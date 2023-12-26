Не пришли на смену: в 67 регионах выросла потребность в работниках
В 2023-м проблема дефицита трудовых ресурсов стала рекордной за последние годы, несмотря на наиболее высокую численность занятого населения. Потребность в работниках выросла в 67 российских регионах, отмечается в обзоре агентства «Эксперт РА». В семи субъектах, вошедших в топ-10 лидеров рэнкинга агентства по этому показателю, увеличение нуждаемости в кадрах составило более 50%, а у возглавившей список Ингушетии — почти в два раза (91,4%). В десятку вошли также Московская область и Санкт-Петербург, которые стали лидерами по потребности в работниках в абсолютном выражении — 81 тыс. и 57,8 тыс. соответственно. Не спасает ситуацию и возвращение мигрантов из стран СНГ, а также привлечение в качестве трудовых ресурсов заключенных, студентов, пенсионеров, а также увеличение продолжительности рабочей недели, указывается в обзоре. «Эксперт РА» прогнозирует, что кадровый голод может сохраниться до 2026 года.
Требуются повсеместно
ВВП в стране по итогам 2023-го может вырасти на 3,2–3,5%, что существенно выше первоначальных оценок, прогнозируют в Минфине и ЦБ. При этом предложение не успевает за резко увеличившимся спросом. В связи с этим экономика остро нуждается в кадрах. Как указывается в обзоре «Эксперт РА», по данным за октябрь 2023 года, потребность в работниках выросла почти на 8,5% относительно того же периода 2022-го. На 100 заявленных вакансий в сентябре приходилось всего 26 соискателей — это минимальное значение за все прошедшие месяцы 2023 и 2022 годов.
Потребность в работниках выросла в 67 регионах, отмечают специалисты агентства. За единичными исключениями этот показатель увеличился почти во всех регионах ЦФО, СЗФО и УФО. В «Эксперт РА» составили топ-10 российских субъектов, где потребность в работниках по состоянию на октябрь 2023-го, по сравнению с тем же периодом 2022-го, была максимально высокой.
В наибольшей степени нуждаемость в кадрах выросла в Ингушетии (94,1%), Санкт-Петербурге (69,1%), Пермском крае (67%), республиках Северная Осетия (66,4%) и Тыва (61,4%), Московской (52,2%) и Сахалинской областях (51,3%), Ненецком автономном округе (35,9%), Тамбовской области (35,2%), республике Алтай (34,8%).
Рекордно низкий уровень безработицы поставил новые задачи, связанные с кадровым дефицитом, прокомментировала руководитель группы суверенных рейтингов агентства «Эксперт РА» Татьяна Тирских. По ее словам, в наибольшей степени потребность в работниках растет в регионах, где самые высокие показатели занятости, а также увеличение загруженности производства.
— Значимое влияние на изменение спроса на кадры оказало наращивание импортозамещения, а также рост оборонзаказа, — сказала она. — Увеличился спрос на слесарей, операторов станков, сварщиков, сборщиков продукции и т.д. В стране ощущается острая нехватка рабочих специальностей, правительство принимает меры, но это небыстрый процесс.
За год уровень безработицы снизился с 3,9 до 2,9%. При этом в отдельных регионах, указали в «Эксперт РА», безработица в последние месяцы 2023-го опустилась до 1,5% и ниже (Санкт-Петербург, Нижегородская область, Республика Хакасия, Чукотский АО, ЯНАО).
Работать больше
На фоне низкой безработицы и кадрового голода регионам приходится искать дополнительные возможности, подчеркнули в «Эксперт РА». Так, как заявила на последней пресс-конференции по ключевой ставке председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, по данным территориальных учреждений регулятора, растет интенсивность использования рабочей силы. Всё чаще производственные компании прибегают к увеличению продолжительности рабочего дня и количества смен, сообщила она.
«Загрузка рабочей силы в промышленности в целом в последние месяцы находится на рекордно высоких уровнях, некоторые предприятия обрабатывающей промышленности работают в три смены, есть примеры с введением четвертой», — отмечается в обзоре «Эксперт РА» со ссылкой на данные ЦБ.
Действительно, как указывает регулятор в одном из обзоров по региональным экономикам, например, в Воронежской, Владимирской, Тамбовской и Новосибирской областях у ряда предприятий обрабатывающей промышленности (производителей металлических изделий) значительно выросли заказы со стороны государства, в результате чего производства перешли на работу в три смены. Одно из приборостроительных предприятий юга России ввело четвертую рабочую смену.
Что касается средней продолжительности рабочей недели, то она сохраняется вблизи максимальных значений, подтвердили «Известиям» в аналитической службе аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. В III квартале 2023 года на каждого занятого в среднем приходилось 37 часов 31 минута отработанного времени в неделю, в аналогичном квартале предшествующего 2022-го — 37 часов 27 минут.
Хотя в III квартале 2023 года средняя продолжительность рабочей недели за год увеличилась на символические четыре минуты, общее количество отработанных человеко-часов выросло на существенные 2,8%. Это произошло из-за роста занятых до рекордных 74,1 млн человек, объяснили в FinExpertiza. По последним имеющимся данным, средняя продолжительность рабочего времени в России в январе–сентябре 2023 года составила 7,12 часа, в аналогичный период 2022-го — 7,05, сообщили «Известиям» в пресс-службе Росстата.
Трудовые резервы
Также, отметили в «Эксперт РА», дефицит кадров работодатели традиционно пытаются компенсировать за счет мигрантов. В целом по стране в 2023-м приток приезжих работников восстановился после 2022-го, когда наблюдался сильный отток иностранцев.
«Однако в более чем 70% регионов с положительным миграционным сальдо (численность въехавших была выше, чем уехавших. — «Известия») потребность в работниках так или иначе выросла, что позволяет в некоторой степени утверждать о недостаточности миграционной составляющей или ее несоответствии требуемой специализации», — указывается в материалах «Эксперт РА». Регулирования рынка труда за счет миграционных процессов недостаточно, пояснила Татьяна Тирских.
Поэтому дефицит кадров обусловил повышение интереса со стороны работодателей, например, к труду заключенных. Речь идет о принудительной и оплачиваемой работе, которая выступает хорошей альтернативой отбыванию наказания, указывают аналитики агентства. «В начале 2022 года президентом была поддержана инициатива о замене лишения свободы исправительными работами для примерно 100 тыс. осужденных», — отмечается в обзоре. Примеры исправительных колоний с трудом заключенных широко применяются в Мордовии (п. Ромоданово), Свердловской и Челябинской областях, а также во многих других регионах, включая Дальний Восток, где инициатива пользуется спросом на фоне миграционного оттока.
Одним из резервов считается и труд студентов. Реализуются проекты по созданию производственно-образовательных кластеров (например, в Курской, Смоленской и Ярославской областях), где можно учиться и работать одновременно. Увеличение занятых в экономике достигается в том числе за счет вовлечения молодежи, подтвердили во ВНИИ труда. Растет спрос и на работников пенсионного возраста: уже в первые месяцы 2023 года этой возрастной категории от работодателей было направлено существенно больше предложений, чем в первые месяцы 2022 и 2021 годов, подчеркнули в «Эксперт РА».
Опрошенные «Известиями» эксперты уверены, что все перечисленные решения можно считать лишь временными мерами. Так, по мнению директора Центра развития карьеры РАНХиГС Анны Евсюковой, все они позволяют некоторым образом закрыть дефицит кадров в отдельных отраслях. Но нехватка трудового ресурса может обостриться после 2025 года в связи с демографической ямой 90-х годов, поскольку большое количество работников выйдет на пенсию и их будет некому заместить, считает она.
И профессор департамента психологии и развития человеческого капитала Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов уверен, что временные меры не способны в корне исправить ситуацию с дефицитом кадров:
— Привлечение студентов или заключенных носит ограниченный характер и имеет сильные количественные и географические рамки.
По словам эксперта, главным резервом на сегодня можно рассматривать рабочую силу из числа лиц с ограниченными возможностями.
— Потенциально можно было бы привлечь около 3,5 млн человек. Однако начиная с 2016 по 2022 год с рынка труда выбыло около 1,5 млн лиц с ограниченными возможностями. Одна из причин — в желании последних сохранить индексацию пенсий по инвалидности. Поэтому государству необходимо подумать о целесообразности такого рода ограничений, — поделился мнением Александр Сафонов.
Заключенные в швейном цехе
Кадровый голод сохранится
Как прогнозирует агентство, в ближайшие годы предпосылок для существенного улучшения на рынке труда не появится, в том числе в связи с сохраняющейся проблемой демографической ямы 90-х годов прошлого века. При этом миграционный прирост, предположили в «Эксперт РА», будет компенсировать естественную убыль лишь на треть.
Сколько-нибудь устойчивый рост количества трудоспособных (и его доли в структуре населения) закладывается лишь с 2026 года, отметили аналитики агентства со ссылкой на данные Росстата. Они считают, что одним из путей смягчения проблемы выглядит наращивание производительности труда в регионах. В том числе в рамках соответствующего национального проекта, который реализует пул мер поддержки за счет внедрения культуры бережливого производства, подчеркнула Татьяна Тирских.
— Самое важное направление сокращения дефицита кадров — внедрение новых технологий, дальнейшая механизация и автоматизация производства. Это позволит, с одной стороны, сократить потребность в большом количестве рабочей силы, имеющей невысокую квалификацию, а с другой, способствовать росту производительности труда, — согласен Александр Сафонов.
Повышение производительности труда в значительной степени будет связано с внедрением искусственного интеллекта и роботизацией рабочих процессов, добавила Анна Евсюкова.