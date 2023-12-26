Не пришли на смену: в 67 регионах выросла потребность в работниках

В 2023-м проблема дефицита трудовых ресурсов стала рекордной за последние годы , несмотря на наиболее высокую численность занятого населения. Потребность в работниках выросла в 67 российских регионах , отмечается в обзоре агентства «Эксперт РА». В семи субъектах, вошедших в топ-10 лидеров рэнкинга агентства по этому показателю, увеличение нуждаемости в кадрах составило более 50% , а у возглавившей список Ингушетии — почти в два раза (91,4%). В десятку вошли также Московская область и Санкт-Петербург, которые стали лидерами по потребности в работниках в абсолютном выражении — 81 тыс. и 57,8 тыс. соответственно. Не спасает ситуацию и возвращение мигрантов из стран СНГ, а также привлечение в качестве трудовых ресурсов заключенных, студентов, пенсионеров, а также увеличение продолжительности рабочей недели , указывается в обзоре. «Эксперт РА» прогнозирует, что кадровый голод может сохраниться до 2026 года.

Требуются повсеместно

ВВП в стране по итогам 2023-го может вырасти на 3,2–3,5% , что существенно выше первоначальных оценок, прогнозируют в Минфине и ЦБ. При этом предложение не успевает за резко увеличившимся спросом. В связи с этим экономика остро нуждается в кадрах . Как указывается в обзоре «Эксперт РА», по данным за октябрь 2023 года, потребность в работниках выросла почти на 8,5% относительно того же периода 2022-го . На 100 заявленных вакансий в сентябре приходилось всего 26 соискателей — это минимальное значение за все прошедшие месяцы 2023 и 2022 годов.

Потребность в работниках выросла в 67 регионах , отмечают специалисты агентства. За единичными исключениями этот показатель увеличился почти во всех регионах ЦФО, СЗФО и УФО . В «Эксперт РА» составили топ-10 российских субъектов, где потребность в работниках по состоянию на октябрь 2023-го, по сравнению с тем же периодом 2022-го, была максимально высокой.

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

В наибольшей степени нуждаемость в кадрах выросла в Ингушетии (94,1%), Санкт-Петербурге (69,1%), Пермском крае (67%), республиках Северная Осетия (66,4%) и Тыва (61,4%), Московской (52,2%) и Сахалинской областях (51,3%), Ненецком автономном округе (35,9%), Тамбовской области (35,2%), республике Алтай (34,8%).

Рекордно низкий уровень безработицы поставил новые задачи, связанные с кадровым дефицитом , прокомментировала руководитель группы суверенных рейтингов агентства «Эксперт РА» Татьяна Тирских. По ее словам, в наибольшей степени потребность в работниках растет в регионах, где самые высокие показатели занятости, а также увеличение загруженности производства .

— Значимое влияние на изменение спроса на кадры оказало наращивание импортозамещения, а также рост оборонзаказа , — сказала она. — Увеличился спрос на слесарей, операторов станков, сварщиков, сборщиков продукции и т.д. В стране ощущается острая нехватка рабочих специальностей, правительство принимает меры, но это небыстрый процесс .

За год уровень безработицы снизился с 3,9 до 2,9% . При этом в отдельных регионах, указали в «Эксперт РА», безработица в последние месяцы 2023-го опустилась до 1,5% и ниже (Санкт-Петербург, Нижегородская область, Республика Хакасия, Чукотский АО, ЯНАО).

Работать больше

На фоне низкой безработицы и кадрового голода регионам приходится искать дополнительные возможности , подчеркнули в «Эксперт РА». Так, как заявила на последней пресс-конференции по ключевой ставке председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, по данным территориальных учреждений регулятора, растет интенсивность использования рабочей силы . Всё чаще производственные компании прибегают к увеличению продолжительности рабочего дня и количества смен, сообщила она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Загрузка рабочей силы в промышленности в целом в последние месяцы находится на рекордно высоких уровнях, некоторые предприятия обрабатывающей промышленности работают в три смены, есть примеры с введением четвертой », — отмечается в обзоре «Эксперт РА» со ссылкой на данные ЦБ.

Действительно, как указывает регулятор в одном из обзоров по региональным экономикам, например, в Воронежской, Владимирской, Тамбовской и Новосибирской областях у ряда предприятий обрабатывающей промышленности (производителей металлических изделий) значительно выросли заказы со стороны государства, в результате чего производства перешли на работу в три смены. Одно из приборостроительных предприятий юга России ввело четвертую рабочую смену.

Что касается средней продолжительности рабочей недели, то она сохраняется вблизи максимальных значений , подтвердили «Известиям» в аналитической службе аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. В III квартале 2023 года на каждого занятого в среднем приходилось 37 часов 31 минута отработанного времени в неделю, в аналогичном квартале предшествующего 2022-го — 37 часов 27 минут.

Хотя в III квартале 2023 года средняя продолжительность рабочей недели за год увеличилась на символические четыре минуты, общее количество отработанных человеко-часов выросло на существенные 2,8%. Это произошло из-за роста занятых до рекордных 74,1 млн человек, объяснили в FinExpertiza. По последним имеющимся данным, средняя продолжительность рабочего времени в России в январе–сентябре 2023 года составила 7,12 часа, в аналогичный период 2022-го — 7,05 , сообщили «Известиям» в пресс-службе Росстата.

Трудовые резервы

Также, отметили в «Эксперт РА», дефицит кадров работодатели традиционно пытаются компенсировать за счет мигрантов . В целом по стране в 2023-м приток приезжих работников восстановился после 2022-го, когда наблюдался сильный отток иностранцев.

« Однако в более чем 70% регионов с положительным миграционным сальдо (численность въехавших была выше, чем уехавших. — «Известия») потребность в работниках так или иначе выросла, что позволяет в некоторой степени утверждать о недостаточности миграционной составляющей или ее несоответствии требуемой специализации», — указывается в материалах «Эксперт РА». Регулирования рынка труда за счет миграционных процессов недостаточно, пояснила Татьяна Тирских.

Поэтому дефицит кадров обусловил повышение интереса со стороны работодателей, например, к труду заключенных. Речь идет о принудительной и оплачиваемой работе, которая выступает хорошей альтернативой отбыванию наказания , указывают аналитики агентства. «В начале 2022 года президентом была поддержана инициатива о замене лишения свободы исправительными работами для примерно 100 тыс. осужденных», — отмечается в обзоре. Примеры исправительных колоний с трудом заключенных широко применяются в Мордовии (п. Ромоданово), Свердловской и Челябинской областях, а также во многих других регионах, включая Дальний Восток, где инициатива пользуется спросом на фоне миграционного оттока.

Одним из резервов считается и труд студентов. Реализуются проекты по созданию производственно-образовательных кластеров (например, в Курской, Смоленской и Ярославской областях), где можно учиться и работать одновременно . Увеличение занятых в экономике достигается в том числе за счет вовлечения молодежи, подтвердили во ВНИИ труда. Растет спрос и на работников пенсионного возраста : уже в первые месяцы 2023 года этой возрастной категории от работодателей было направлено существенно больше предложений, чем в первые месяцы 2022 и 2021 годов, подчеркнули в «Эксперт РА».

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Опрошенные «Известиями» эксперты уверены, что все перечисленные решения можно считать лишь временными мерами . Так, по мнению директора Центра развития карьеры РАНХиГС Анны Евсюковой, все они позволяют некоторым образом закрыть дефицит кадров в отдельных отраслях. Но нехватка трудового ресурса может обостриться после 2025 года в связи с демографической ямой 90-х годов , поскольку большое количество работников выйдет на пенсию и их будет некому заместить, считает она.

И профессор департамента психологии и развития человеческого капитала Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов уверен, что временные меры не способны в корне исправить ситуацию с дефицитом кадров:

— Привлечение студентов или заключенных носит ограниченный характер и имеет сильные количественные и географические рамки.

По словам эксперта, главным резервом на сегодня можно рассматривать рабочую силу из числа лиц с ограниченными возможностями .

— Потенциально можно было бы привлечь около 3,5 млн человек . Однако начиная с 2016 по 2022 год с рынка труда выбыло около 1,5 млн лиц с ограниченными возможностями. Одна из причин — в желании последних сохранить индексацию пенсий по инвалидности. Поэтому государству необходимо подумать о целесообразности такого рода ограничений, — поделился мнением Александр Сафонов.

Заключенные в швейном цехе Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Кадровый голод сохранится

Как прогнозирует агентство, в ближайшие годы предпосылок для существенного улучшения на рынке труда не появится , в том числе в связи с сохраняющейся проблемой демографической ямы 90-х годов прошлого века. При этом миграционный прирост, предположили в «Эксперт РА», будет компенсировать естественную убыль лишь на треть.

Сколько-нибудь устойчивый рост количества трудоспособных (и его доли в структуре населения) закладывается лишь с 2026 года , отметили аналитики агентства со ссылкой на данные Росстата. Они считают, что одним из путей смягчения проблемы выглядит наращивание производительности труда в регионах. В том числе в рамках соответствующего национального проекта, который реализует пул мер поддержки за счет внедрения культуры бережливого производства, подчеркнула Татьяна Тирских.

— Самое важное направление сокращения дефицита кадров — внедрение новых технологий, дальнейшая механизация и автоматизация производства . Это позволит, с одной стороны, сократить потребность в большом количестве рабочей силы, имеющей невысокую квалификацию, а с другой, способствовать росту производительности труда, — согласен Александр Сафонов.

Повышение производительности труда в значительной степени будет связано с внедрением искусственного интеллекта и роботизацией рабочих процессов, добавила Анна Евсюкова.