Раскрыть кадры: россиянам предложили разрешить бесплатное переобучение

В Минтруде предложили разрешить всем работающим россиянам проходить бесплатное переобучение по профессиям, востребованным на рынке труда. При этом в каждом регионе будет составлен свой перечень — это необходимо для того, чтобы ни один участник не остался без работы. «Известия» выяснили, как будет работать программа, в случае если ее расширят, для чего необходимы такие перемены и как можно бесплатно получить новую профессию.

Кто сможет пройти бесплатное переобучение в 2024 году

В Минтруде предложили разрешить работающим россиянам проходить бесплатное переобучение. Проект постановления опубликован на сайте нормативно-правовых актов.

« Минтруд России представил проект программы переобучения по востребованным на региональных рынках труда направлениям. Так, предлагается распространить переобучение на всех соискателей для трудоустройства по приоритетным направлениям. Перечень специальностей будет определять правительство РФ с учетом кадровой потребности отраслей», — говорится в документе.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В нем отмечается, что с 2024 года проект планируется расширить на несколько категорий. В их числе не только работающие россияне, но и люди с инвалидностью, а также те, кто находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет и фактически ухаживает за ним. Это может быть любой родственник или опекун.

При этом те, кто может воспользоваться господдержкой уже сейчас (неработающие мамы детей дошкольного возраста, отдельные категории молодежи, ветераны СВО, безработные или находящиеся под риском увольнения россияне, люди в возрасте 50 лет и старше), тоже сохранят за собой право на переобучение.

Как пояснили «Известиям» в Минтруде, программа предусматривает заключение договора перед обучением как гарантию будущего трудоустройства. Через год, с января 2025-го, в проекте появится еще одно нововведение: участники смогут ставить оценку организациям и образовательным программам, которые прошли.

Для чего нужна программа переобучения

По данным Минтруда, в 2023 году бесплатно переобучиться смогло более 130 тыс. россиян. Им было доступно около 7,7 тыс. образовательных программ: учиться можно было как для трудоустройства по найму, так и для открытия собственного дела.

— После подачи заявки соискатели проходили профориентацию в центре занятости, чтобы специалисты подобрали программу с учетом стартовых навыков и карьерных целей, — рассказали в министерстве.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Кроме того, россияне, которые когда-то начинали обучение, но были вынуждены прервать его, получили возможность вновь подать заявку. К примеру, объясняли в Минтруде, если молодая мама не смогла завершить программу из-за болезни ребенка, она могла повторно вернуться к курсу и получить профессию.

Всего за четыре года реализации проекта переобучиться смогло более 600 тыс. россиян . Их категории постепенно расширялись, добавлялись новые.

— Программа переобучения по нацпроекту «Демография» уже показала высокие результаты — более 80% занятых по итогам завершения краткосрочных курсов. Расширение доступа к ней поможет увеличить число специалистов в приоритетных отраслях экономики, сократив профессионально-квалификационный дисбаланс на рынке труда, — пояснили «Известиям» в Минтруде.

Как работает программа переобучения. Как записаться на программу переобучения

Для того чтобы стать участником программы переобучения, нужно подать заявку на портале «Госуслуги» или «Работа России» и выбрать направление, доступное в городе. Затем в течение трех дней обратиться в Центр занятости населения и получить подтверждение участия, отказ или рекомендацию по смене обучения.

В случае отказа есть два варианта: отозвать заявку и подать новую (на рекомендованную профессию) либо отклонить рекомендацию и подписать договор, согласно которому человек обязуется найти работу или открыть свой бизнес по окончании обучения.

Сам по себе проект предусматривает два вида обучения: профессиональное (программы профессиональной подготовки и переподготовки, повышения квалификации) и дополнительное (для людей, получающих среднее или высшее образование).

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Учиться можно как очно (в вузах своего региона), так и дистанционно, если это предусмотрено для выбранной программы. В конце человеку выдается документ о квалификации.

— По условиям проекта пройти обучение можно только один раз. При этом в каждом регионе будет свой набор программ, поэтому человек может получить профессию, которая точно будет востребована у работодателей, — объясняет «Известиям» юрист по трудовому праву, эксперт «Контур.Школы» Юлия Бусыгина.

По данным Минобрнауки, в 2022 году самыми популярными специальностями стали «таргетолог» и «SMM-специалист» (более 6,7 тыс. заявок), «специалист по государственным закупкам», работа на электронных торговых площадках и маркетплейсах (более 5,4 тыс. заявок), кадровое администрирование (более 4,6 тыс. заявок) и графический дизайн в рекламе (3,6 тыс. заявок).

— Людям дается возможность получить и развить навыки, востребованные в современных реалиях. К примеру, образование в сфере информационных технологий, работы с данными или управления персоналом. Изменения, которые могут произойти в 2024 году, позволят получить востребованную на рынке труда профессию более широким слоям населения, — говорит Бусыгина.

Как программа переобучения изменит ситуацию

Как объясняет «Известиям» член генсовета МРО «Деловой России», президент ГК «ЕЮС» Сергей Бекренев, причиной очередного расширения программы стали изменения на рынке труда: часть профессий стала более востребованной, а часть, наоборот, потеряла актуальность. Из-за этого многие люди оказались под угрозой увольнения, а предприятия начали испытывать нехватку кадров.

Фото: ТАСС/Алексей Котов

По словам другого члена МРО, генерального директора ООО «Ивановская текстильная компания» Юрия Шилова, в первую очередь кадровый голод коснулся компаний, работающих по высокотехнологическим направлениям. И это произошло именно в то время, когда им важно технологически перестраиваться, чтобы повысить свою эффективность.

— Бизнес меняется, роботизация и автоматизация процессов позволяют повысить производительность труда, прибыли с одного человека, — отмечает он. — К примеру, мы развиваем технологическое направление в рамках пластика, где требуются уже не швеи в большом количестве, а инженеры. Поэтому необходимо переобучать сотрудников: мы делаем это в рамках корпоративной программы.

Для того чтобы остаться востребованным, человек может получить новую профессию, например инженерную. Кроме того, сотрудников учат работать в условиях меняющейся мировой обстановки: рынок стал ориентироваться на другие страны и бизнес нужно вести с учетом их специфики.

В случае если компания не способна предоставить людям возможности переобучения, они смогут сделать это сами — в рамках госпрограммы. После того как ее распространят на работающих россиян, ситуация на рынке труда постепенно гармонизуется, считают эксперты «Известий».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Это произойдет благодаря тому, что программа сделает акцент именно на профессиях, востребованных в регионах: то есть закроет «дыры» на рынке, дав людям возможность получить актуальные знания и навыки, — говорит Бекренев.

По его мнению, среди работающих россиян в первую очередь программа будет востребована у тех, кто давно хотел получить новую профессию, но у него не было средств на прохождение курсов. Такие люди воспользуются возможностью и без труда найдут работу.

Кроме того, считает эксперт, программа поможет замедлить миграцию трудоспособного населения в другие регионы: «Если человек сможет найти хорошую работу в своем городе, у него просто не будет потребности уезжать».

Если программу расширят, она будет охватывать всех трудоспособных граждан — потенциально десятки миллионов человек, отмечает директор по связи с общественностью финансово-технологической компании Only Bank Максим Ильгов. Это поможет стимулировать профессиональный рост и повышение квалификации населения, учитывая глобальные тренды в экономике и технологиях.

— По данным Росстата, около 5% работающего населения ежегодно проходят какие-либо формы переподготовки или повышения квалификации. Расширение программы предлагает увеличить этот показатель, улучшая адаптацию рабочей силы к изменениям на рынке, — заключает он.