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ИИ тут и там: в РФ создали софт для определения владельцев Telegram-каналов
В России разработали нейросеть, получившую название «Товарищ майор», способную определять владельцев анонимных Telegram-каналов. Она умеет исследовать сообщества в мессенджере и идентифицировать администраторов и владельцев пабликов. Искусственный интеллект действует так же, как и любой аналитик: проверяет описание канала, сведения в сообщениях и встроенных чатах, но делает это быстрее и качественнее. Эксперты полагают, что подобный инструмент будет полезным для государственных или частных организаций, занимающихся расследованием киберпреступлений.
Найти владельцев Telegram-сообществ
В РФ научились деанонимизировать Telegram-каналы — сейчас специально созданная нейросеть «Товарищ майор» проходит внутреннее тестирование в компании-разработчике T.Hunter. Об этом рассказали «Известиям» в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).
— Была разработана базовая антология методов и приемов, которые использует специалист при исследовании Telegram-канала, а затем этим приемам обучили программу, — рассказал «Известиям» эксперт рынка НТИ SafeNet, руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.
Этот процесс включает сбор сведений об администраторах из описания канала, его архивных копий, постов, а также получение метаданных опубликованных файлов. Нужную информацию программа может найти в подписях к сообщениям, встроенном чате, стикерпаках, документах и видеороликах, загруженных в сообщество. ИИ действует так, как поступил бы эксперт: анализирует утечки данных, сопоставляет их с именем пользователя или его фотографией, однако делает это быстрее и качественнее человека, отметили разработчики.
В анализируемом контенте может содержаться информация о привязанных к профилю пользователя мобильных телефонах, адрес и другие цифровые следы, которые ИИ-бот показывает по запросу, объяснил специалист. Кроме того, нейросеть проводит анализ других идентификаторов, а также получает данные из сообществ в социальных сетях, блогах и на веб-сайтах, заявили в компании-разработчике.
— В основе ИИ лежит одна из наиболее распространенных текстовых нейросетей, которая работает на серверах нашей компании. Для ее использования написан Telegram-бот, который упрощает взаимодействие с ПО, — подчеркнул Игорь Бедеров.
Вторая функция ИИ — проверка юридических лиц по ИНН. В частности, он выдает общую информацию о компании: срок существования, численность сотрудников, уставный капитал, адрес регистрации и прочее. В планах научить нейросеть исследовать и другие объекты, например аккаунты в соцсетях, телефонные номера, адреса электронной почты и криптовалютные кошельки, сообщили авторы проекта.
Полноценную версию программы планируют выпустить в 2024–2025 годах. Она предназначена для государственных или частных организаций, которые занимаются расследованием киберпреступлений, связанных с анонимными Telegram-сообществами, пояснили разработчики. Например, ее можно использовать для предотвращения распространения фейков в мессенджере и выявления их авторов.
Будет ли софт востребованным
Нейросеть, созданная российской IT-компанией, будет полезной для специалистов в области кибербезопасности и правоохранительной деятельности, считает старший дата-аналитик «EdgeЦентра» Константин Гусев.
— Искусственный интеллект способен обрабатывать огромное количество данных в короткие сроки. Это позволяет значительно ускорить процесс расследования и вычисления виновных, — объяснил специалист.
Кроме того, нейросеть анализирует информацию более объективно, чем человек. Она не подвержена усталости, стрессу или эмоциональному влиянию, что повысит точность и надежность получаемых данных, отметил Константин Гусев.
Вероятно, ИИ облегчит работу людей, которые хотят разоблачить владельцев подобных сообществ. Однако в ближайшей перспективе нейросеть вряд ли справится с задачей самостоятельно, считает основатель коммуникационного агентства PR Perfect Кристина Петрова.
— Авторы анонимных Telegram-каналов умеют прятать свои цифровые следы — для этого есть всё необходимое. Многие из них находятся за пределами России или используют VPN, скрывают или подменяют свой IP-адрес, а сами аккаунты могут быть зарегистрированы на иностранные номера телефонов, — отметила управляющий партнер коммуникационного агентства Fresh Russian Communications Ксения Алексеева.
Например, один канал могут вести несколько человек, находящихся в разных точках мира. Сбор новостей часто осуществляется с помощью ботов, которым отправляют информацию множество разных пользователей. ИИ вряд ли сможет в этом всём разобраться, подчеркнула специалист по коммуникациям.
Легален ли такой софт
Использование этой технологии требует строгого контроля и регулирования, чтобы не нарушать права на конфиденциальность и не злоупотреблять персональными данными, рассказал Константин Гусев.
— Искусственный интеллект в данном случае выступает лишь как инструмент для сбора и анализа информации о конкретных физлицах и юрлицах. С юридической точки зрения здесь нет никакой специфики, связанной с его использованием, — отметил преподаватель образовательной платформы Moscow Digital School Ефим Казанцев.
Для нейросетей применимы всё те же правовые нормы, которые действуют и в отношении сбора и анализа информации без использования ИИ. В частности, в процессе такой деятельности не должны нарушаться конституционные права граждан, законодательство о персональных данных и о защите информации, заявил юрист.
— Если человек, который занимается сбором информации, нарушит какие-либо из вышеперечисленных норм, правовые последствия наступят независимо от того, какие именно технологии использовались — с применением ИИ или без него, — подчеркнул Ефим Казанцев.
При грамотном правовом использовании нейросети полученная информация может стать основанием для блокировки канала или иных дополнительных санкций против его владельца или автора, считает директор центра стратегической поддержки отечественных технологий Ярослав Федосеев.