Какие уловки применял сервис онлайн-знакомств и есть ли альтернатива Tinder в России — в материале «Известий».

«Тиндер» уходит из России

Match Group владеет крупным портфелем онлайн-сервисов знакомств, таких как Tinder, Match.com, Meetic, Ok Cupid, Hinge, Plenty Of Fish, Our Time и другие. В ежегодном отчете сообщается, что бренды компании уже предпринимают шаги по ограничению доступа к своим услугам в России и завершат уход к 30 июня 2023 года.

При этом функции, включающие в себя три платные подписки, «бусты» (возможность показать свой профиль большему количеству пользователей) и суперлайки были ограничены к покупке в России еще в апреле прошлого года. В то же время сервисы конкуренты Tinder — Badoo и Bumble — покинули российский рынок и ограничили возможность скачивания своих приложений более года назад.

Фото: Getty Images/NurPhoto/Contributor

Уловки и обман

«Тиндер» и аналогичные ему приложения для онлайн-знакомств не единожды были замечены в проведении манипуляций. Один из примеров — теневой бан, при помощи которого Tinder скрывает профиль пользователя и показывает его в ленте свайпов реже. Это делается для того, чтобы клиенты приобретали платные подписки и «бусты», выводящие профиль в топ и повышающие количество «мэтчей» (взаимный лайк между пользователями, позволяющий начать общение) .

Один из самых популярных приемов, побуждающих пользователя приобрести одну из трех платных подписок, — размытые фотографии в графе профилей, которые поставили вам лайк. Ограниченное количество свайпов вправо (понравившиеся пользователи) также вынуждает прибегнуть к подключению платных функций. Кроме того, в приложениях для знакомств обычно в первый день на пользователя обрушивается большое количество внимания, выраженное лайками и посещением профиля . Это тот же принцип, что в казино и покерных приложениях: пользователю дают стартовую сумму, которая создает иллюзию легкого заработка. Так и приложения для знакомств дают иллюзию большого выбора и повышенного внимания от других людей.

Вместе с тем, Tinder время от времени уведомляет пользователя о том, что в выбранной области больше нет подходящих запросам пользователя анкет. На самом деле таким образом сервис увеличивает время, проведенное клиентом в приложении. «Тиндер» также часто использует поддельные уведомления подобного содержания: «Ты кому-то понравился». На практике это лишь уловка, заставляющая вернуться в приложение и продолжить его использование.

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Оценка желательности

Как оказалось, Tinder присваивает каждому пользователю внутренний рейтинг, который рассчитывается компанией и ранжирует наиболее и наименее желанных людей, использующих сервис.

Эту систему оценивания также называют Эло, она используется, например, в шахматах для ранжирования уровня мастерства игроков с целью анализа пользовательской базы. Алгоритм Tinder присваивает каждому пользователю персонализированную оценку «желанности», чтобы показать, насколько хорош тот или иной человек. Затем пользователи сортируются по уровням в зависимости от их рейтинга и в ленте видят людей с аналогичным им рейтингом.

При свайпе вправо рейтинг пользователя повышается — и снижается, если вместо свайпа люди просто просматривают профиль. Если свайп вправо совершает человек с более высоким рейтингом, то это также повышает положение аккаунта в рейтинге. Только алгоритмы Tinder решают, какие из тысяч профилей поблизости показывать в первую очередь.

Приложениям и сайтам для знакомств не выгодно, если клиент быстро найдет пару. Ведь в таком случае он прекратит пользование сервисом, принеся за собой убытки. Все уловки и алгоритмы направлены на получение прибыли и удержание людей в приложении.

Фото: Getty Images/tomazl

Налог на возраст

Как отмечалось, в Tinder есть три категории платных подписок: Plus, Gold и Platinum. Некоторые пользователи обнаружили, что в случае, если клиент старше 30 лет, он вынужден платить больше за те же самые функции.

Представительство сервиса прокомментировало эту ситуацию так: «Tinder ведет глобальный бизнес, и в некоторых регионах мы предлагаем подписки со скидкой для более молодых участников. Кроме того, местоположение и длительность предыдущей подписки влияет на ценообразование». Аргументируется это тем, что у юных людей платежеспособность априори ниже. В ответ на это в 2021 году пользователь из Калифорнии подал коллективный иск в суд. По итогам разбирательства Tinder согласился прекратить ценообразование в зависимости от возраста, но только в Калифорнии.

Альтернатива «Тиндеру»

Несмотря на очевидные уловки со стороны владельцев приложений для знакомств, они всё еще пользуются огромной популярностью. В России ушедшему Tinder легко найдется альтернатива.

Один из популярных российских сервисов, созданный еще в 2002 году, — Mamba. К регистрации допускаются только совершеннолетние пользователи, по функциональности приложение напоминает обычную социальную сеть, предоставляя возможность проведения онлайн-трансляций. Есть возможность авторизации через веб-версию и приложения на iOS и Android.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Социальная сеть «ВКонтакте» также предоставляет своим пользователям мини-сервис внутри приложения под названием «VK Знакомства» . В нем анкеты остаются анонимными до момента, пока пользователи не проявят друг к другу взаимную симпатию в виде лайков.

Еще один вариант — популярный среди подростков бот для знакомств «Леонардо Дайвинчик», которым можно воспользоваться в Telegram или во «ВКонтакте». При создании анкеты пользователь отвечает на несколько вопросов, а оценивают анкеты при помощи эмодзи. При совпадении симпатий пользователям становятся доступны ники друг друга.