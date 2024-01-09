Поучите и распишитесь: почему школам в регионах не хватает педагогов

Как минимум 20 регионов России испытывают дефицит школьных учителей — математики, русского языка и литературы, иностранных языков, физики, начальных классов, логопедов и педагогов-психологов. «Известия» выяснили это, направив запросы властям всех субъектов. Две трети из ответивших признали наличие проблемы: в этих регионах на конец 2023-го незанятыми оставались от 24 до 170 вакансий учителей средних школ, хотя есть тенденция к сокращению их числа. Среди причин проблемы эксперты отмечают высокую нагрузку и неравномерные зарплаты — в 40% регионов оклады не превышают половины МРОТ. Ситуацию могут исправить выпускники вузов — по данным Минпросвещения, педагогические специальности сейчас находятся на втором месте по популярности у абитуриентов, а 75% выпускников идут работать именно в школы.

Одна за всех

В некоторых российских регионах сложилась сложная ситуация с преподаванием ключевых дисциплин — математики, физики, русского языка и литературы, а также иностранных языков, выяснили «Известия», запросив образовательные ведомства субъектов страны. О нехватке специалистов говорят и родители учеников.

Так, к примеру, в одной из самарских школ нет учителей русского языка и литературы, рассказали «Известиям» родители учеников. Как пояснила мама одной из учениц Лариса, директор пытается найти замену уволившимся педагогам, но с октября по декабрь 2023 года по этим предметам у детей не было ни одного урока.

— На собраниях директор спрашивает, нет ли среди наших знакомых людей с педагогическим образованием, которых можно было бы пригласить в школу преподавать «выпавшие» предметы. Но никто не идет, — рассказала Лариса.

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

По словам ее дочери — ученицы 7-го класса Алины, аналогичная ситуация в школе сложилась и с химией.

— Раньше к нам приходила учитель химии из другой школы и вела урок, но потом и она тоже уволилась, — рассказала Алина.

Мама Алины Лариса по образованию тоже педагог, но трудится она сейчас в частной школе — говорит, что там и зарплаты выше, и сам труд учителя организован эффективнее и легче.

— В обычной школе переполненные классы, куча бумажной, а теперь еще и электронной отчетности, с которой многие, особенно возрастные учителя, не справляются, — отметила педагог.

В министерстве образования Самарской области «Известиям» сообщили, что «подавляющее большинство школ региона укомплектованы педагогами полностью». В то же время там не отрицают, что «в регионе существует потребность в педагогических кадрах по таким предметам, как математика, физика, русский язык и литература, английский язык, начальные классы».

Для привлечения педагогов в школы в регионе действует система мер социальной поддержки, говорится в письме регионального ведомства. Так, с 2020 года в области работает программа «Земский учитель» — она предусматривает 1 млн рублей единовременной выплаты учителям, которые едут преподавать в сельскую местность. За три года такую компенсацию получили 20 педагогов.

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

А тем преподавателям, которые берут ипотечный кредит на строительство или покупку жилья в сельских населенных пунктах, область компенсирует первоначальный взнос и половину процентной ставки, следует из ответа министерства образования региона. Также в области действует закон, который позволяет доплачивать молодым (до 35 лет) учителям по 5 тыс. рублей в месяц к их основному окладу.

Председатель Самарского областного профсоюза работников народного образования и науки РФ Антонина Гудкова связывает ситуацию с нехваткой учителей с ростом населения региона.

— У нас очень много первоклассников появилось в течение последних четырех-пяти лет. Кроме того, в крупных городах количество жителей увеличивается за счет переезда туда людей из городов-спутников, — отметила эксперт.

«Года два промучаются и уезжают…»

Самара — не единственный регион, где некоторым школам не хватает учителей. Молодой педагог из Красноярска Дарья рассказала «Известиям», что пришла работать в школу на четвертом курсе вуза. Она преподавала русский язык и литературу, но дольше двух лет не выдержала — за три пятых класса по 30 человек и 27 рабочих часов педагог получала 23 тыс. рублей в месяц (из них 7 тыс. — оклад). И это со всеми надбавками и северным коэффициентом.

— Меня пытались оставить, обещали, что со временем моя зарплата увеличится на тысячу, — рассказала учитель. — А мне только аренда квартиры обходилась в 20 тыс. Поэтому я ушла в частное преподавание.

В селе Марьевка Оренбургской области нет учителя английского языка и физики. Директор школы Елена Поворотова в разговоре с корреспондентом «Известий» рассказала, что ставка учителя небольшая, поэтому на нее никто не идет. К тому же в селе не решена проблема с жильем.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

— К нам приезжало много молодых педагогов, года два они тут у бабушек на квартирах промучаются и уезжают. По программе «Земский учитель» в этом году к нам пришла только учитель физкультуры. Мы ей нашли квартиру, пять лет она будет работать у нас, — рассказала директор.

Руководитель еще одной сельской школы — поселка Кияй Красноярского края — Любовь Антонова заявила «Известиям», что и в ее школе учителей не хватает.

— Нет жилья, не хотят люди ехать без жилья, — пояснила она. — Молодежь стремится в город, а обратно в деревню без условий не хотят.

Что происходит в регионах

В текущем учебном году коллективы школ укомплектованы для обеспечения полного и качественного образовательного процесса, сообщили «Известиям» в Минпросвещения России.

«Эта работа находится в сфере ответственности региональных властей и ей уделяется самое пристальное внимание», — указали в ведомстве.

Там также отметили, что и на федеральном, и на региональном уровне действуют разные меры поддержки педработников. В частности, есть единовременные и ежемесячные выплаты молодым учителям в регионах (субсидии на приобретение жилья, различные программы предоставления жилья по целевой квоте, единовременные выплаты при получении ипотечного кредита, при трудоустройстве).

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Также в зависимости от субъекта есть различные региональные льготы и компенсации учителям за аренду жилья: предоставление служебного жилья, ежемесячная денежная компенсация затрат на проезд на общественном транспорте, компенсация на оплату коммунальных расходов, грантовая поддержка.

«Известия» запросили все российские регионы по поводу нехватки в школах учителей. Как минимум в 20 субъектах признали, что испытывают нехватку учителей. Но отметили, что по итогам 2023 года на местах всё же наметилась тенденция к сокращению незанятых учительских вакансий.

Тем не менее проблема пока остается. Так, в Орловской области в конце 2023 года вакантными были 160 учительских ставок (в 2022-м — 198), в Ханты-Мансийске — 152, на Ямале — 170 (в 2022-м — 206), в Чувашии — 153 (в 2022-м — 181), во Владимирской области — 100 (в 2022-м — 85), Брянской — 80, Еврейской автономной области — 86, Тюменской — 57, Магаданской — 49 (ранее 60), на Чукотке — 24.

При этом практически все регионы из 30 ответивших сообщили, что им не хватает учителей математики, русского языка и литературы, иностранных языков, физики, а также учителей начальных классов. Их обязанности перераспределяются между учителями в штате. Есть регионы и со своей предметной спецификой. В Брянске незакрытыми остаются 10 вакансий учителей музыки и пения, в Магадане и Чувашии не хватает учителей информатики, а в Еврейской автономной области — географии, химии и биологии.

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Некоторые регионы дефицита учителей не испытывают. Так, в Калужской области «Известиям» заявили, что полностью обеспечены педагогическими кадрами. Там отметили, что «за последнее время удалось резко сократить количество вакансий учителей физкультуры, иностранных языков, биологии и начальных классов».

В Тверской области с учителями тоже всё хорошо, считают в местном образовательном ведомстве, в ушедшем году там выросла доля молодых специалистов. Об этом же сказали в Кировской области, отметив, что число пришедших в школы региона молодых учителей в 2023 году увеличилось на 22%, в Кировской — на 18%. В Тверской области в ушедшем году в школы пришли 635 молодых педагогов.

В некоторых регионах ушли от ответа по поводу числа вакантных мест, приведя только цифры по зарплатам. Например, в Брянске учителя получают в среднем 37 тыс. рублей в месяц.

Регионы рассказали, что поддерживают педагогов различными способами — предоставляют временное жилье, частично возмещают затраты на его аренду или покупку, оплачивают проезд до места работы, помогают оплачивать жилье и коммуналку, выплачивают стимулирующие надбавки — около 5 тыс. рублей. Некоторые субъекты предусмотрели для учителей единовременные выплаты. Например, для молодых педагогов на Чукотке такая выплата составляет 30 тыс. рублей.

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

В качестве положительного примера все регионы также сослались на федеральную программу «Земский учитель», которая действует в России с 2020 года и предусматривает 1 млн рублей единовременной выплаты педагогам, переехавшим на работу в сельские населенные пункты и города с населением до 50 тыс. человек.

Но, судя по предоставленным цифрам, педагоги не слишком часто пользуются возможностями этой программы: в чукотские поселки в 2023 году прибыло работать всего два учителя математики и информатики, в Тверскую область — 11 педагогов. А в красноярские школы за три года, с 2020-го, по этой программе прибыли 29 учителей.

Многие регионы пытаются решить проблему увеличением бюджетных мест в профильных вузах. Так, в Тюменской области в 2024 году их число вырастет на 20%.

В Минпросвещения сообщили, что в педагогических вузах России стабильно высокое число выпускников, которые по окончании обучения идут работать в школы: в 2022 году это 75% закончивших университеты. В 2023 году из педагогических вузов, подведомственных Минпросвещения, выпустилось около 49 тыс. студентов.

Сколько получают учителя

В межрегиональном профсоюзе работников образования «Учитель» «Известиям» заявили, что, по данным их мониторинга, проведенного в октябре 2023 года, в 75 регионах оклады учителей не дотягивают до МРОТ.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— При этом в 40% регионов оклады не превышают половины минимального размера оплаты труда, — заявила «Известиям» оргсекретарь профсоюза Ольга Мирясова. — Самые низкие оклады у учителей в Карачаево-Черкесии, Еврейском автономном округе, Вологодской области и на Алтае — менее 5 тыс. рублей.

Также низкие оклады у учителей в республиках Северного Кавказа, Смоленской, Ивановской и других областях Центральной России.

По словам Ольги Мирясовой, незначительность гарантированной части зарплаты приводит к перегрузкам педагогов: чтобы увеличить свой доход, учителя работают на полторы-две ставки, ведут кружки, занимаются репетиторством. Руководители же школ часто не ищут педагога после увольнения, а пытаются распределить его работу среди остальных, чтобы отчитаться о выполнении майских указов по зарплате, отметила эксперт. Она добавила, что профсоюз «Учитель» подготовил обращение в правительство и Госдуму с просьбой проиндексировать зарплаты педработников.

Заслуженный учитель РФ, историк Александр Снегуров считает, что проблема с учительскими зарплатами не решается из-за «нежелания бюрократии среднего звена выполнить указания сверху». По его словам, согласно положению об оплате труда педработников, зарплата учителя должна соответствовать среднему заработку в регионе, но не все регионы это правило выполняют. В итоге в поисках заработка учителя из дотационных регионов вынуждены мигрировать в более обеспеченные субъекты страны.

Фото: ТАСС/EPA/SERGEI CHIRIKOV

— Например, мой друг и коллега из Северной Осетии, получавший у себя дома от 18 до 25 тыс. рублей, был вынужден отправиться в Сочи. Там он устроился на работу в частное учебное заведение на зарплату 50 тыс., — рассказал педагог «Известиям».

Зампред Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко отметил, что «есть ощущение определенного разочарования в педагогической среде».

— Растущая нагрузка, в том числе электронная, без конца повышающиеся требования и порой не самый легкий детский и родительский контингент — всё это вкупе с низкими зарплатами и невысоким социальным статусом влияет на психику педагога и приводит к выгоранию, — сказал он. — На этом фоне люди могут принять решение уйти из профессии.

Зарплата играет большую, но не единственную роль в мотивации и нормальном самочувствии педагога, согласна завкафедрой естественных наук школы «Новый взгляд» Венера Фазуллина. По ее мнению, учителю в первую очередь необходимо снизить нагрузку — с 18 часов в неделю до 10, а оплату за ставку повысить до средней зарплаты по стране и ежегодно ее индексировать.

В Минпросвещения отметили: всё же в последние годы в обществе изменилось отношение к педагогическому образованию. По итогам прошедшей приемной кампании педагогические специальности на втором месте по популярности у абитуриентов.