Приговор дороже денег: бюджет получит 140 млрд от труда осужденных

В бюджете заложены доходы от труда осужденных в 140,5 млрд на следующую трехлетку, несмотря на то что число преступивших закон снижается, выяснили «Известия». Государство зарабатывает на продукции, которую производят преступники, а также на оказании ими услуг на территории колоний (например, труд разнорабочих). Рост поступлений связан с тем, что меняется стоимость товаров, которые создают осужденные, говорят в Минфине. Во ФСИН назвали другую причину — более активное привлечение к принудительным работам при повышении объемов заказов. Эксперты считают, что в условиях дефицита кадров эти люди могут быть источником рабочей силы.

Почему растут доходы бюджета от труда осужденных

Закон о федеральном бюджете предполагает доходы от привлечения осужденных к оплачиваемому труду в объеме 46,5 млрд рублей в 2024-м, 46,8 млрд — в 2025-м и 47,2 млрд — в 2026-м, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минфина. То есть за три года казна получит 140,5 млрд от таких работ.

По итогам 2023-го такие поступления прогнозируются в 46,1 млрд, следует из заключения Счетной палаты (СП) на действующий бюджет («Известия» его изучили). Однако в предыдущий финансовый план закладывали почти на 5 млрд меньше доходов по этой статье — 41,3 млрд. А показатель на конец 2022-го был на уровне 43,7 млрд.

В то же время такая динамика доходов сопровождается снижением числа осужденных в России. За последние 10 лет их количество в колониях сократилось в 2,5 раза — с 700 тыс. до 266 тыс., сообщил замминистра юстиции Всеволод Вуколов на выездном заседании комитета Совфеда в октябре. Он также рассказал о создании «системы исправительных центров», в которых работает около 30 тыс. человек.

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В январе 2023-го Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила о 433 тыс. заключенных в колониях — за год их число сократилось на 32 тыс.

Минфин называет планомерным рост поступлений доходов от привлечения осужденных к оплачиваемому труду. Это обусловлено изменением рыночной стоимости продукции, которую они производят. В заключении СП говорится и о том, что рост доходов бюджета от принудительного труда связан с увеличением объема услуг, которые могут оказывать осужденные. Согласно документу, такие поступления делятся на три вида:

— от реализации готовой продукции (в объеме 76,2 млрд за три следующих года);

— от оказания услуг или работ (64 млрд);

— прочие поступления (265 млн).

Рост поступлений в бюджет от труда осужденных связан с увеличением числа заказов, сообщили «Известиям» в пресс-бюро ФСИН. Там добавили: в 2023 году рост объемов производства продукции для органов власти составил более 30%.

— По итогам работы за 10 месяцев 2023 года к оплачиваемому труду привлечено более 85% из числа осужденных к лишению свободы, подлежащих трудоустройству, — заявили в службе.

Во ФСИН отметили, что на сторонних предприятиях, кроме осужденных к лишению свободы в колониях-поселениях, трудятся также граждане, приговоренные к принудительным работам и отбывающие наказание в исправительных центрах. Так, охват трудом последних составил 99,6%, рассказали в службе. Там добавили, что в России уже создано 390 исправительных центров и участков.

На июнь этого года в России действовало 42 тыс. мест для отбывания наказания в виде принудительных работ: 50% из них — на предприятиях, 42,8% — на объектах, принадлежащих уголовно-исполнительной системе (УИС), 7,2% — в органах исполнительной власти регионов, сообщили в пресс-службе Минюста. Там добавили, что к 2024-му планируется увеличить их число до 80 тыс.

Как работают осужденные в колониях

Каждый осужденный, согласно ст. 103 Уголовно-исполнительного кодекса, обязан трудиться, а эта сфера регулируется Трудовым кодексом, отметила доцент кафедры ТПП «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Но из-за особых условий для этой категории граждан существует специфика организации и оплаты труда. Трудятся и те, кто приговорен к исправительным или принудительным работам, пояснила она.

Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

Места и работы для осужденных к лишению свободы определяет администрация исправительных учреждений, отметил представитель краснодарского РО Ассоциации юристов России Артем Меринюк. Они трудятся в центрах адаптации и прочих государственных организациях, а также на частных предприятиях, добавил он. При этом любая компания, которая хочет привлечь осужденных, должна быть либо расположена на территории исправительного учреждения, либо обеспечивать надлежащую охрану и изоляцию. Находящиеся в местах лишения свободы могут трудиться в разных областях, перечислил юрист:

— столовая или пекарня;

— обслуживание коммуникаций внутри колонии (слесари, сантехники и пр.);

— рабочие банно-прачечного комбината (прачки, парикмахеры и пр.);

— швейные цеха, в том числе сапожные мастерские;

— уборка территории;

— разнорабочие по погрузке и разгрузке;

— библиотека, клуб.

В свою очередь, осужденные к принудительным работам привлекаются в зависимости от специальности, напомнили во ФСИН. Они трудятся в организациях из сфер строительства, сельского хозяйства, легкой и химической промышленности, мебельного производства, лесозаготовки и деревообработки.

По закону зарплата осужденных не может быть меньше МРОТ, продолжил Артем Меринюк. В 2023 году это 16,2 тыс. рублей, в следующем — 19,2 тыс. Но по факту большинство из них получает намного меньше, добавил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Например, часть средств удерживается в качестве компенсации пострадавшим от действий преступника или алиментов. Также в соответствии с УИК определенная сумма идет на содержание заключенного. Однако по закону на его счет перечисляется не менее 25% от заработка, то есть минимум 4 тыс. в 2023-м. Для пенсионеров или инвалидов — от 50%, — рассказал юрист.

Зарабатывают осужденные очень мало — в среднем 10 тыс. рублей, отметила профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова. При этом за труд в регионах с особыми климатическими условиями им может не начисляться надбавка, как остальным, добавила она.

Рост доходов в бюджет от труда осужденных может объясняться тем, что они стали выполнять больше работы, а также что к труду привлекают больше людей в связи с увеличением госзаказов, добавила эксперт.

Может ли труд осужденных снизить дефицит кадров

В России сохраняется дефицит кадров, из-за чего бизнес вынужден поддерживать высокие темпы роста зарплат, отметил президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. По его словам, отчасти трудовые ресурсы можно найти с помощью внешней миграции и резервной рабочей силы, в том числе привлечения осужденных. «Известия» направили запрос в Минтруд.

Потенциал использования их деятельности достаточно большой — из общего числа осужденных работать может около 200 тыс. человек, отметила Людмила Иванова-Швец из РЭУ им. Г.В. Плеханова. По ее словам, это хороший резерв при дефиците рабочей силы. Однако низкие зарплаты снижают мотивацию и производительность их труда, резюмировала эксперт.

Фото: ТАСС/Роман Соколов

— Нехватка рабочих усилилась во многих отраслях, но наиболее остро проблему дефицита кадров испытывают предприятия обрабатывающих производств, сельского хозяйства, водоснабжения, транспортировки и хранения. Именно в этих сферах можно применять труд осужденных, — считает Сергей Катырин.

Сейчас компании не только обсуждают, но и уже привлекают осужденных к работе, продолжил он. Такой опыт есть у некоторых строительных фирм, обрабатывающих предприятий и даже маркетплейсов.

Интерес к привлечению осужденных проявляли такие компании, как РЖД, КамАЗ и «Озон», напомнила Юлия Долженкова из Финансового университета. Например, в июле «Озон» сообщил о намерении привлечь 500 таких граждан до конца 2023 года — они будут собирать и обрабатывать заказы на складах.

Однако, по словам эксперта, в большинстве случаев это разовые, часто социальные проекты. Но они необходимы и могут стать основой для дальнейшей социализации этой категории рабочей силы.