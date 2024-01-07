Диктат работника: кому удастся сделать карьеру в 2024 году

Ключевой особенностью на рынке труда последнего времени стал переток кадров из строительства и ЖКХ в службы доставки. В новом году желанными работниками будут сотрудники логистических центров, продавцы и водители. Из высококвалифицированного персонала наибольший интерес — в пользу программистов. И хотя спрос на ИТ-специалистов немного спал, по-прежнему остро требуются кадры уровня senior. Кроме того, удаленка и маркетплейсы продолжают перетягивать персонал от крупного бизнеса, производственного сектора и индустрии гостеприимства. Подробности — в материале «Известий».

Узкие места для поиска достойной зарплаты

Главная особенность прошедшего 2023 года заключается в том, что рынок труда приобрел характеристики «рынка продавца». Сформировался дефицит кадров, и работники могут диктовать свои условия. Это уже привело к росту реальной и номинальной заработной платы и переломило тенденцию последних лет , сказала «Известиям» экс-министр труда РФ, депутат Госдумы от Партии роста Оксана Дмитриева.

В связи с потребностями импортозамещения, экстренной разработки новых видов продукции, узлов деталей, оснастки, инструментов в отраслях, так или иначе связанных с ВПК, вслед за дефицитом квалифицированных рабочих остро встала проблема нехватки инженеров и конструкторов. Это главная узкое место на рынке труда , отмечает эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— При этом если в отношении ИТ-специалистов и работодатели, и государство выработали комплекс мер по их привлечению, то в отношении инженерно-технических работников (ИТР) такой комплексной программы нет, — отмечает Оксана Дмитриева. — В краткосрочной перспективе потребность в ИТР может быть частично восполнена привлечением пенсионеров нужной квалификации, выпускниками вузов и техникумов.

Переподготовка в этой области мало что может дать, считает она. Ведь если выпускник инженерного вуза не работал по своей специальности несколько лет, то вернуться в профессию будет сложновато.

Бывший замминистра Минздравсоцразвития России Александр Сафонов считает, что главной особенностью на рынке труда России стал переток кадров из строительства и ЖКХ в службы доставки.

— Менее квалифицированная работа оказалась значительно выгоднее, чем строительные специальности и специальности по обеспечению жилищного хозяйства (речь не о дворниках, а о слесарях, столярах, сантехниках) , — заметил эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В среднем, по его подсчетам, за 2023 год зарплата тех же курьеров выросла на 30–40%, достигнув уровня 100 тыс. рублей. При этом фирмы пошли на беспрецедентные шаги, введя фиксированные зарплаты в размере 70 тыс. рублей в месяц. При этом количество работников служб доставки достигло 1,5 млн человек.

— И в 2024 году эта профессия продолжит свое феноменально победное шествие среди наиболее популярных низкоквалифицированных профессий, — подчеркивает Александр Сафонов.

По оценкам Ancor, в первую очередь на переломе 2023–2024 годов обращает на себя внимание одна аномалия — активная конкуренция компаний за персонал с государством. И речь идет не только о службе по контракту.

— В условиях развивающейся экономики и запуска большого количества проектов, в том числе по импортозамещению и в оборонном секторе, государственные и поддерживаемые государством предприятия активно набирают работников, причем это касается как квалифицированных специалистов, так и синих воротничков, — говорит директор по продажам и маркетингу в компании Ancor Наталья Щербакова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

На фоне этого, по ее ощущениям, появился еще один нестандартный тренд — привлечение к работе осужденных, так называемых полосатых воротничков. Пока что речь идет лишь об отдельных случаях. Но есть предположение, что в условиях нарастающего общего дефицита кадров тенденция получит дальнейшее развитие, предвидит специалист.

Где особенно нужны кадры

Глава агентства Lightmans Юрий Кондратьев отмечает, что в 2023 году многим компаниям удалось перестроиться и сохранить прибыльность, несмотря на ту ситуацию, в которой они оказались. Это позволяет оптимистично смотреть в будущее, полагает он.

— Поэтому у меня положительный прогноз на 2024 год , — говорит собеседник. — Многие сферы сумеют адаптироваться к новым рыночным реалиями, а те, кто всё же не перестроятся, просто уйдут с рынка, но их места быстро займут более гибкие.

По ее словам, по-прежнему будет остро не хватать квалифицированных кадров. Но это проблема чуть ли не на десятилетие. Повезет в очередной раз ИТ и фармацевтике.

В наступившем году под давлением санкций сохранится потребность в развитии собственного производства, в том числе средств производства, а также обеспечении технологического суверенитета, существенного увеличения объемов НИОКР, предполагает Оксана Дмитриева. Сохранится в 2024 году потребность в квалифицированных рабочих, а также дефицит инженеров.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— К сожалению, вслед за этим станет очевидным нехватка исследователей и ученых в технических и естественно-научных областях, а также преподавателей соответствующих дисциплин по всей системе образования, — прогнозирует собеседник.

В настоящее время в РФ фиксируется рекордно низкая безработица. Для экономики это тревожный показатель, означающий отсутствие свободных кадров на рынке труда и дефицит персонала для компаний, полагают эксперты. В погоне за людскими ресурсами работодатели постепенно начинают обращать внимание на те категории кандидатов, которые ранее были вне поля их зрения , рассказывает Наталья Щербакова.

— И это позитивный момент, так как разные категории людей, которые по тем или иным причинам испытывали сложности с трудоустройством, получают новые возможности при поиске работы, — уверена она.

Речь идет о несовершеннолетних кандидатах без опыта работы, а также работниках 50+. Если ранее компании концентрировались на работе с кандидатами 25–45, то теперь эти границы расширились . Организации готовы брать молодых людей без опыта, либо предпенсионеров с устаревшими знаниями, вкладываться в их обучение, переквалификацию, запускать для них программы менторства и различные инициативы по корпоративной поддержке.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Компании стали чаще смотреть в сторону женщин-кандидатов на те позиции, которые традиционно считаются «мужскими», например, когда речь идет о работе на промышленном предприятии , — замечает специалист. — Появляется шанс у работников, которые давно хотели поменять профессию или специализацию, — работодатели готовы вкладываться в корпоративное обучение, чтобы получить лояльного специалиста с нужной квалификацией.

При этом многие игроки рынка всячески поощряют работу вахтовым методом, приглашая сотрудников из других регионов. К постоянной релокации, по различным данным, россияне пока не очень готовы.

— Сейчас направления, в которых наиболее сильно ощущается недостаток людей и разгоняется рост зарплат: ИТ, продажи и обслуживание клиентов, рабочий персонал, производство и сервисное обслуживание, транспорт, логистика и перевозки, строительство и недвижимость, — сказали в Ancor.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По наблюдению Екатерины Овчинниковой, в отношении линейного персонала на стартовые вакансии рекрутеры и HR выстроились в очередь за молодыми кадрами, обучающимися на СПО (среднее профессиональное образование) и первых курсах вузов. Всё чаще привлекаются молодые специалисты на оплачиваемые стажировки в компании через центры карьерных перспектив. И даже дневная форма теперь не помеха, компании готовы подстроиться под занятость студентов, лишь бы вырастить для себя хорошего специалиста.

Мечта сбывается, но не прогноз?

Юрий Кондратьев из Lightmans напоминает, что негативные прогнозы, например, сделанные в 2022 году на 2023-й год относительно рынка труда, по большей части не оправдались. Эксперт имеет в виду то, что рынок труда по-прежнему остался полноценным «рынком кандидата», то есть в вопросах квалифицированных кадров всё так же диктуют правила игры соискатели.

— И в 2023 году эта тенденция стала еще сильнее, так будет и в 2024 году, — отмечает он. — Помимо этого, были прогнозы относительно малого числа предложений со стороны работодателей. А вот тут, по нашим оценкам, ситуация была лучше ожиданий.

Так, например, страна почувствовала заметный рост числа вакансий уже с весны этого года, лето было также активным, а осень традиционно подтвердила статус сезона подбора.

Дефицит кадров в России сильнее всего ощутит крупный бизнес, производственный сектор и HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес).

— Последние испытывали нехватку персонала всегда, а сейчас особенно, — отмечает гендиректор группы компаний «А.Н.Т.» Екатерина Овчинникова. — В данном секторе заработные платы изначально были невысокие, а теперь, когда появилась возможность зарабатывать на удаленке и маркетплейсах, этот сектор экономики страдает еще больше. Тенденция сохранится и вместе с дефицитом кадров пока останется в новом году.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В борьбе за кадры те отрасли, где конкуренция за персонал достаточно большая, используют программы заботы о сотрудниках в качестве дополнительного конкурентного преимущества. Если сравнивать социальные пакеты ИТ-специалистов, для них это уже must have, подчеркивает гендиректор платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Антон Кушнер.