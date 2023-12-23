Быт или не быт: какие нейросети самые популярные среди россиян

Ежедневно нейросети обрабатывают миллионы запросов, компании проводят конференции по их изучению и демонстрируют интересные кейсы взаимодействия с ними. Согласно данным аналитического центра «Авито», с которыми ознакомились «Известия», за последние три месяца в работе эту технологию применяли 38% россиян. Из них 60% пользователей — люди 18–24 лет. В каких случаях россияне чаще всего обращаются за помощью к искусственному интеллекту и доверяют ли результатам его работы — в материале издания.

Самые популярные нейросети среди россиян

Наиболее часто обычные пользователи применяют нейросети в образовательных и рабочих целях. Чат-боты, построенные на генеративной ИИ-модели, могут помочь в автоматической проверке научных статей, написании текстов на основе собранных данных и предоставлении индивидуализированных рекомендаций для студентов. Об этом рассказал в беседе с «Известиями» директор направления Data Fusion «Лиги цифровой экономики» Александр Кобозев. Женщины чаще мужчин применяют нейросети в обучении (35% против 31%), следует из исследования «Авито». Мужчины же активнее используют нейросети в рабочих целях.

На первом месте по популярности среди нейросетей стоит YandexGPT. Им пользуются 56% всех опрошенных, 57% из которых — женщины. Второе место занимает ChatGPT — к нему за помощью обращаются 29% россиян, из них 36% мужчин. Кроме того, ChatGPT заметно больше распространен в Северо-Западном федеральном округе (ФО), а в Северо-Кавказском ФО — Stable Diffusion (9%).

Фото: Getty Images/SeventyFour

— Широкое применение нейросети получили в креативной индустрии. Маркетологи, дизайнеры, специалисты по социальным сетям используют технологии ИИ для создания уникального контента — например, такие программы генерируют изображения в разных стилях на основе текстового запроса. Еще одна интересная разработка — Firefly от Adobe, с помощью которой даже новичок сможет сделать 3D-изображение, — отметил Кобозев.

Ключевые задачи, для которых россияне используют нейросети:

— создание изображения (39%);

— создание текста (30%);

— составление подборок/рекомендаций фильмов, музыки и т.д. (23%).

Сценарии применения и пользы нейросетей разнообразны. Можно сфотографировать свой спортивный инвентарь и загрузить в ChatGPT-4(v), и нейросеть составит персональный план тренировок, привел пример основатель образовательного проекта по подготовке no-code специалистов университета «Зерокодер» Кирилл Пшинник.

— Можно советоваться по поводу домашнего меню на основе имеющейся утвари и ингредиентов. Представьте любой бытовой вопрос, который вы прежде задавали бы близким или искали бы на него ответ в интернете, — теперь решить эти задачи можно быстро с помощью нейросетей, — добавляет эксперт.

Бытовые нейросети

Основатель и СЕО Mirey Robotics Андрей Наташкин рассказал «Известиям», что люди по всему миру используют нейросети на ежедневной основе, иногда даже не подозревая об этом. Например, рекомендации в части контента осуществляются с помощью искусственного интеллекта, а социальные сети предлагают контент, основываясь на личных предпочтениях пользователя.

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

— В основе рекомендаций товаров на маркетплейсах, когда мы видим подборку внизу страницы, лежит тот же принцип. Искусственный интеллект используется при фильтрации почты. Характерный пример — это сервис от корпорации Google, когда все письма автоматически фильтруются по папкам , — рассказал эксперт.

Из опроса «Авито» следует, что 29% россиян в возрасте 25–34 лет делегируют рабочие задачи нейросети, а развлекательные — 64% респондентов 35–44 лет. Аудитория от 54 лет и старше использует нейросети для бытовых (17%), финансовых (19%) и медицинских задач — подбор лекарств, базовые консультации по медвопросам (23%).

— Одно из самых заметных использований ИИ — в домашних устройствах. Нейросети успешно интегрируют как в системы «умного» дома, так и в колонки с голосовым помощником — последние позволяют с помощью голоса управлять домашней техникой, поддерживать разговор с ботом, заказать продукты, узнать погоду или время доставки, — отметил Александр Кобозев.

Согласно опросу iConText Group и Up&Wise, с которым ознакомились «Известия», 12% респондентов отметили, что они активно применяют искусственный интеллект, пользуясь несколькими умными устройствами. Это могут быть гаджеты для умного дома, такие как голосовые помощники, умное освещение, термостаты и другие девайсы.

Вера в ИИ

Из опроса компании Art Engineering следует, что почти половина жителей страны с оптимизмом наблюдают за совершенствованием технологий искусственного интеллекта. Из них более 23% полагают, что нейросети могут подстегнуть развитие экономики, 9% надеются на решение проблемы кадрового дефицита.

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Нейросети — это новый инструмент для россиян, который, безусловно, нужно использовать в свою пользу, считает Кобозев. Однако интеграция ИИ в повседневную жизнь должна происходить одновременно с решением вопросов об этике применения ИИ, о контроле за технологией и с учетом юридических аспектов.

— Составить письмо, официальное или нет, найти рецепт бисквита определенного состава или идеи для оформления — это всё делает ИИ. Написать книгу также можно с помощью ИИ. Важно понимать, что 80% контента, который мы сейчас видим в Сети, уже создано с помощью ИИ. Это не только картинки, искусственный интеллект распространен абсолютно везде, — рассказала «Известиям» нейромаркетолог и эксперт в области искусственного интеллекта Елена Кравченко.

Директор по развитию бизнеса ITFB Group Вадим Петросян считает, что отрицательный эффект технологий, основанных на нейросетях, заключается в недостаточном понимании их сути, страхе, что искусственный интеллект отберет работу. Преодолеть это можно за счет повышения технологической грамотности людей. При этом положительный эффект проявляется за счет того, что нейросети освобождают от рутинных задач и монотонной работы. Это влечет за собой повышение эффективности.