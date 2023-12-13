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Манипуляция со знанием: российская роборука будет шить спецодежду

Сможет ли разработка из отечественных комплектующих заменить иностранные аналоги
Фото: Getty Images
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Российские инженеры разрабатывают первого робота-манипулятора, который полностью состоит из отечественных комплектующих. Создатели уже собрали прототип устройства, которое в скором будущем пройдет испытание на производстве формы для экстренных служб. Робот полностью универсален и может использоваться в разных областях промышленности. По мнению экспертов, некоторые комплектующие сделать в России самостоятельно сложно.

Ручная сборка

Инженеры компании-резидента «Сколково» «Уникальные роботы» разрабатывают первый отечественный промышленный робот-манипулятор, полностью состоящий из российских комплектующих. Его грузоподъемность — 10 кг, а максимальная досягаемость — до 2 м. Многие годы большая часть такого оборудования закупалась на Западе. Однако поставки прекратились из-за санкций. Создатели уже собрали первый прототип устройства, который будет проходить испытания на ткацкой фабрике, где занимаются пошивом форменной одежды для экстренных служб.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

По оценкам разработчиков, потребность российского рынка в манипуляторах измеряется в сотнях тысяч. Роборуки можно использовать для автоматизации самых разных производственных процессов. Это и обслуживание станков, и сварка, и сортировка продукции в легком и тяжелом машиностроении, пищевой промышленности и других индустриях. В среднем стоимость одного такого робота составит около 2 млн рублей.

— Мы намерены сделать нашего робота полностью на отечественных комплектующих. Для этого мы тестируем в первую очередь самые важные и дорогостоящие компоненты российского производства: двигатели, сервоусилители (детали, которые служат для управления двигателем. — «Известия») и промышленные компьютеры управления, — сказал технический директор компании «Уникальные роботы» Евгений Хмелев.

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Большая часть компонентов роборуки производится в России. Однако у инженеров возникли сложности с закупкой редукторов, которые необходимы для корректной передачи крутящего момента от двигателя к движущемся частям агрегата. Такие детали нужной им конструкции в нашей стране практически не выпускают, поэтому изобретатели пытаются разрабатывать их сами.

Фото: Global Look Press/news.ru/Bulkin Sergey

Российский робот-манипулятор имеет классическое для таких машин устройство и состоит из шести осей — суставов. У него модульная конструкция. То есть при необходимости его можно изменять и подгонять под конкретную задачу. Например, если предприятие закупило машину с длинной руки 1,5 м и захотело ее увеличить, то ему совсем не обязательно покупать новую, достаточно приобрести и установить дополнительные суставы. Робот работает на программном обеспечении, полностью написанном самими разработчиками.

инфографика

Испытания машины на швейном предприятии «Исток-Пром», которое занимается пошивом специальной форменной одежды, намечены на январь–февраль 2024 года.

— У нас есть несколько этапов производства, где мы можем использовать роборуку. Во-первых, это склад, где производится раскрой изделий. Там нужно перемещать ткань из точки А в точку В, и это можно делать за счет робота. Он будет захватывать ткань и подавать ее на раскройный стол. Второй блок — при сборке изделий передавать их с одного станка на другой. Это позволит освободить человека от этой функции и повысить производительность, чтобы сотрудник не тратил время на вспомогательные операции, — сказал генеральный директор компании «Исток-Пром» Артем Рошкован.

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Есть нюансы

По мнению профессионалов в сфере безопасности, которые носят форму, передача части функций по ее пошиву роботу-манипулятору не скажется негативно на качестве продукции, а возможно и повысит ее.

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Я не вижу разницы между человеком или роботом, если он будет поддерживать качество продукции. Подобные технологии используются уже давно и часто ручной труд заменяется механизированным. Возможно, это даже позволит уменьшить человеческий фактор, — сказал исполнительный директор группы компаний «Пожарный центр» Александр Старостин.

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Сейчас многие российские компании пытаются разрабатывать роботов-манипуляторов и адаптировать их под разные нужды промышленности, отметил завкафедрой инжиниринга технологического оборудования Университета МИСИС Алексей Карфидов. Есть отдельный тренд на автоматизацию процессов в текстильной отрасли. И это устройство — один из вариантов, который может решать производственные задачи.

— Если конструкция, моторы, электроприводы и блоки управления моторами российские, то это успех! Роборука позволяет многие технические процессы делать более эффективными, быстрыми, стабильными, точными. Конечную пользу сможет полноценно оценить только текстильная фабрика или компания, которая будет использовать это оборудование, — сказал он.

Фото: Getty Images

Чтобы добиться заявленных характеристик от своей разработки, создателям придется решить некоторые проблемы. Например, подходящий им редуктор разработать самостоятельно очень сложно, а купить на Западе или в Азии сейчас нельзя. Для редуктора нужен определенный сплав металла. А без него эту деталь придется менять каждый месяц, рассказал «Известиям» глава компании Alpha Robotics Venture Владимир Белый.

— Разработчики говорят о грузоподъемности в 10 кг. Но чем длиннее роборука, тем для этого нужны более мощные редукторы и моторы, которые это выдержат. Нюансов очень много, и по заявленным характеристикам этот робот намного хуже существующих иностранных аналогов, — сказал Владимир Белый.

Тем не менее робота можно будет использовать, например, для сварки и резки материалов, если он сможет обечпечивать полную повторяемость заданных движений, резюмировал эксперт.

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