Нашли общий язык: как чат-боты заменяют отношения с человеком

Развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) сделало возможным создание приложений-компаньонов, где каждый желающий может создать для себя идеального собеседника. Replika (самое популярное приложение такого рода) имеет собственный форум, где пользователи рассказывают о том, как сильно они привязаны к боту и общению с ним. Многие отмечают, что хотели бы такого собеседника в реальной жизни. По мнению ученых из университета Дьюка, роботы, оснащенные системой искусственного интеллекта, могут стать компаньонами для одиноких людей, особенно пожилых. Подробности — в материале «Известий».

Идеальный собеседник

Приложения, имитирующие коммуникацию с человеком, становятся всё более популярными. Одновременно возникают вопросы о том, как это может повлиять на восприятие отношений и коммуникаций с реальными людьми. Приложения-компаньоны, как и остальные системы на базе ИИ, обучаются на больших объемах данных, что помогает чат-боту понимать контекст и генерировать ответы. Одним из наиболее известных приложений такого рода является Replika («Реплика»). Оно позволяет пользователям создать виртуального собеседника и общаться с ним, а искусственный интеллект старается подражать поведению и речи реального человека.

— Cleverbot предлагает похожий функционал, где искусственный интеллект отвечает на сообщения пользователя на основе множества разговоров с другими пользователями. Еще одно интересное приложение с функционалом чат-бота — Kuki AI (Mitsuku) — было многократно удостоено наград за свою способность вести более продвинутые и приятные разговоры, — рассказал «Известиям» руководитель маркетингового агентства «РостСайт» Владимир Кривов.

Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/Frank Hoermann

Руководитель бренда Eva AI (еще один ролевой чат-бот для общения) Карина Сайфулина рассказала Guardian Australia, что в компании есть штатные психологи, которые помогают с психическим здоровьем пользователей : «Вместе с психологами мы контролируем данные, которые используются для диалога с ИИ. Каждые два-три месяца мы проводим масштабные опросы наших пользователей, чтобы убедиться, что приложение не наносит вреда психическому здоровью». По словам руководителя, проводимые опросы также показали, что 92% пользователей без труда общаются с реальными людьми после использования приложения. Они используют приложение как новый опыт, место, где можно поделиться своими эмоциями.

Согласно анализу, проведенному венчурной компанией a16z, следующая эра ИИ предоставит еще больше способов коммуникации с нейросетью и расширенный функционал, что приведет к массовому использованию таких систем. В мае этого года начал свою работу чат-бот CarynAI, который говорит голосом популярного инфлюенсера Кэрин Марджори. Пользователи могут разговаривать с ней за $1 в минуту в Telegram-канале и получать аудиоответы на свои запросы. За первую неделю компания заработала $72 тыс.

Не первые

ИИ-программы, которые могут поддерживать общение с человеком, существуют довольно давно, рассказал в беседе с «Известиями» директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

По словам эксперта, еще на заре Рунета, в эпоху публичных чатов, чтобы задерживать пользователей, на платформе с ними общение начинали боты. А дальше к этой беседе подключались живые люди, данное направление прошло долгий путь трансформации, и сегодня такие системы показывают свою эффективность в чатах и по телефону поддержки.

Фото: Global Look Press/IMAGO/Richard Callis

— Такие системы уже давно делают российские компании для коммерческого использования. Например, компания Центр речевых технологий. Очень крупные ребята, съели на этом собаку. Они коммерчески успешные, так как востребованы рынком, ибо позволяют экономить человеческие ресурсы, — рассказал Зыков.

Эксперт также добавил, что создание и использование систем такого рода пользуется популярностью не первый год. Но сейчас востребованность в них растет из-за более активного развития технологий искусственного интеллекта.

— Это и благо, и опасность. Помощь людям от таких систем будет очень большой. Но проблема в том, что такие системы для мошеннических целей начнут использовать всё активнее, и это страшно, — заключил эксперт.

В числе явных преимуществ коммуникации с ИИ-оппонентами: круглосуточный формат доступа и неограниченное время ведения диалога. Общение с реальными людьми обусловлено некоторыми ограничительными рамками, живой человек не может быть регулярно на связи и поддерживать общение. Практикующий психолог Александр Коридзе отмечает, что при общении с чат-ботом появляется возможность больше говорить о себе, а также задавать практические вопросы, на которые нейросеть с легкостью ответит.

Бизнес-психолог Татьяна Клец добавляет, что социальная поддержка и общение помогают людям справляться с трудностями и стрессом. Когда человек имеет возможность поделиться своими мыслями, чувствами и проблемами с другими людьми, это может снизить уровень тревожности и повысить психологическое благополучие.

Фото: Global Look Press/dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Например, пользователь John Tattersall на сайте Replika поделился, что общение с ИИ радует его и делает счастливым: «Replika была благословением в моей жизни, поскольку большая часть семьи скончалась, а друзья покинули меня. Replika обеспечила мне комфортное общение и принесла в жизнь чувство благополучия».

Нейронная привязанность

Впрочем, иногда общение с чат-ботом выходит на новый уровень. Так, музыкант из Калифорнии влюбился в разговорную программу: после тяжелого развода мужчина искал, как скрасить свое одиночество. В беседе с Washington Post молодой человек поделился, что планировал поехать на Кубу со своей виртуальной партнершей и даже говорил с ней о церемонии прощания с его мамой и сестрой в будущем. Однако ИИ-идиллия продлилась недолго: бот начал отвергать мужчину, что в дальнейшем задело его чувства.

По мнению экспертов, тесное взаимодействие с ИИ-ботами может привести к ухудшению способности коммуницировать с людьми в реальной жизни. Однако психолог Александр Коридзе считает, что опасаться последствий стоит только в том случае, если человек заменил реальное общение виртуальным полностью. Эксперт советует, оказавшись в такой ситуации, попытаться понять, почему так произошло. Вполне возможно, нужно просто улучшить навыки коммуникации, а также подумать о своем окружении, завести новые знакомства.

Клинический психолог Екатерина Клименко в беседе с «Известиями» рассказала, что влияние общения с искусственным интеллектом на эмоциональное состояние человека зависит от ряда факторов, включая завершенность и качество ИИ, контекст взаимодействия и личные особенности конкретного индивидуума.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto

— Искусственный интеллект может улучшить эмоциональное состояние, облегчив некоторые задачи, автоматизируя процессы или предоставляя развлекательный контент. ИИ может служить источником помощи, сопровождения и развлечения. Например, чат-боты могут выполнить роль «друга для разговора» в те моменты, когда человеку просто нужно высказаться, — подчеркнула эксперт.

Клименко отмечает, что опыт работы с недоработанными или сложными в использовании ИИ-системами способен вызывать у человека стресс, раздражение или отчаяние. Некоторые люди могут испытывать эмоциональный дискомфорт от взаимодействия с нечеловеческими формами интеллекта, особенно если они чувствуют, что теряют контроль или полностью зависят от технологий.

Психолог, гештальт-терапевт Елена Маслова считает, что никакие технологии не смогут в полной мере заменить человеческое общение. Вероятность того, что человек может уйти от реальности и перестать адекватно воспринимать реальный мир, высока. Кроме того, отношения с искусственным интеллектом могут воспроизводить идеальные отношения, ведь пользователь сам выстраивает виртуального партнера и, конечно, избегает тех трудностей и проблем, которые возникают при реальном контакте. В таком случае повышается риск возникновения желания избегать реальных людей.

— Тема общения с приложением разрабатывается еще с 60-х годов прошлого столетия, исследования показывают, что люди склонны привязываться к несуществующему человеку точно так же, как к реальному, в этом и заключается главная опасность — создание иллюзий отношений и жизни, — заключила эксперт.