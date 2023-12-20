ИИ тут и там: в РФ создали софт для определения владельцев Telegram-каналов

В России разработали нейросеть, получившую название «Товарищ майор», способную определять владельцев анонимных Telegram-каналов . Она умеет исследовать сообщества в мессенджере и идентифицировать администраторов и владельцев пабликов. Искусственный интеллект действует так же, как и любой аналитик: проверяет описание канала, сведения в сообщениях и встроенных чатах, но делает это быстрее и качественнее . Эксперты полагают, что подобный инструмент будет полезным для государственных или частных организаций, занимающихся расследованием киберпреступлений .

Найти владельцев Telegram-сообществ

В РФ научились деанонимизировать Telegram-каналы — сейчас специально созданная нейросеть «Товарищ майор» проходит внутреннее тестирование в компании-разработчике T.Hunter. Об этом рассказали «Известиям» в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).

— Была разработана базовая антология методов и приемов, которые использует специалист при исследовании Telegram-канала, а затем этим приемам обучили программу, — рассказал «Известиям» эксперт рынка НТИ SafeNet, руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.

Фото: Global Look Press/dpa/Marius Becker

Этот процесс включает сбор сведений об администраторах из описания канала, его архивных копий, постов, а также получение метаданных опубликованных файлов . Нужную информацию программа может найти в подписях к сообщениям, встроенном чате, стикерпаках, документах и видеороликах, загруженных в сообщество . ИИ действует так, как поступил бы эксперт: анализирует утечки данных, сопоставляет их с именем пользователя или его фотографией, однако делает это быстрее и качественнее человека , отметили разработчики.

В анализируемом контенте может содержаться информация о привязанных к профилю пользователя мобильных телефонах, адрес и другие цифровые следы, которые ИИ-бот показывает по запросу , объяснил специалист. Кроме того, нейросеть проводит анализ других идентификаторов, а также получает данные из сообществ в социальных сетях, блогах и на веб-сайтах , заявили в компании-разработчике.

— В основе ИИ лежит одна из наиболее распространенных текстовых нейросетей, которая работает на серверах нашей компании. Для ее использования написан Telegram-бот, который упрощает взаимодействие с ПО , — подчеркнул Игорь Бедеров.

Вторая функция ИИ — проверка юридических лиц по ИНН. В частности, он выдает общую информацию о компании : срок существования, численность сотрудников, уставный капитал, адрес регистрации и прочее. В планах научить нейросеть исследовать и другие объекты, например аккаунты в соцсетях, телефонные номера, адреса электронной почты и криптовалютные кошельки, сообщили авторы проекта.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Полноценную версию программы планируют выпустить в 2024–2025 годах. Она предназначена для государственных или частных организаций, которые занимаются расследованием киберпреступлений, связанных с анонимными Telegram-сообществами , пояснили разработчики. Например, ее можно использовать для предотвращения распространения фейков в мессенджере и выявления их авторов.

Будет ли софт востребованным

Нейросеть, созданная российской IT-компанией, будет полезной для специалистов в области кибербезопасности и правоохранительной деятельности , считает старший дата-аналитик «EdgeЦентра» Константин Гусев.

— Искусственный интеллект способен обрабатывать огромное количество данных в короткие сроки. Это позволяет значительно ускорить процесс расследования и вычисления виновных , — объяснил специалист.

Кроме того, нейросеть анализирует информацию более объективно, чем человек. Она не подвержена усталости, стрессу или эмоциональному влиянию, что повысит точность и надежность получаемых данных , отметил Константин Гусев.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Aloisio Mauricio

Вероятно, ИИ облегчит работу людей, которые хотят разоблачить владельцев подобных сообществ . Однако в ближайшей перспективе нейросеть вряд ли справится с задачей самостоятельно , считает основатель коммуникационного агентства PR Perfect Кристина Петрова.

— Авторы анонимных Telegram-каналов умеют прятать свои цифровые следы — для этого есть всё необходимое . Многие из них находятся за пределами России или используют VPN, скрывают или подменяют свой IP-адрес, а сами аккаунты могут быть зарегистрированы на иностранные номера телефонов , — отметила управляющий партнер коммуникационного агентства Fresh Russian Communications Ксения Алексеева.

Например, один канал могут вести несколько человек, находящихся в разных точках мира. Сбор новостей часто осуществляется с помощью ботов, которым отправляют информацию множество разных пользователей . ИИ вряд ли сможет в этом всём разобраться, подчеркнула специалист по коммуникациям.

Легален ли такой софт

Использование этой технологии требует строгого контроля и регулирования, чтобы не нарушать права на конфиденциальность и не злоупотреблять персональными данными , рассказал Константин Гусев.

— Искусственный интеллект в данном случае выступает лишь как инструмент для сбора и анализа информации о конкретных физлицах и юрлицах. С юридической точки зрения здесь нет никакой специфики, связанной с его использованием , — отметил преподаватель образовательной платформы Moscow Digital School Ефим Казанцев.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Aloisio Mauricio

Для нейросетей применимы всё те же правовые нормы, которые действуют и в отношении сбора и анализа информации без использования ИИ . В частности, в процессе такой деятельности не должны нарушаться конституционные права граждан, законодательство о персональных данных и о защите информации , заявил юрист.

— Если человек, который занимается сбором информации, нарушит какие-либо из вышеперечисленных норм, правовые последствия наступят независимо от того, какие именно технологии использовались — с применением ИИ или без него, — подчеркнул Ефим Казанцев.