 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Reuters сообщило о снятии Австрией вето с 12-го пакета антироссийских санкций ЕС
Мир
От полученных травм в больнице Ингушетии скончался свидетель по делу о терроризме
Армия
Ракетным войскам стратегического назначения исполнилось 64 года со дня образования
Мир
В Британии указали на критическое положение ВСУ без боеприпасов Запада
Мир
Литва и США подписали в Вашингтоне план сотрудничества в сфере обороны до 2028 года
Мир
На Украине умер один из пострадавших от взрыва гранат в сельсовете в Закарпатье
Происшествия
Два человека пострадали при попадании снаряда в дом в Курской области
Мир
EUobserver сообщил о блокировке Австрией 12-го пакета антироссийских мер
Мир
Обозреватель Times Пэррис призвал Запад к мирным переговорам по Украине
Общество
Путин указал на значимость Международного кадетского бала для страны
Армия
Business Insider сообщил об успешном использовании РФ защитных экранов против ВСУ
Мир
Сирийский военный получил ранение из-за обстрела со стороны боевиков
Мир
В очереди на границе с Польшей умер третий дальнобойщик с Украины
Мир
Турция, Болгария и Румыния учредят группу по борьбе с минами в Черном море
Происшествия
Машину со свидетелем по делу о терроризме расстреляли в Ингушетии
/

Голая неправда: чем опасны «раздевающие» людей сервисы на основе ИИ

Подобные приложения популярны у миллионов пользователей
Фото: Getty Images/Tero Vesalainen
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сети набирают популярность сервисы на основе искусственного интеллекта (ИИ), позволяющие раздевать людей, изображенных на фото. Только в минувшем сентябре такими приложениями воспользовались 24 млн человек. По мнению экспертов, подобные сервисы могут помочь злоумышленникам совершать самые разные преступления. Подробности о том, чем опасны «раздевающие» приложения и как защититься от их угроз, читайте в материале «Известий».

Тренд на раздевание

О том, что «раздевающими» сервисами на основе ИИ пользуются миллионы человек, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на исследование аналитической компании Graphika. По данным экспертов, пользователи берут фото из соцсетей без согласия их владельцев, а созданные при помощи ИИ дипфейки получаются весьма реалистичными.

При этом, как отмечают специалисты Graphika, некоторые из подобных сервисов специализируются исключительно на «раздевании» женских снимков. Причем они не просто находятся в открытом доступе, но и активно продвигаются на самых разных площадках. Так, число ссылок на подобные сервисы, опубликованных в соцсети X (бывший Twitter) и на Reddit, с начала 2023 года выросло на 2400%.

хакер
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Представители X не смогли оперативно предоставить Bloomberg комментарии насчет рекламы сервисов, «раздевающих» женщин. В то же время в Reddit отметили, что их платформа запрещает «любой обмен фальшивыми материалами откровенно сексуального характера без согласия», и пообещали в будущем блокировать подобную рекламу.

По воле инстинктов

«Раздевающие» людей сервисы популярны, поскольку человеческая природа остается неизменной, считает руководитель группы защиты инфраструктурных IT-решений компании «Газинформсервис» Сергей Полунин. По словам эксперта, согласно самым скромным подсчетам 30% всего мирового интернет-трафика приходится на порнографию. А новым трендом в этой сфере стало создание дипфейков.

Тайна в переписке: эксперты нашли ключ к личным данным из ChatGPT
Популярный чат-бот может предоставлять гигабайты конфиденциальной информации

Само понятие «дипфейк» появилось несколько лет назад. Это слово образовано путем объединения двух смыслов, Deep Learning — глубокое обучение, и Fake — подделка. Основатель и СЕО Mirey Robotics, эксперт по искусственному интеллекту Андрей Наташкин отмечает, что технология, позволяющая «раздевать» людей на фотографиях, стала очередным негативным проявлением машинного обучения из категории deepfake.

— Я не уверен, что большая часть пользователей «раздевающих» сервисов — это именно злоумышленники, — говорит в беседе с «Известиями» Сергей Полунин. — Простого человеческого интереса тут существенно больше.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Тем не менее само наличие в открытом доступе провокационных фотографий обычно является проблемой для человека. Исключением, по словам Полунина, может стать лишь ситуация, когда человек зарабатывает эротическими фотографиями на жизнь или же, когда они являются частью созданного им образа. При этом сегодня дипфейки, сгенерированные на основе реальных снимков, пока далеки от совершенства.

Однако, как прогнозирует Полунин, с учетом естественного интереса к теме подделок повышение их реалистичности — это вопрос ближайшего времени. Создание эротических фильмов или изображений с нужными персонажами «под ключ» с большой долей вероятности станет востребованной услугой.

— Интересный момент заключается еще и в том, что жертвы, как правило, не знают о создании «раздетых» дипфейков с ними: чаще всего пользователи их делают для своих личных целей, — отмечает эксперт. — Но, если речь идет о настоящих злоумышленниках, ситуация может стать совсем иной.

Инструмент для мошенников

Как говорит Андрей Наташкин, сегодня мошенничество с помощью решений на основе ИИ переживает настоящий бум: нейросети уже умеют подделывать паспорта, водительские удостоверения и банковские выписки. Технологии на основе машинного обучения могут легко копировать человеческие голоса, а нейросети при анализе текстовых постов в социальных сетях умеют подделывать манеру общения пользователей.

Создание «раздетых» дипфейков стало очередным опасным инструментом в руках мошенников. Такие изображения могут использоваться злоумышленниками для целенаправленного преследования, секс-вымогательства и создания изображений обнаженной натуры без согласия тех, кому эта натура принадлежит, комментирует эксперт в сфере ИИ, старший менеджер по продукции компании Phillips Анастасия Московченко.

девушка с телефоном
Фото: Getty Images/Thai Liang Lim

При этом простота создания таких изображений и сложность обнаружения делают их мощным инструментом для киберзапугивания и других форм цифрового насилия. При этом ситуация усугубляется, если речь идет о публичном человеке — в этом случае возникают серьезные риски для репутации.

— Несколько лет назад в США был очень резонансный случай, — рассказывает Андрей Наташкин. — В Сети появилось видео с Нэнси Пелоси, одним из спикеров палаты представителей американского конгресса. Пелоси очень плохо выговаривала слова и путалась в мыслях.

Из кода в код: эксперты рассказали о главных киберугрозах 2023-го
Хакеры нацелились на объекты критической инфраструктуры и применяют ИИ

По словам эксперта, создавалось полное впечатление, что политик просто пьяна, и скандальное видео едва не стоило Пелоси политической карьеры. Ей понадобилось достаточно большое количество времени, чтобы доказать, что это дипфейк. Собеседник отмечает: основная проблема — в том, что фактически жертва не имеет законных оснований для своей защиты, поскольку правовое поле сегодня не готово к подобным ситуациям.

Сергей Полунин считает, что популярные соцсети и просто популярные сайты наверняка будут стараться блокировать подобный контент и выявлять пользователей, которые его публикуют. Однако, как показывает опыт прошлых лет, ситуацию это вряд ли изменит: прогресс, даже в столь странных формах, остановить не получится.

ии
Фото: Getty Images/Tero Vesalainen

Механизмы защиты

По словам Анастасии Московченко, сегодня TikTok и корпорация Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) начали блокировать ключевое слово undress («раздевать»). Однако, несмотря на то что такие технологические решения, как модерация контента и блокировка ключевых слов на социальных платформах, уже внедряются, их эффективность еще предстоит оценить.

У российского законодательства пока нет конкретной позиции по этому вопросу, — говорит собеседница «Известий». — Тем не менее глобальная тенденция указывает на необходимость создания правовой базы для борьбы с подобными вторжениями в частную жизнь, вызванными технологиями.

ИИ в законе: что такое этика искусственного интеллекта
Эксперты предложили, как регулировать использование нейросетей

По словам Московченко, несанкционированное использование образа человека для создания дипфейков может привести к психологическим травмам, подрыву репутации и нанесению ущерба как личным, так и профессиональным отношениям. В свою очередь Сергей Полунин отмечает: если качество дипфейка низкое, а у человека есть позитивный цифровой след и хорошая репутация, то скандалов и проблем можно будет избежать.

— В то же время у такой формы цифрового насилия могут быть далеко идущие последствия, приводящие к долгосрочным проблемам с психическим здоровьем, — подчеркивает Анастасия Московченко.

ноутбук
Фото: Global Look Press/Karl-Josef Hildenbrand

При этом сегодня нет эффективных инструментов для защиты от подобных инцидентов: как объясняет Сергей Полунин, конечно, можно подать иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, но в киберпространстве довольно непросто будет установить, кто создал то или иное изображение. В то же время, по словам Анастасии Московченко, для жертв дипфейков важными шагами могут стать обращение за поддержкой к специалистам по психическому здоровью, а также юридическая консультация.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир