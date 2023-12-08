Опытный образец: как в России решают проблему кадрового голода с помощью педагогов и наставников

Кадровый голод становится глобальной проблемой для всего мира, рассказали в своем последнем докладе аналитики Росконгресса. По их данным, нехватка квалифицированных специалистов в мире в разных отраслях к 2030 году достигнет 85 миллионов человек. В России этот вопрос тоже вызывает сложности. Задачу решают по-разному, и один из способов — повысить качество образования и ввести системы наставничества для молодых специалистов. С октября по декабрь во всех федеральных округах проходит Форум наставников — 2023. На нем руководители высших и средних специальных учебных заведений, педагоги и представители бизнеса в том числе обсуждают, как устранить кадровый дефицит. Одна из выездных окружных сессий прошла 5-6 декабря в Ростове-на-Дону . Как южные регионы подходят к проблеме и какие практики применяют — в материале «Известий».

Поддержка молодых специалистов

Нехватку квалифицированных специалистов в России в первую очередь стремятся преодолеть с помощью совершенствования профессионального образования, как высшего, так и среднего. По словам аналитиков, сильнее всего кадровый голод ощущается в сферах строительства, здравоохранения, науки, технологий, инженерии и математики, а внедрение искусственного интеллекта скорее будет стимулировать спрос на работников, чем заменять их.

Регионы зачастую действуют по-разному, но так или иначе делают упор на подготовке молодых специалистов по востребованным специальностям. К примеру, в Ростовской области постепенно увеличивают количество рабочих, служащих и специалистов среднего звена в таких отраслях, как машиностроение, авиастроение, электро- и теплоэнергетика, строительство, электроника и ИТ. Их курируют не только во время обучения, но и на работе, отметил глава региона Василий Голубев.

— Мы подготовили областной закон «О молодых специалистах», который предусматривает комплекс мер для молодых работников дефицитных специальностей по ряду направлений. Первое — это поддержка студентов, обучающихся по целевым договорам, заключенным с министерствами здравоохранения и образования области. Второе — «подъемные», которые молодой специалист может получить в момент первого трудоустройства. Третье — ежемесячная выплата для молодого работника в течение трех лет, пока он не получит опыт и не сможет претендовать на многообразие надбавок, которые есть сейчас в бюджетной сфере: надбавка за квалификацию, надбавка за стаж, надбавка за звание и так далее. И четвертое — льготная ипотека под 1% для выпускников-отличников по педагогическим и медицинским специальностям на приобретение жилья по всей области. Рассчитываем, что принятие и внедрение этих мер принесет зримые результаты, — пояснил губернатор.

Подготовка кадров для предприятий реального сектора экономики преимущественно ложится на систему среднего профессионального образования. Так, в Ростовской области уже создано 14 ресурсных центров, предоставляющих информационную поддержку образовательным организациям. В каждом учреждении внедрена система поощрения за осуществление наставнической деятельности. Она делится на материальную и нематериальную. В первом случае это дополнительные баллы, влияющие на премиальные выплаты, во втором — благодарности, благодарственные письма и грамоты.

Развитие системы наставничества

Еще один способ мотивировать молодых работников — развивать на предприятиях механизмы наставничества. Об этой системе активно говорили на Форуме наставников — 2023: участники делились накопленным опытом и обсуждали, как кураторы помогают в решении проблемы кадрового голода.

Механизм внедряют в том числе и в новых регионах, рассказала «Известиям» заместитель руководителя департамента проектной деятельности ФАУ «РосКапСтрой» Елена Костецкая. Ее организация не только выступает техническим заказчиком при строительстве объектов за счет бюджетных средств и осуществляет контроль за ними, но и занимается образовательной деятельностью.

— Мы берем детей к себе на практику и таким образом закрепляем за ними специалистов, которые в дальнейшем готовят из них кадры для строительства и сферы ЖКХ. Это студенты колледжей и высших учебных заведений ДНР и ЛНР. Конечно, такая система помогает решать проблему дефицита специалистов, потому что изначально дети заинтересованы, и им рассказывают все нюансы работы и производства. Для них это интересно. Наставники передают свой опыт, и в каждой компании в свою очередь существуют свои способы их поощрить с помощью системы мотивации сотрудников, — отметила она.

По словам члена Союза директоров СПО, директора Севастопольского колледжа сервиса и торговли Илоны Смоляковой, наставничество — это ускоренная модель подготовки и адаптации кадрового ресурса на рабочем месте.

— Важно отметить, что наставничество относится не только к сфере педагогической деятельности, образовательному процессу, но распространяется и на сферу культуры, воспитания, социализации личности обучающегося. В том числе наставничество встречается и на производстве, и в культуре, и в спорте, и во многих других сферах. В настоящее время решается вопрос о разработке профстандарта или другого законодательного акта о наставничестве, в котором будут отдельно выделены эти сферы — в образовании, медицине, культуре, спорте, на рабочем месте, воспитании и социализации. Считаю, что в нем должны быть сформулированы необходимые компетенции, которыми должен будет обладать наставник, — сказала она «Известиям».

Смолякова подчеркнула, что такой куратор должен обладать и высокими моральными и духовно-нравственными качествами.

— Наставник для обучающихся, для молодых специалистов — это тот человек, который сам является примером и, сопровождая своего наставляемого, может помочь в решении проблем, даст практический и разумный совет в разных жизненных ситуациях и обстоятельствах, сможет оградить его от ошибок в выборе своего дальнейшего пути. Это очень важно, как для профессионального становления личности, так и для студентов и выпускников, их профориентации и подготовки к работе в конкретной сфере экономики и для их успешной социализации в обществе, — пояснила она.

Обмен опытом между педагогами

Но с дефицитом кадров сталкиваются и сами учебные заведения. Педагогов не хватает, и молодых специалистов регионы тоже стараются поддерживать. В Ростовской области, к примеру, это не только льготные ипотеки, но и компенсация аренды жилья и коммунальных услуг, социальные выплаты на приобретение жилья в деревне и единовременные выплаты до 1 млн рублей сельским учителям. К тому же и в педагогике активно применяются механизмы целевого обучения и наставничества.

Не менее важен и обмен опытом между преподавателями. 30 ноября Минпросвещения подписано соглашение о создании учебно-методического округа на базе Армавирского государственного педагогического университета. Он объединит вузы, учреждения дополнительного образования, педколледжи и психолого-педагогические классы школ Ростовской области, Краснодарского края и Республики Адыгея.

— Педагогическим вузам в закрепленных за ними субъектах отводится роль научно-методического сопровождения по развитию профильного образования. Таким образом, мы выходим на новый этап сотрудничества с коллегами. Вместе продолжим объединять образовательное пространство, совершенствовать систему подготовки педагогических кадров, —отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Эксперты между тем отмечают, что стоит обратить внимание и на усиление престижа профессии. Кроме того, обмен опытом между педагогами играет важную роль в повышении качества образования и формировании новых методик преподавания. Если учителя будут иметь возможность перенимать друг у друга лучшие практики, то это поможет им развиваться и расти.