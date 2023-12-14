Пока не дома: безработных осужденных не будут привлекать к исправительным работам

Безработным, осужденным за мелкие преступления, перестанут назначать исправительные работы и заменят их на принудительные. Соответствующий законопроект, разработанный в Госдуме, одобрило правительство, выяснили «Известия». Сейчас такие осужденные зачастую уклоняются от трудоустройства, которое им предлагают органы власти. Кроме того, не каждый начальник готов принять их в свой коллектив, из-за чего поиск работы затягивается, отмечают в СПЧ. Различия между исправительными и принудительными работами довольно существенны. Если в первом случае человек остается на свободе, то во втором отбывает наказание в специальном исправительном центре.

В чем суть исправительных работ

Безработных осужденных могут перестать привлекать к исправительным работам, которые не предполагают изоляции от общества, выяснили «Известия». Соответствующий законопроект депутата Госдумы Марии Бутиной одобрило правительство. Проект отзыва кабмина есть в распоряжении «Известий».

«Концепция законопроекта, направленного на совершенствование институтов исправительных и принудительных работ, представляется актуальной и заслуживает внимания. Законопроект не противоречит актам более высокой юридической силы, в том числе договору о Евразийском экономическом союзе», — сказано в документе.

Информацию об одобрении законопроекта при условии доработки «Известиям» подтвердил источник в аппарате правительства. Документ пока не внесен в Госдуму.

Сейчас к исправительным работам могут приговорить как работающих, так и безработных. В первом случае осужденные продолжают ходить на свою работу из дома, но часть зарплаты (от 5 до 20%) уплачивается в доход государства. Во втором случае трудоустроить их должен муниципалитет, причем в районе проживания.

В 2022 году исправительные работы назначены более чем 60 тыс. человек, из них 32,7 тыс. (54,3%) на момент вынесения приговора были безработными.

Исправительные работы устанавливаются на срок от двух месяцев до двух лет, обычно — за преступления небольшой и средней тяжести. Основная категория безработных, осужденных к исправительным работам, наказаны за злостное уклонение от уплаты алиментов, обращает внимание Мария Бутина в пояснительной записке в законопроекту.

Депутат подчеркивает, что согласно статистике ФСИН России, из числа алиментщиков полностью отбывают наказание в виде исправительных работ менее трети осужденных: в 2022 году — лишь 16,2 из почти 52 тысяч. Остальным наказание было заменено лишением свободы или принудительными работами, так как они не ходили на работу либо совершили новое преступление.

Но в большинстве своем такие люди ведут асоциальный образ жизни, у них сформирована отрицательная позиция к труду, отмечает автор законопроекта. Это приводит к нарушению порядка отбывания наказания, которое в итоге заменяется принудительными работами или лишением свободы. Это происходит, например, если осужденный просто не посещает место работы.

Поиск работы для осужденных — отдельная проблема. В 2022 году более 6 тыс. таких лиц в итоге ожидали трудоустройства в течение 3 месяцев, еще порядка 2 тыс. человек — свыше этого срока.

Основными причинами, по которым их в итоге не удавалось трудоустроить, стали отсутствие вакансий у работодателей (62%), личное нежелание трудиться (14%), отсутствие патентов либо разрешений на работу у мигрантов (5%).

— Работодатели не совсем охотно берут таких людей на работу, потому что это трудоустройство, во-первых, временное, а во-вторых, не все те, кого приговаривают к исправительным работам, имеют достаточный уровень образования и квалификации, чтобы их можно было легко трудоустроить, — объясняет член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева.

Впрочем, логика отказа работоспособному лицу использовать свои возможности «на благо общества» непонятна, считает партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.

— За счет такого наказания (исправительные работы. — «Известия») возможно было бы решить множество насущных проблем во многих отраслях — от коммунального хозяйства до промышленности. Кроме того, привлечение даже нетрудоустроенных к исправительным работам отвечает интересам и потерпевшей стороны, которая претендует на возмещение ущерба за счет удержания из заработка осужденного, — завил «Известиям» юрист.

Он считает вполне рациональным тот факт, что государство берет на себя решение проблемы поиска места работы для таких осужденных, поскольку наказание исходит именно от государства: в лице суда, вынесшего приговор, и ФСИН, приводящего его в исполнение.

Чем предлагают заменить исправительные работы

Законопроект, который поддержало правительство, предлагает назначать безработным лицам не исправительные, а принудительные работы. Это альтернатива лишению свободы. Осужденные к принудительным работам отбывают наказание в исправительных центрах на территории региона, где человек проживает или был осужден.

Он также перечисляет в доход государства от 5 до 20% зарплаты. Принудительные работы назначаются на срок от двух месяцев до пяти лет. Помимо небольшой и средней тяжести, такой вид наказания может грозить и за совершение тяжкого преступления впервые.

Осужденный проживает в этих центрах, как в общежитии, сам обеспечивает себя едой, одеждой, но при этом посещает работу, которую ему нашли в руководстве такого центра, объясняет Ева Меркачева. Это могут быть как государственные, так и коммерческие предприятия: стройки, заводы, коммунальные службы, облагораживание и уборка территории.

По словам члена СПЧ, в исправительных центрах вопросы трудоустройства решены априори, то есть там обычно нет проблем с поиском вакансий для осужденных: они всегда «востребованы в большом количестве». Кроме того, данный вид наказания назначается в том или ином регионе исходя из потребности в рабочих руках, а также с учетом свободных мест в этих учреждениях.

«Лицам, не трудоустроенным на момент вынесения судебного решения, целесообразно назначать наказание в виде принудительных работ, так как осужденный в связи с содержанием в исправительном центре будет ограничен в общении с привычным кругом лиц, ведущих антиобщественный образ жизни, а также будет находиться под постоянным надзором администрации исправительного центра», — считает Мария Бутина.

Кроме того, уровень привлечения осужденных к принудительным работам составляет 99%, обращает внимание депутат в пояснительной записке. Исправительные центры создаются на объектах работодателей (на базе их имущества), которые заинтересованы в труде осужденных, уточняется в законопроекте.