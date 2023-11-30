Умные с вещью: в «Сириусе» показали робота-водолаза и уникальный дрон

На федеральной территории «Сириус» завершился III Конгресс молодых ученых. За три дня состоялось более 100 мероприятий. В работе экспертных сессий, круглых столов, лекций и мастер-классов приняли участие свыше 700 спикеров и модераторов. В рамках выставки молодые ученые смогли продемонстрировать свои разработки, среди которых уникальный дрон с вертикальным взлетом, электронный водолаз и много другое. Подробнее о технических новинках, представленных на конгрессе, — в материале «Известий».

Электронный водолаз и шоколод особого назначения

В этом году площадка III Конгресс молодых ученых удивила многими интересными разработками. На ней можно было не только увидеть, но и померить, и даже попробовать на вкус российские инновации. Например, продегустировать шоколад «особого назначения», обогащенный витаминами и полезными веществами, яблоки новых сортов, уникальный мед и даже черную икру, выведенную в лаборатории.

Все три дня, с 28 по 30 ноября, на КМУ можно было посетить выставку современных российских технологий. На ней ведущие НИИ и вузы России презентовали свои самые передовые технологии.

— У нас на стенде представлен беспилотный летательный аппарат класса «Аэрогибрид». Это самолет с системой вертикального взлета, — рассказал «Известиям» студент третьего курса ГУАП, генеральный директор стартапа «Вертикаль» Всеволод Шокальский. — Система позволяет аппарату взлетать и садиться вертикально, без помощи парашюта и катапульты, которые обычно нужны беспилотникам самолетного типа. Это также значительно повышает удобство эксплуатации и расширяет функционал аппарата. Его летные испытания мы провели летом этого года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Роботы, разработанные участниками конгресса, покоряют не только небо, но и воду. Прямо на площадке был установлен надувной бассейн для уникальных подводных аппаратов российского производства.

— Это своеобразные электронные водолазы, предназначенные для обследования всех тех сооружений, которые эксплуатирует человек под водой на предмет каких-то повреждений, нештатных объектов, излишних обрастаний. Дополнительно аппараты можно обвешивать любой гидроакустикой, которая позволяет при отсутствии видимости, когда у нас сильно грязная вода, хоть что-то видеть, — объяснил младший научный сотрудник Астраханского государственного университета, один из основателей спин-офф компании «Смелко-роботикс» Павел Комков.

Интересно, что ученые, которые привозят свои разработки на экспозицию, могут быть настолько молодыми, что для посещения площадки отпрашиваются из школы. Так 13-летний Юра Мельников из гимназии «Сколково» четвертый год создает «экоферму» для личинок восковой моли, которые умеют превращать пластик в спирт.

— Они перерабатывают полиэтилен и разлагают его на этиленглиголь. Это спирт, который абсолютно безопасен. Пить его не стоит, но его можно и на кожу наносить. Он испаряется в атмосферу, — рассказал «Известиям» подросток.

На экспозиции были представлены не только разработки молодых дарований. К примеру, можно было посетить мультимедийную выставку, посвященную истории Российской академии наук и приуроченную к 300-летию РАН , которое празднуется в 2024 году. На ней были представлены уникальные архивные документы, фотографии, материалы научных экспедиций и записки ученых, охватывающие исторический период работы академии с 1724 по настоящее время.

Стенд Курчатовского института Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

НИЦ «Курчатовский институт» подготовил стенд, посвященный 80-летию центра. Тема экспозиции охватит историю научных достижений института — от создания до наших дней. В рамках пространства работал кинозал, представляющий научно-технические программы центра. Кроме того, на стенде работал интерактивный музей, посвященный истории российской винодельческой науки, — «Винология», созданный специалистами института.

Этика в генетике

Помимо выставки, на конгрессе работали интерактивные пространства. В частности, по вечерам участники могли испытать себя в викторине, которую проводил Политехнический музей.

— «Поликвиз» включает вопросы разных форматов: текстовые, фото-, видео-, вопросы о коллекции музея и даже придуманные с помощью искусственного интеллекта. Чтобы победить, нужно в полной мере использовать логическое мышление, сообразительность и кругозор, — пояснила «Известиям» заместитель генерального директору по науке и образованию Политеха Вера Павлова.

Также на площадках все три дня проходили мастер-классы, лекции ведущих ученых страны и соревнования.

Одной из ключевых сессий третьего дня стало заседание рабочей группы по нормативному правовому регулированию и биоэтике в сфере генетических технологий. На нем дали старт инициативному некоммерческому образовательному проекту «Школа этики научных исследований». Он направлен на обучение исследователей принципам биоэтики, изучение международных стандартов и правил по защите прав участников исследований, на формирование высокого уровня исследовательской культуры. В частности, молодых ученых обучат этично использовать нейросети, языковые модели типа ChatGPT и другие современные технологии.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Для меня как для врача и ученого, конечно, неприемлемо написание научного труда нейросетью. Но здесь, мне кажется, снова вступают в силу культура, воспитание, наличие этических шкал, которые бы преподавали молодым исследователям нормы права и этики: что этично, что красиво, а что некрасиво, — рассказала «Известиям» ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науки, замдекана ФФМ МГУ им. М.В. Ломоносова по науке Мария Воронцова.

На мероприятии присутствовал министр здравоохранения Михаил Мурашко. В интервью «Известиям» он рассказал, что инфраструктура и технологии, применяемые в РФ, сейчас настолько передовые, что эта информация становится доступной во многих странах и, как следствие, развивается медицинский туризм.

— По онкологии поток увеличился более чем в два раза , поэтому те разработки, которые сегодня ведут научные центры, как федеральные, так и московские и других регионов, сегодня активно внедряются. Все это работает на достижение результатов и на репутацию. Причем по нашим гражданам мы видим увеличение объемов лечения, увеличение доступности химиотерапии, результатом чего становится снижение смертности, — заявил глава Минздрава.

Также площадку посетил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Вице-премьер и глава Минобрнауки Валерий Фальков ознакомились с разработками студентов и молодых изобретателей. Среди уникальных проектов, представленных на выставке, были универсальная литейная форма для создания трехмерных моделей кровеносных сосудов разработки Рязанского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова, высокотехнологичный робототехнический конструктор Пермского национально-исследовательского политехнического университета и другие инновации.