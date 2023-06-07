«Мы используем нейросети для создания обложек»

Пересказы западных новинок не оправдали ожиданий, типографские проблемы удалось решить, а западным авторам, возвращающимся в Россию, угрожают на родине. Об этом «Известиям» рассказал гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев. Интервью состоялось после завершения книжной ярмарки «Красная площадь», где «Эксмо» представило ряд новинок и собственное YouTube-шоу.

«Книжный рынок справился лучше всех других»

— Каковы ваши впечатления от прошедшей книжной ярмарки? Сохраняется ли у читателей интерес к новинкам?

— К новинкам всегда большой интерес. И здорово, что у нас есть такое мероприятие. Всегда говорю, что мы единственные в мире, где книжная выставка проходит на главной площади страны. Это свидетельствует о том, какое внимание государство уделяет интеллектуальному и культурному развитию общества . И продажи были высокие, даже несмотря на непогоду (в день открытия «Красной площади» в Москве был ливень. — «Известия»).

— В каком состоянии российский книжный рынок сейчас в целом?

— Ситуация непростая. Есть много проблем. Но несмотря на это, я считаю, что в прошлом году книжный рынок справился лучше всех других. Немного упали продажи в количественном выражении, но в рублях — даже выросли . Был некоторый отток западных авторов и правообладателей, но, во-первых, у нас большое количество сильных русских авторов и они много писали, а во-вторых, стало больше азиатских авторов. Ну и не все европейцы и американцы ушли. Индустрия провела очень большую работу, благодаря чему рынок увеличился . В I квартале 2023 года были очень хорошие результаты.

Евгений Капьев Фото: издательство Эксмо

— В прошлом году было много разговоров о проблемах с типографиями, бумагой. Например, о том, что почти всю глянцевую бумагу раньше возили из Финляндии, а теперь наблюдается острый дефицит.

— Да. Но индустрия провела огромную работу, и почти все эти проблемы удалось решить. Мы на финской бумаге сейчас не печатаем, используем заменители . Но не скажу, что они сильно хуже. Раньше, может, и была большая разница, теперь — нет. Уровень производства и в России, и в Китае сильно вырос. Я ни разу не слышал жалоб от читателей, что вот прежде в ваших книгах была хорошая бумага, а теперь стала плохой .

«Планируем выпускать очень много новых авторов»

— Что с ценами?

— Нас в начале года спрашивали, будете ли поднимать цены или нет, и мы сказали, что если и будем, то на очень небольшой процент .

— На сколько в целом по рынку вырастут цены на книги за 2023 год?

— Наш прогноз — 5–7% . Не больше, чем уровень инфляции в стране.

— А по продажам можно сделать какой-то прогноз?

— Это сложно. Мы смотрим на месяц вперед, не дальше. Потому что произойти может всё что угодно. Существует такое количество факторов, которые трудно предугадать... Пока мы сохраняем осторожный оптимизм. Планируем выпускать очень много новых авторов — и российских, и зарубежных .

Посетительница IX книжного фестиваля «Красная площадь» у стеллажей с книгами издательства «Эксмо» Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

— Можно ли говорить, что западные правообладатели, взявшие паузу в прошлом году, постепенно возвращаются в Россию?

— Да, позитивный сдвиг есть. На прошедшей лондонской книжной ярмарке мы достигли договоренности с частью авторов, что они возвращаются к работе с нами. Вот только когда мы объявляем, что такие-то писатели с нами снова сотрудничают, этим людям и их семьям поступает огромное количество угроз. После чего они, естественно, опять берут паузу. Так что мы стараемся не называть имена. В целом у нас вообще нет дефицита иностранных авторов сейчас, как и дефицита хороших книг. Отрасль справилась.

— Сколько примерно иностранных авторов, прекративших сотрудничество в 2022 году, к нам вернулось?

— Думаю, процентов 20–30.

— А к китайской литературе российский читатель сейчас проявляет интерес?

— Да, это тренд. Раньше китайскую литературу у нас читали, но не вся аудитория. А сейчас молодежь с удовольствием читает китайские романы, мангу, детективы. Каждый том фэнтези писательницы Мосян Тунсю «Благословение небожителей» мы продали тиражом больше 150 тыс. экземпляров . Феноменальные цифры! Все издатели сейчас охотятся за сильными китайскими романами. Так что мы поворачиваемся к КНР и в культурном плане.

— А как их переводят? Если у нас появилось существенно больше китайской литературы, значит, нужно больше переводчиков?

— Так и есть. Сейчас безусловный дефицит переводчиков с китайского, огромная нагрузка на них. А ведь читатели еще и очень внимательны к качеству перевода, поэтому некоторые книги готовим по году — приходится перепроверять, вылавливать ошибки, заново переводить какие-то места…

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

«Женщины читают намного больше мужчин»

— К вопросу о решении проблем с западными авторами: большой резонанс вызвало известие о том, что книгу принца Гарри «Запасной» вы выпустили в пересказе. Планируете ли продолжать это направление?

— Мы не увидели большого спроса на пересказы. Там были крайне низкие цифры продаж. Аудитория не готова читать автобиографии в таком формате . Но мы всегда ищем возможности, разные креативные пути решения тех ограничений, которые есть.

— Например?

— Мы сейчас смотрим, как можно использовать искусственный интеллект в творческих вопросах. ИИ дает большое количество возможностей. Один из больших вызовов для всей индустрии — как это правильно использовать. Возможно, нейросети тоже помогут увеличить количество различного креативного продукта . Что касается западных авторов, часть издателей пытается решить вопрос с помощью лицензирования через другие страны, но не могу сказать, что там есть большие успехи. В целом же, повторюсь, у нас нет острой необходимости срочно что-то придумывать по возврату зарубежных авторов. Отрасль растет, книжные магазины открываются…

— Как нейросети могут использоваться в издательском деле сегодня?

— В первую очередь это дизайн. Например, Midjourney для создания иллюстраций — это уже очень хорошо работающий вариант. Понятно, что «живой» дизайнер всё равно должен потом это дорабатывать, видоизменять, но тем не менее . Для создания текстов можно использовать ChatGPT, но пока больше для сопроводительных материалов, продвижения, копирайтинга.

— То есть уже сейчас вы используете для создания обложек нейросети?

— Да. Такие обложки у нас уже есть. Вы же используете Word, Excel, Zoom для работы. Нейросети — такой же инструмент, который художник или дизайнер могут использовать .

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

— На «Красной площади» вы представили продолжение вашего ежегодного YouTube-шоу «Что читать дальше».

— До этого мы делали YouTube-шоу с использованием дипфейк-технологий. У нас был выпуск, где мы сидели с Михаилом Булгаковым и обсуждали современные книги . В этом году мы решили посмотреть, насколько формат стендап-шоу может взаимодействовать с книжной темой, и записали женский видеоподкаст. Пригласили девушек-стендаперов — Зою Яровицыну, Надю Джабраилову, Сауле Юсупову и Карину Мейханаджян — и обсудили с ними последние новинки. Соединение юмора и книг — мне кажется, имеет хороший потенциал . Премьера прошла 5 июня.

— А почему именно женщины? Дань феминизму?

— Да нет! Потому что женщины читают намного больше мужчин. В среднем примерно 60 на 40 . Такова статистика.

— Каковы сейчас основные вызовы перед книжной индустрии, если смотреть на перспективу, а не на сиюминутные проблемы?

— Мы можем просто потерять детскую литературу, потому что снизится средний тираж и книги станут дороже, уменьшится количество наименований, закроются издательства и так далее. Да, пока у нас есть некоторый запас по времени, потому что дети, которые родились в эти годы, должны еще чуть подрасти, чтобы начать читать.

— Что делать отрасли? Вы же не можете повлиять на рождаемость как таковую.