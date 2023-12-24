Как же без рук: дефицит работников в 2023 году составил 4,8 млн

В России по итогам 2023-го не хватает 4,8 млн работников . Такая оценка приводится в исследовании Института экономики РАН. До этого о дефиците специалистов как о тормозе экономического роста говорили в Минэке и Центробанке, однако конкретные цифры не назывались . Особенно высок спрос на массовый персонал: водителей, операторов, продавцов. Способствовать решению проблемы могут инвестиции бизнеса в новые технологии и оборудование, а также целевые наборы , уверены эксперты.

Каков будет дефицит кадров по итогам года

В 2022– 2023 годах резко вырос дефицит рабочей силы: он проявился даже в условиях, когда предложение труда (количество людей, которые уже работают) остается стабильным . Об этом сказано в исследовании научного сотрудника ФГБУН «Институт экономики РАН» Николая Ахапкина. Статья опубликована в вестнике института, «Известия» ее изучили.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

В середине 2023-го численность работников, которых требуется принять на вакантные места, по данным Росстата, составила 6,8% от списочной численности (годом ранее — 5,8%), отмечает автор.

«Если распространить представленные Росстатом данные на всю совокупность занятых, то нехватка работников в 2023 году ориентировочно составит 4,8 млн человек », — подчеркивается в исследовании.

«Известия» направили запрос в Минтруд об оценках дефицита кадров по итогам года. Тем временем безработица в России снизилась до рекорда в 2,9% .

Около 91% российских компаний заявляют о кадровом голоде , сказал операционный директор сервиса «Подработка» Александр Ветерков. Особенно велик спрос на массовый персонал, в том числе на продавцов, операторов и водителей . Недостает и представителей рабочих специальностей, например, токарей и сварщиков , отметил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Нехватка персонала сильнее всего ощущается в обрабатывающем производстве, строительстве и транспорте , говорил также министр труда и социальной защиты Антон Котяков. В итоге, как ранее писали «Известия», компании вынуждены нанимать временных сотрудников, а также повышать расходы на фонд оплаты труда .

Как нехватка рук влияет на экономику и компании

Изменения на рынке труда, связанные с неудовлетворенным спросом на сотрудников, в разных видах деятельности проявляются по-разному, отмечается в исследовании РАН. Но в целом по экономике дефицит кадров уже стал фактором, тормозящим ее рост , уверен Николай Ахапкин.

В ноябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала главной проблемой нашей экономики именно нехватку рабочей силы. Аналогичного мнения придерживается и глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников . По его словам, дефицит кадров выступает основным внутренним риском.

Влияние нехватки персонала на экономику имеет несколько проявлений. В первую очередь это невозможность произвести необходимый объем товаров и услуг, что отражается в снижении темпов роста ВВП и разгоняет инфляцию , отметил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

— Также происходит резкое увеличение оплаты труда, оно наблюдалось в основном в отраслях, связанных с госзаказами. Предприятия пытаются переманивать специалистов , предлагая зарплаты выше рынка, — заявил он.

В целом же дефицит кадров затрудняет перестройку экономики в условиях санкционных ограничений , подытожил эксперт.

Что будет в следующем году с дефицитом кадров

В 2024 году, скорее всего, обострится проблема нехватки трудовых ресурсов в отраслях, для которых характерны низкие уровни оплаты труда, тяжелые условия и географическая удаленность рабочих мест , допускает Александр Сафонов из Финансового университета. Это прежде всего сельское хозяйство, ЖКХ и строительство, перечислил он.

Также будут востребованы в большей степени программисты высокого класса, инженеры, технологи, станочники, водители, робототехники , уверен эксперт.

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В 2024 году будут сохраняться сложности с наймом специалистов рабочих и инженерных профессий, врачей, фармацевтов, младшего медицинского персонала, учителей , полагает доцент базовой кафедры Благотворительного фонда поддержки образовательных программ «Капитаны» РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Захарова.

Среди причин она назвала демографическую яму, разрыв между подготовкой кадров и реальным производством, а также миграцию населения.

Как можно решить проблему дефицита кадров

— Степень дефицита кадров будет зависеть от темпов экономического роста. Сокращение спроса на рабочую силу возможно при инвестировании бизнеса в новые технологии и оборудование. Однако высокая стоимость кредитов затрудняет решение проблемы таким способом , — считает Александр Сафонов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Он добавил, что снижение курса рубля по отношению к доллару также может стать фактором, который обострит кадровый голод из-за переориентации трудовых мигрантов на другие страны. То есть курс должен быть достаточно крепким, чтобы сохранять конкурентоспособность страны для привлечения иностранных рабочих рук .

— Для пополнения трудовыми ресурсами требуются господдержка и контроль за подготовкой востребованных экономикой кадров. Необходимо возрождать сеть профессиональных технических образовательных учреждений и ремесленных училищ, а также целевые наборы , — предложила Татьяна Захарова.