Манипуляция со знанием: российская роборука будет шить спецодежду

Российские инженеры разрабатывают первого робота-манипулятора, который полностью состоит из отечественных комплектующих . Создатели уже собрали прототип устройства, которое в скором будущем пройдет испытание на производстве формы для экстренных служб. Робот полностью универсален и может использоваться в разных областях промышленности . По мнению экспертов, некоторые комплектующие сделать в России самостоятельно сложно.

Ручная сборка

Инженеры компании-резидента «Сколково» «Уникальные роботы» разрабатывают первый отечественный промышленный робот-манипулятор, полностью состоящий из российских комплектующих. Его грузоподъемность — 10 кг, а максимальная досягаемость — до 2 м . Многие годы большая часть такого оборудования закупалась на Западе. Однако поставки прекратились из-за санкций. Создатели уже собрали первый прототип устройства, который будет проходить испытания на ткацкой фабрике, где занимаются пошивом форменной одежды для экстренных служб .

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

По оценкам разработчиков, потребность российского рынка в манипуляторах измеряется в сотнях тысяч . Роборуки можно использовать для автоматизации самых разных производственных процессов. Это и обслуживание станков, и сварка, и сортировка продукции в легком и тяжелом машиностроении, пищевой промышленности и других индустриях . В среднем стоимость одного такого робота составит около 2 млн рублей .

— Мы намерены сделать нашего робота полностью на отечественных комплектующих. Для этого мы тестируем в первую очередь самые важные и дорогостоящие компоненты российского производства: двигатели, сервоусилители (детали, которые служат для управления двигателем. — «Известия») и промышленные компьютеры управления , — сказал технический директор компании «Уникальные роботы» Евгений Хмелев.

Большая часть компонентов роборуки производится в России. Однако у инженеров возникли сложности с закупкой редукторов , которые необходимы для корректной передачи крутящего момента от двигателя к движущемся частям агрегата. Такие детали нужной им конструкции в нашей стране практически не выпускают, поэтому изобретатели пытаются разрабатывать их сами .

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Российский робот-манипулятор имеет классическое для таких машин устройство и состоит из шести осей — суставов. У него модульная конструкция . То есть при необходимости его можно изменять и подгонять под конкретную задачу. Например, если предприятие закупило машину с длинной руки 1,5 м и захотело ее увеличить, то ему совсем не обязательно покупать новую, достаточно приобрести и установить дополнительные суставы . Робот работает на программном обеспечении, полностью написанном самими разработчиками.

Испытания машины на швейном предприятии «Исток-Пром», которое занимается пошивом специальной форменной одежды, намечены на январь–февраль 2024 года.

— У нас есть несколько этапов производства, где мы можем использовать роборуку. Во-первых, это склад, где производится раскрой изделий. Там нужно перемещать ткань из точки А в точку В, и это можно делать за счет робота. Он будет захватывать ткань и подавать ее на раскройный стол. Второй блок — при сборке изделий передавать их с одного станка на другой . Это позволит освободить человека от этой функции и повысить производительность, чтобы сотрудник не тратил время на вспомогательные операции, — сказал генеральный директор компании «Исток-Пром» Артем Рошкован.

Есть нюансы

По мнению профессионалов в сфере безопасности, которые носят форму, передача части функций по ее пошиву роботу-манипулятору не скажется негативно на качестве продукции, а возможно и повысит ее .

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— Я не вижу разницы между человеком или роботом, если он будет поддерживать качество продукции. Подобные технологии используются уже давно и часто ручной труд заменяется механизированным . Возможно, это даже позволит уменьшить человеческий фактор, — сказал исполнительный директор группы компаний «Пожарный центр» Александр Старостин.

Сейчас многие российские компании пытаются разрабатывать роботов-манипуляторов и адаптировать их под разные нужды промышленности, отметил завкафедрой инжиниринга технологического оборудования Университета МИСИС Алексей Карфидов. Есть отдельный тренд на автоматизацию процессов в текстильной отрасли. И это устройство — один из вариантов, который может решать производственные задачи .

— Если конструкция, моторы, электроприводы и блоки управления моторами российские, то это успех! Роборука позволяет многие технические процессы делать более эффективными, быстрыми, стабильными, точными . Конечную пользу сможет полноценно оценить только текстильная фабрика или компания, которая будет использовать это оборудование, — сказал он.

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Чтобы добиться заявленных характеристик от своей разработки, создателям придется решить некоторые проблемы. Например, подходящий им редуктор разработать самостоятельно очень сложно, а купить на Западе или в Азии сейчас нельзя. Для редуктора нужен определенный сплав металла. А без него эту деталь придется менять каждый месяц , рассказал «Известиям» глава компании Alpha Robotics Venture Владимир Белый.

— Разработчики говорят о грузоподъемности в 10 кг. Но чем длиннее роборука, тем для этого нужны более мощные редукторы и моторы, которые это выдержат . Нюансов очень много, и по заявленным характеристикам этот робот намного хуже существующих иностранных аналогов , — сказал Владимир Белый.